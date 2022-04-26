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Генич: «Не могу представить, что „Спартак“ будет бороться за выживание»

вчера, 17:11

Известный комментатор Константин Генич высказался о возможном попадании «Спартака» в стыки за право остаться в РПЛ.

«Спартак» находится всего в трех очках от зоны стыковых матчей, но я пока не могу представить себе, что команда Ваноли будет бороться за выживание. Я от себя эти мысли гоню. Есть в этом что-то сюрреалистичное.

Календарь у «Спартака» нормальный, но в каждом из оставшихся матчей придется биться за победу. «Спартак» остается сильным раздражителем для любой команды, каждый матч красно-белых очень бурно обсуждается несколько дней.

Если анализировать календарь, то «Спартаку» осталось сыграть с «Крыльями» дома, с «Уралом» в гостях, потом на «Открытие» приедет «Зенит», а в заключительном туре спартаковцев ждет выезд в Химки. «Крылья Советов» — очень непростая команда, в первом круге в Самаре «Спартаку» пришлось попотеть, выиграть удалось только благодаря пенальти, реализованному Соболевым. Самарцы очень здорово работают с мячом, многие захотят проявить себя на фоне «Спартака», тем более, многими игроками «Крыльев», как я знаю, «Спартак» интересуется.

Выезд в Екатеринбург тоже будет непростым. «Зенит» на «Спартак» тоже подойдет с хорошим настроем, даже если к этому моменту уже оформит чемпионство. Перепалка в соцсетях между руководителями клубов добавляет этой игре перца. Плюс не будем забывать про 1:7 в первом круге. «Химки» в последнем туре тоже будут решать свои задачи, а у Юрана свои счеты к «Спартаку».

Календарь у «Спартака» не самый простой. Возможно, сейчас команда больше сосредоточена на Кубке России, но забывать о чемпионате в этой ситуации опасно. Не исключаю, что не все игроки в курсе, что сейчас команда идет всего в трех очках от зоны стыков.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ isamsn (раскрыть)
вчера в 21:42
Матчи для Спартака не проходные, но и для конкурентов тоже они не подарок. Так что очки будут терять все. Отсюда вывод: разрыв в 2-3 очка останется.
pomor45
pomor45
вчера в 21:33
Сюрреалистичный клуб Спартак.
CarcassBT
CarcassBT
вчера в 20:32
Календарь просто лютейший,
спартак обречён 😉🤪
isamsn
isamsn
вчера в 19:56
У Спартака по окончании сезона игры не проходные. Так что всё возможно.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 19:35
Да ещё пока держатся ,шуму столько!!! Как буд-то там.....!!
sv_1969
sv_1969 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 19:00
Я это и имел в виду!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:44
Словом,"никогда такого не было,и вот опять"???
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 18:41
В 1976 году Спартак вылетел в первую лигу.
Перед стартом сезона-1976 своих постов лишились начальник команды Николай Старостин и главный тренер Николай Гуляев.
В последнем туре даже пытались "договориться" с киевским Динамо, но Лобановский не стал этого делать и Спартак вылетел.
Звучали даже призывы сохранить «Спартак», увеличив количество команд в высшей лиге, тем не менее спортивный принцип нарушать не стали. «Спартак» вылетел, чтобы через год вернуться уже совсем другой командой под руководством Старостина и нового главного тренера Константина Бескова.
Так, что возможно Спартаку и нужно такое очищение, но .... посмотрим.
SHMEL
SHMEL
вчера в 18:35
Крыльям, Зениту и Химкам спартак проиграет, с Уралом есть возможность зацепиться за ничью. Стыки практически обеспечены.
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 18:34
Генич,Уткин,Губернев из одного пробирки.)У них одни проблемы. Пилить нервы и психологический атаки.Больше им не чем заняться щто ли.)
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 18:28
Зачем представлять, если можно наблюдать воочию?
Anisovich
Anisovich
вчера в 18:25
Такие боты, как Генич, Ловчев, Мостовой и Шмурнов только губят спартак.
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 18:16
Нужно очищение через фнл
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:08
Бредить не надо, у Спартака всё нормально.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:57
Не верю в искренность Генича. В узком кругу угорает наверно над клубом, конь. Глазки то бегают. И их не обманешь.
Cat01
Cat01
вчера в 17:53
Закрой глаза и представь...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:50
На данный момент спартак борется за выживание даже представлять не нужно, факт.
протон
протон
вчера в 17:50
Самое забавное, что в текущей ситуации, ни один из матчей с Уралом/Крыльями/Химками, которые по хорошему являются аутсайдерами чемпионата, не воспринимается как матч, где Спартак обязан забрать свои очки.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:43
Так посмотри кино про 300 Спартанцев !
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 17:33
Со стороны Спатака глупо будет не бороться))
dok66
dok66
вчера в 17:29
Тяжелая будет концовка Чемпа , но Спартак останется в РПЛ .
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 17:28
Нормальный каоендарь и Спартак вещи несовместимые
KTS222
KTS222
вчера в 17:21
БУДЕТ
sv_1969
sv_1969 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 17:18
Действительно! КБ надо в пердив! Может тогда у Федуна в мозгах наладится!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 17:12
Он уже борется.
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