Валуев: «Самый популярный клуб России – „Зенит“, а не „Спартак“»

Депутат Госдумы Николай Валуев уверен, что «Зенит» является самым популярным клубом в России.
На мой взгляд, самый популярный клуб России – «Зенит», а не «Спартак».
Депутат Госдумы Николай Валуев уверен, что «Зенит» является самым популярным клубом в России.
На мой взгляд, самый популярный клуб России – «Зенит», а не «Спартак».
Если рассматривать спортивные результаты то Зенит очень популярный клуб и молодёжь которая начинает болеть предпочитает именно питерцев. Легче всего болеть за сильнейших.
Если рассматривать жёлтую прессу и скандалы, то тут Спартак вне конкуренции.
Если взять любой поисковик, то больше всего ищут конечно Спартак, но тут надо обратить внимание, что люди туда забивают.
Думаю такую популярность как у Спартака не желают сегодня многие спартаковцы. В популярности Спартака футбола только пару процентов.
Если рассматривать спортивные результаты то Зенит очень популярный клуб и молодёжь которая начинает болеть предпочитает именно питерцев. Легче всего болеть за сильнейших.
Если рассматривать жёлтую прессу и скандалы, то тут Спартак вне конкуренции.
Если взять любой поисковик, то больше всего ищут конечно Спартак, но тут надо обратить внимание, что люди туда забивают.
Думаю такую популярность как у Спартака не желают сегодня многие спартаковцы. В популярности Спартака футбола только пару процентов.
- По данным последней переписи населения, численность населения Москвы, по состоянию на 1 октября 2021 года составляла примерно 13 млн человек...
В Петербурге, на 1 октября 2021 года, проживало примерно 5,6 млн человек.
В Москве болельщиков зенита отмечено не было .. ( только приезжие болельщики зенита в день матча, когда зенит приезжает в Москву) А вот местных болельщиков проживающих в Москве можно увидеть от детей до взрослых в атрибутике только спартака, Динамо, ЦСКА и Локо. Кто идёт в бейсболке с эмблемой того же Спартака, ЦСКА, Динамо, Локо.....кто в ветровке с эмблемой клуба, к то зимой в обычный день одевал розу в цветах своего клуба..... В общем в любой день независимо от дня очередного тура РПЛ. И не одного человека не встречал в атрибутике зенита в обычный день.
Так же как и в других городах России...в каждом городе большинство людей болеют за свою команду ..что мы и видим на стадионах Краснодара, Тулы, НН, Самары, и тд.и тп. Только в Москве болельщики разделились на болельщиков ЦСКА, спартак, Динамо, Локо...
- По данным последней переписи населения, численность населения Москвы, по состоянию на 1 октября 2021 года составляла примерно 13 млн человек...
В Петербурге, на 1 октября 2021 года, проживало примерно 5,6 млн человек.
В Москве болельщиков зенита отмечено не было .. ( только приезжие болельщики зенита в день матча, когда зенит приезжает в Москву) А вот местных болельщиков проживающих в Москве можно увидеть от детей до взрослых в атрибутике только спартака, Динамо, ЦСКА и Локо. Кто идёт в бейсболке с эмблемой того же Спартака, ЦСКА, Динамо, Локо.....кто в ветровке с эмблемой клуба, к то зимой в обычный день одевал розу в цветах своего клуба..... В общем в любой день независимо от дня очередного тура РПЛ. И не одного человека не встречал в атрибутике зенита в обычный день.
Так же как и в других городах России...в каждом городе большинство людей болеют за свою команду ..что мы и видим на стадионах Краснодара, Тулы, НН, Самары, и тд.и тп. Только в Москве болельщики разделились на болельщиков ЦСКА, спартак, Динамо, Локо...