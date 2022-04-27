Колосков: «Это миф, что спорт находится вне политики. Надо забыть об этом»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мыслями об отстранении российских команд.
Это миф, что спорт находится вне политики, надо уже забыть об этом выражении, мы слишком долго его повторяли из интервью в интервью. Спорт давно стал инструментом политики.
Нам бы всем хотелось чистого спорта, но его нет. А решения УЕФА и ФИФА – не спортивные, решения – чисто политические, потому что РФС и клубы не нарушили ни один из пунктов уставов ФИФА и УЕФА. В обоих уставах четко прописано, за что клубы и сборные могут быть подвергнуты санкциям. Ни одного нарушения они не совершили.
Европейскому футболу это никак не вредит, потому что наши клубы играют все хуже и хуже, почти скатились во вторую десятку национальных федераций. Сборная худо-бедно играла на своем уровне, но и ее потеря никакого ущерба для европейского футбола не несет.
А вот для нашего футбола это большой удар. У команд теряется стимул без возможности попасть в еврокубки, клубы потеряли существенную часть доходов, которые приносили международные матчи, у футболистов сборной теряется мотивация без официальных матчей. И сейчас все меньше и меньше игроков высокого уровня будет приезжать к нам.
Вопросы всё те же и годами не меняются:
- Почему жители МО должны оплачивать зарплаты футболистов "Химок", а пенсионеры - бразильцев из "Зенита"?
- Почему у "Сочи" посещаемость 3 тыс, а у "Химок" по 500 человек приходят на матч, но РПЛ обязывает любую команду иметь стадион хотя бы на 10 тыс, который им нафиг не сдался?
- Почему мы играем зимой и отдыхаем летом, хотя в России в среднем именно летом хорошая погода для игры, а зимой для отдыха? При этом и трава растет летом, а не зимой?
- Почему в РФС больше 20 комитетов, и все там получают зарплату, при этом многие комитеты непонятно зачем существуют а многие не собирались уже пару лет?
- Почему в РФС люди, которые отвечают за игру (например, судьи) и принцип которых должен быть независимость, зависят от других людей, которые связаны с определенными клубами, например, как Глава финансового комитета РФС и по совместительству президент ФК ЦСКА Е.Л. Гинер?
- И т.п.
Вопросы всё те же и годами не меняются:
- Почему жители МО должны оплачивать зарплаты футболистов "Химок", а пенсионеры - бразильцев из "Зенита"?
- Почему у "Сочи" посещаемость 3 тыс, а у "Химок" по 500 человек приходят на матч, но РПЛ обязывает любую команду иметь стадион хотя бы на 10 тыс, который им нафиг не сдался?
- Почему мы играем зимой и отдыхаем летом, хотя в России в среднем именно летом хорошая погода для игры, а зимой для отдыха? При этом и трава растет летом, а не зимой?
- Почему в РФС больше 20 комитетов, и все там получают зарплату, при этом многие комитеты непонятно зачем существуют а многие не собирались уже пару лет?
- Почему в РФС люди, которые отвечают за игру (например, судьи) и принцип которых должен быть независимость, зависят от других людей, которые связаны с определенными клубами, например, как Глава финансового комитета РФС и по совместительству президент ФК ЦСКА Е.Л. Гинер?
- И т.п.