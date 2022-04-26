Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Радимов — о «Спартаке»: «В последних четырёх матчах может и не повезти»

вчера, 17:59

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов не исключил вылет «Спартака» в ФНЛ.

Несколько лет назад «Динамо» вылетело из Премьер-лиги. Тоже все говорили «не вылетим, не вылетим!», а в итоге опустились туда. Остается четыре тура, и если ты следующий матч не выигрываешь…

Не стоит забывать, что у «Зенита» впереди матч со «Спартаком» в Москве – это принципиальная история. Так что говорить со стопроцентной уверенностью, что «Спартак» не попадет в переходные игры, я бы не стал.

Даже если брать факты из серии «везет, не везет, судейские ошибки» – в последних четырех матчах произойти может что угодно, может и не повезти.

Все новости
Гаврилов: «„Спартак“ превратился в посредственную команду»
Сегодня, 00:13
Р. Нигматуллин: «Возможно, в „Спартаке“ нужно серьёзно что-то менять»
Вчера, 23:10
Титов: «Проблема в том, что в „Спартаке“ нет преемственности»
Вчера, 22:55
Тарханов: «Не думаю, что „Спартак“ вылетит»
Вчера, 22:23
Баженов: «Хиддинк создал в сборной крутую атмосферу»
Вчера, 21:24
Чернышов: «Российские клубы в Азиатской ЛЧ? Это полнейшая глупость»
Вчера, 21:21
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ t272nm (раскрыть)
вчера в 21:33
Молодое поколение не знает, что такое в СССР был ЗиЛ.
t272nm
t272nm
вчера в 19:54, ред.
Если бы Спартак вылетел в ФНЛ, это было фееричный результат юбилейного сезона. Этого, к сожалению, не случится, но я считаю что и так не плохо получилось. А вылета в Пердив Спартак мог бы и не пережить. Леня Федун мог бы плюнуть и бросить клуб. Спартак, очевидно, никто бы не купил. Нет желающих купить этот эталонный геморрой. Команда могла бы прекратить свое существование. И это только на первый взгляд кажется фантастикой, на самом деле. повторить путь Торпедо Москва, очень даже легко. Молодое поколение сейчас и не знает, что когда-то существовал такой легендарный клуб.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:14
Ничего не меняется. Как новость про Спартак, параноики тут, как тут. Одни и те же лица.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:54
По этому поводу федун уже сказал, что сделает всё, чтобы спартак жил в РПЛ.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:49
"Спартак" не вылетит ,и дрюкнет(неожиданно 69 болтуна и тренера-неудачника Радимова) "Зенит".
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:17, ред.
Я уже вспоминал как никто не верил, что Динамо в 2016 году, но произошло непоправимое и последний клуб, который ни разу не вылетал из высшей лиги вылетел в первую.

Сейчас все в голос кричат, что Спартаку подобное не грозит, типа не по статусу.
А некоторые заявляют, такие как Зарема, что не вылетят только из-за того, что Спартак самый популярный клуб.

Вы только вдумайтесь, не из-за игры не вылетят, а из-за популярности. Скучно будет всем, говорят.

Если честно, то я и сам не хочу чтобы Спартак вылетал.

Причина? Просто в ФНЛ Спартак может наконец-то очиститься и стать реально грозной силой в нашем футболе, как это было в 1976 году.

А теперь давайте посмотрим календарь.
27 тур принимает КС тут можно ожидать сюрприз.
28 тур играет в гостях с конкурентом Уралом
29 тур принимает Зенит, тут шансов почти нет.
30 тур играет в гостях с конкурентом Химками.

Получается самый реальный шанс набрать очки с КС, а в играх на выезде с прямыми конкурентами легкой прогулки не будет. Даже берусь поставить на хозяев.
Вот и думайте, есть ли шанс на вылет у Спартака.
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:16
Будет очень интересно посмотреть Спартак в стыках.
протон
протон
вчера в 18:00
у спартака матч с зенитом и два матча с прямыми конкурентами) так что все зависит только от качества игры)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 