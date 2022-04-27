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Колосков: «Это миф, что спорт находится вне политики. Надо забыть об этом»

вчера, 13:46

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мыслями об отстранении российских команд.

Это миф, что спорт находится вне политики, надо уже забыть об этом выражении, мы слишком долго его повторяли из интервью в интервью. Спорт давно стал инструментом политики.

Нам бы всем хотелось чистого спорта, но его нет. А решения УЕФА и ФИФА – не спортивные, решения – чисто политические, потому что РФС и клубы не нарушили ни один из пунктов уставов ФИФА и УЕФА. В обоих уставах четко прописано, за что клубы и сборные могут быть подвергнуты санкциям. Ни одного нарушения они не совершили.

Европейскому футболу это никак не вредит, потому что наши клубы играют все хуже и хуже, почти скатились во вторую десятку национальных федераций. Сборная худо-бедно играла на своем уровне, но и ее потеря никакого ущерба для европейского футбола не несет.

А вот для нашего футбола это большой удар. У команд теряется стимул без возможности попасть в еврокубки, клубы потеряли существенную часть доходов, которые приносили международные матчи, у футболистов сборной теряется мотивация без официальных матчей. И сейчас все меньше и меньше игроков высокого уровня будет приезжать к нам.

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Все комментарии
протон
протон ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:48
И сейчас все меньше и меньше игроков высокого уровня будет приезжать к нам
Когда в последний раз играл игрок высокого уровня?
А спорт к сожалению тесно связан прочными узами с политикой, это очевидно и не обсуждается.
Спорт давно не мыслим без политики!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:12
А то мы без тебя не видим!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:50
И главное "ПОЧЕМУ": "Почему ты задаёшь эти риторические вопросы ?"))))
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:18
До Славы только дошло!? Вроде лучше меня должен ОИ-80 помнить!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:00
Мы уже с этим столкнулись
Sigurd Ring
Sigurd Ring
вчера в 14:57
Спорт - это бизнес. Бизнес - это деньги. Деньги - это власть.
Политика - это борьба за власть. Спорт - инструмент этой борьбы.
Быть вне политики = быть вне спорта.
David Young
David Young ответ Flamen (раскрыть)
вчера в 14:47
Не согласен с этим.
Flamen
Flamen
вчера в 14:44
Сегодня быть вне политики - моветон.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:42
Ну прямо глаза открыл.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:42
До него только дошло?
berda2003
berda2003
вчера в 14:32
сотрудники фифы и уефы все фашисты...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:15
Самое время авгиевы конюшни отечественного футбола расчистить.

Вопросы всё те же и годами не меняются:

- Почему жители МО должны оплачивать зарплаты футболистов "Химок", а пенсионеры - бразильцев из "Зенита"?
- Почему у "Сочи" посещаемость 3 тыс, а у "Химок" по 500 человек приходят на матч, но РПЛ обязывает любую команду иметь стадион хотя бы на 10 тыс, который им нафиг не сдался?
- Почему мы играем зимой и отдыхаем летом, хотя в России в среднем именно летом хорошая погода для игры, а зимой для отдыха? При этом и трава растет летом, а не зимой?
- Почему в РФС больше 20 комитетов, и все там получают зарплату, при этом многие комитеты непонятно зачем существуют а многие не собирались уже пару лет?
- Почему в РФС люди, которые отвечают за игру (например, судьи) и принцип которых должен быть независимость, зависят от других людей, которые связаны с определенными клубами, например, как Глава финансового комитета РФС и по совместительству президент ФК ЦСКА Е.Л. Гинер?
- И т.п.
beefs
beefs
вчера в 14:10
открыл америку, а то без него мы не знали...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:01
Спорт нынче самое сердце политики.
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:59
Спорт давно стал политическим инструментом.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 13:54
Кто бы сомневался.
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