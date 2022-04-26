Радимов — о «Спартаке»: «В последних четырёх матчах может и не повезти»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов не исключил вылет «Спартака» в ФНЛ.
Несколько лет назад «Динамо» вылетело из Премьер-лиги. Тоже все говорили «не вылетим, не вылетим!», а в итоге опустились туда. Остается четыре тура, и если ты следующий матч не выигрываешь…
Не стоит забывать, что у «Зенита» впереди матч со «Спартаком» в Москве – это принципиальная история. Так что говорить со стопроцентной уверенностью, что «Спартак» не попадет в переходные игры, я бы не стал.
Даже если брать факты из серии «везет, не везет, судейские ошибки» – в последних четырех матчах произойти может что угодно, может и не повезти.
Сейчас все в голос кричат, что Спартаку подобное не грозит, типа не по статусу.
А некоторые заявляют, такие как Зарема, что не вылетят только из-за того, что Спартак самый популярный клуб.
Вы только вдумайтесь, не из-за игры не вылетят, а из-за популярности. Скучно будет всем, говорят.
Если честно, то я и сам не хочу чтобы Спартак вылетал.
Причина? Просто в ФНЛ Спартак может наконец-то очиститься и стать реально грозной силой в нашем футболе, как это было в 1976 году.
А теперь давайте посмотрим календарь.
27 тур принимает КС тут можно ожидать сюрприз.
28 тур играет в гостях с конкурентом Уралом
29 тур принимает Зенит, тут шансов почти нет.
30 тур играет в гостях с конкурентом Химками.
Получается самый реальный шанс набрать очки с КС, а в играх на выезде с прямыми конкурентами легкой прогулки не будет. Даже берусь поставить на хозяев.
Вот и думайте, есть ли шанс на вылет у Спартака.
Сейчас все в голос кричат, что Спартаку подобное не грозит, типа не по статусу.
А некоторые заявляют, такие как Зарема, что не вылетят только из-за того, что Спартак самый популярный клуб.
Вы только вдумайтесь, не из-за игры не вылетят, а из-за популярности. Скучно будет всем, говорят.
Если честно, то я и сам не хочу чтобы Спартак вылетал.
Причина? Просто в ФНЛ Спартак может наконец-то очиститься и стать реально грозной силой в нашем футболе, как это было в 1976 году.
А теперь давайте посмотрим календарь.
27 тур принимает КС тут можно ожидать сюрприз.
28 тур играет в гостях с конкурентом Уралом
29 тур принимает Зенит, тут шансов почти нет.
30 тур играет в гостях с конкурентом Химками.
Получается самый реальный шанс набрать очки с КС, а в играх на выезде с прямыми конкурентами легкой прогулки не будет. Даже берусь поставить на хозяев.
Вот и думайте, есть ли шанс на вылет у Спартака.