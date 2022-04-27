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Валуев: «Самый популярный клуб России – „Зенит“, а не „Спартак“»

вчера, 15:10

Депутат Госдумы Николай Валуев уверен, что «Зенит» является самым популярным клубом в России.

На мой взгляд, самый популярный клуб России – «Зенит», а не «Спартак».

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Все комментарии
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 23:28
Инфа 146% )
David Young
David Young ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 22:58
.
Хиромант
Хиромант
вчера в 22:57
Валуев: «Самый популярный клуб России – „Зенит“, а не „Спартак“»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1312325/valuev-nikolay-zenit 27.04.2022

- Фигня!!! Самый популярный в Российском футболе - судейский корпус!!! Попробуйте опровергнуть...
Gahi
Gahi
вчера в 22:57
Только одно остаётся ответить Депутату Госдумы "Валуйные ставки".
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 22:28
Крупный,габаритный шкаф
В госорганах на лавке
Давит конку кнопкодав
По в нулям в остатке
Что ты сделал для людей
Депутат голимый
Только трахаешь блюдей
И закон твой мнимый............
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:55
Валуев.....))))))))))
minai
minai
вчера в 21:32
Бред. Сейчас самый популярный клуб России Алания или Енисей.
Sigurd Ring
Sigurd Ring ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:31
А дальше условный Валуев/Медведев спаррингует с условной Заремой.
А мы запасаемся попкорном и наблюдаем за этим безусловно захватывающим зрелищем.
Сп62
Сп62 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 21:26, ред.
Пару слов о популярности. Много ли пришло бы зрителей на стадионы страны, где играл бы Зенит, занимающий 10-е место. А на Спартак ходят несмотря ни на что. Вот и делай выводы.
протон
протон
вчера в 21:15
Матч Ростов Спартак посмотрите, сколько на выездном матче болел Спартака на стадионе и сравните сколько болел зенита на выезде, только гостевом секторе. Возьмите любой выезд Спартака, пол стадиона в красно белых шарфах. У зенита на каком то стадионе на выезде так же?
Хотя честно этого спора не понимаю. Какая разница, кто популярнее? Как это нормально измерить, ведь все равно оппоненты не признают. А главное, что это клубу дает? В отличие от конкретных цифр по посещаемости, продажам мерча или рейтингов трансляций. А так, ну вот считает условный Валуев/Медведев, что Зенит популярнее, а условная Зарема, что Спартак. А дальше-то что? (с)
протон
протон
вчера в 21:12
Какой же бред. Ты ещё скажи что Зенит народная команда.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 21:04
На смену олдскульному "гвозди бы делать из этих людей" стало приходить примерно это:
"рельсы бы гнуть об (головы) этих людей"
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 21:01
Ага,а пол Питера болеют за Спартак)
pomor45
pomor45
вчера в 20:46
Хорошая тема для свары, на которой и держится болельщицкое движение.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:43
Футбольный караван идет и впереди СПАРТАК!!!

На зло "врагам" самый популярный СПАРТАК, затем армейцы...
bashnat013
bashnat013
вчера в 20:35
Самый популярный клуб в стране это Великий РОТОР
от себя добавлю
от себя добавлю
вчера в 20:27
Похоже в газпроме в совете директоров появилсь места..
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 20:03
По всей стране у Спартака больше всего болельщиков! А скандалы у Спартака ищут только те кому они нужны, то есть сплетники!
SHMEL
SHMEL
вчера в 19:59, ред.
Зенит стал популярен в последние лет 10, ввиду того, что заимел богатейшего спонсора не скупящегося на траты, а раньше про них и слышно особо не было. Вывод - всем богатых спонсоров и хороших футболистов! И ещё немаловажный факт, если бы в Москве была одна команда, а не 5 ( у Торпедо тоже есть болельщики) то вопрос о популярности не стоял бы.
112910415
112910415
вчера в 19:56
мнение этого депутата ценно только в сфере ... блин,
да ни в какой сфере оно не ценно ! )
санек002
санек002 ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 19:42
мне как то по фигу!для меня популярен только мой СПАРТАК!
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 19:17
Популярнее всех однозначно Спартак. Правда не уверен ччто это комплимент:)
Ну а Валуев выдает желаемое за действительное.
Я думаю что на своем пике достижений например коней по всей стране даже больше чем сбг
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:57
Следуя логике этого "кондора" самый умный депутат ГД это Валуев, а не любой иной, самый красивый мужчина в стране это Валуев, а не..... и т.д.
Александр Котельников
Александр Котельников
вчера в 18:55
отгребал он на ринге знатно потом в депутаты пошёл, чтоб кнопку жать один из самых бесполезных депутатов маразматик ещё, который ток и мог пенсионеров избивать
Sigurd Ring
Sigurd Ring
вчера в 18:51
Валуев - самый популярный дoлдoн Государственной Думы.
lotsman
lotsman ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 18:22
Популярность Спартака, в последнее время, зашкаливает. На всех углах и перекрёстках - вылетит Спартак, не вылетит.
vovan32
vovan32
вчера в 18:15
Все орут и визжат и надеются что Спартак вылетит в фнл. Да на ваши матчи кто ходить тогда будет? Вам Спартак 50% прибыли делает.Сами же и завоете потом
kolpino08
kolpino08
вчера в 18:09
это как спор - что появилось раньше, яйцо или курица?

если считать поклонников клуба по всей России - то наверное Спартак
если считать по упоминаемости в и-нете, сообществах, платформах (и не только в России) - то Зенит.

популярность понятие относительное.
Да и вообще пофиг кто, если честно))
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:03
Кто это ему сказал ?
Неужели Гена Орлов ?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:21
А кто самый богатый?
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