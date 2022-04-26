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Ломовицкий: «„Рубин“ должен брать максимум очков в оставшихся играх»

вчера, 16:16

Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий высказался о победе над «Арсеналом» (1:0) в 26-м туре РПЛ, которая стала первой за 7 игр. А также затронул тему турнирного положения казанской команды. За 4 тура до конца сезона «Рубин» с 29 очками занимает 11-е место в турнирной таблице.

Какое сейчас настроение в команде? Конечно, настроение стало лучше, когда взяли три очка с «Арсеналом». Любая победа окрыляет, тем более сейчас. У всех только позитивные эмоции. Надеюсь, этот момент станет для «Рубина» переломным.

Моя смена позиции по ходу сезона пошла на пользу? Я пришел в «Рубин» только зимой и начинал на позиции левого защитника. Но большую часть игрового времени в карьере провел в атаке — конечно, мне там комфортнее. Но я готов сыграть на любой позиции. Не важно, нравится или нет, хочу или не хочу — главное, что это нужно команде, а я полезен на поле.

Давит ли на «Рубин» близость к опасной зоне? Понятно, все смотрят таблицу. Но наша задача сейчас — настроиться позитивно и выкладываться в каждой игре. Мы должны набирать максимум очков в оставшихся играх. В команде никакого негатива нет — это точно.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:11
Должен, но не обязан.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:04
Ситуация близка к критической, но все же стало чуть лучше.
beefs
beefs
вчера в 16:33
Должен, но как это сделать...
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:31
Это только время покажет.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 16:31
Это сложно.
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