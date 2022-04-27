Колосков: «Это миф, что спорт находится вне политики. Надо забыть об этом»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мыслями об отстранении российских команд.

Это миф, что спорт находится вне политики, надо уже забыть об этом выражении, мы слишком долго его повторяли из интервью в интервью. Спорт давно стал инструментом политики.

Нам бы всем хотелось чистого спорта, но его нет. А решения УЕФА и ФИФА – не спортивные, решения – чисто политические, потому что РФС и клубы не нарушили ни один из пунктов уставов ФИФА и УЕФА . В обоих уставах четко прописано, за что клубы и сборные могут быть подвергнуты санкциям. Ни одного нарушения они не совершили.

Европейскому футболу это никак не вредит, потому что наши клубы играют все хуже и хуже, почти скатились во вторую десятку национальных федераций. Сборная худо-бедно играла на своем уровне, но и ее потеря никакого ущерба для европейского футбола не несет.

А вот для нашего футбола это большой удар. У команд теряется стимул без возможности попасть в еврокубки, клубы потеряли существенную часть доходов, которые приносили международные матчи, у футболистов сборной теряется мотивация без официальных матчей. И сейчас все меньше и меньше игроков высокого уровня будет приезжать к нам.