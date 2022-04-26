Генич: «Не могу представить, что „Спартак“ будет бороться за выживание»

Известный комментатор Константин Генич высказался о возможном попадании «Спартака» в стыки за право остаться в РПЛ .

«Спартак» находится всего в трех очках от зоны стыковых матчей, но я пока не могу представить себе, что команда Ваноли будет бороться за выживание. Я от себя эти мысли гоню. Есть в этом что-то сюрреалистичное.

Календарь у «Спартака» нормальный, но в каждом из оставшихся матчей придется биться за победу. «Спартак» остается сильным раздражителем для любой команды, каждый матч красно-белых очень бурно обсуждается несколько дней.

Если анализировать календарь, то «Спартаку» осталось сыграть с «Крыльями» дома, с «Уралом» в гостях, потом на «Открытие» приедет «Зенит», а в заключительном туре спартаковцев ждет выезд в Химки. «Крылья Советов» — очень непростая команда, в первом круге в Самаре «Спартаку» пришлось попотеть, выиграть удалось только благодаря пенальти, реализованному Соболевым. Самарцы очень здорово работают с мячом, многие захотят проявить себя на фоне «Спартака», тем более, многими игроками «Крыльев», как я знаю, «Спартак» интересуется.

Выезд в Екатеринбург тоже будет непростым. «Зенит» на «Спартак» тоже подойдет с хорошим настроем, даже если к этому моменту уже оформит чемпионство. Перепалка в соцсетях между руководителями клубов добавляет этой игре перца. Плюс не будем забывать про 1:7 в первом круге. «Химки» в последнем туре тоже будут решать свои задачи, а у Юрана свои счеты к «Спартаку».

Календарь у «Спартака» не самый простой. Возможно, сейчас команда больше сосредоточена на Кубке России, но забывать о чемпионате в этой ситуации опасно. Не исключаю, что не все игроки в курсе, что сейчас команда идет всего в трех очках от зоны стыков.