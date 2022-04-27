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Кавазашвили: «Дзюба мог бы играть и в „Барселоне“, и в „Реале“»

сегодня, 09:30

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил уровень нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

Я могу признать, что за последние 8 лет не было лучше нападающего в России, чем Дзюба! Если бы Дзюба не отказывался играть в сборной Карпина, сборная России была бы участником ЧМ-2022 в Катаре. Я в этом убежден.

Артём — очень талантливый игрок на «пятачке»: в окружении соперника он не теряет мяч. Он всегда находит выход из любой ситуации. В нашем чемпионате не хватает таких футболистов, как Дзюба.

На пике формы Дзюба мог бы играть в любом клубе мира, в абсолютно любом коллективе. Это чистый центральный нападающий — без ухода назад и в центр. Он может обвести защитника, закрыть корпусом мяч.

Карпин в свое время его гнобил, я слышал, как его обвиняли в какой-то ерунде — якобы он что-то украл. Я в это не верю, это кто-то придумал!

Артём мог бы играть и в «Барселоне», и в «Реале». Дзюба в лучшей форме — подарок для любого клуба мира, один из лучших нападающих.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 19:07
Мог,но играл в Томске,Туле,Ростове и тд и тп
Александр Котельников
Александр Котельников ответ Миротворец Мышкин. (раскрыть)
сегодня в 18:43
уверен, что смотрел игры лондонского Арсенала, а не тульского? Матчи Бенднера за Арсенал можно по пальцам пересчитать и никогда в них на него тупо не закидывали в тот Арсенал брали за талант играть в умный футбол, а не за бесполезные бей-беги
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 17:07
В Катаре всё равно бы не сыграли. В свете последних событий - по политическим мотивам наших бы отстранили и заменили кем-нибудь. (((
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 16:34
Наоборот то! Видал как накрыло ?!
DaslerU
DaslerU
сегодня в 16:09
Когда я это прочитал в слух, мой пёс перевернулся на спину и задёргал лапами. Похоже таким образом он смеялся над услышанным.
112910415
112910415
сегодня в 14:57
да легко
mat73
mat73
сегодня в 14:29
В приставку чтоли в ФИФА гонять?
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 14:29
Вроде бромотанновые времена не застал, но все равно что-то плохо повлияло на него, раз так бредет.
В своём воображаемом мире живет. Он вообще курсе последних событий? Что даже если бы дзюба играл в сборной, даже если бы Месси с Роналду выступали за сборную России, хоть кто, то все равно ЧМ22 не светит.
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 14:18
Прекращай мешать водку с пивом
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 14:16
А Кавазашвили мог бы быть президентом США . Состояние такое же как у .....! ))))
Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 14:02
FIFA Ultimate Team разве что)
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин. ответ Александр Котельников (раскрыть)
сегодня в 13:55
Это было при Венгере. И то было такое же дерево - Бентнером называлось)))
lotsman
lotsman
сегодня в 13:39
Анекдот года.
Александр Котельников
Александр Котельников ответ Миротворец Мышкин. (раскрыть)
сегодня в 13:38
в Арсенале в закидоны никогда не играли
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 13:27
Кавазашвили очнулся и башка трещит.Не помнить вчера что пил.Толи чача или самогон.)
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
сегодня в 13:22
Барселона не играет в футбол Дзюбы, так что это бредовое высказывание. Думаю Артем мог бы потянуть клуб уровня Арсенала например, но не более того.
vlasovca
vlasovca
сегодня в 12:46
Я тоже тог бы быть президентом.
Сергей Зz
Сергей Зz
сегодня в 12:45
Дзюба прочитав это вновь махнул рукой...
monah-10
monah-10
сегодня в 12:33
Смех, ничего более. Курят все и постоянно.
морозз
морозз
сегодня в 12:32
Когда Дзюба в составе на матч, то все понимают про ущербную тактику Семака…проход по флангу и навес в штрафную! В России это проходит, в Европе 4 место в группе ЛЧ! Если Дзюба на скамейке, то атака Зенита идёт со всех сторон поля, разнообразие завораживает и приносит команде эстетическое удовольствие!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:29
Дзюба может,Дзюба может-
многое может:
Поиграть за "Барселону",или "Реал"!
Только в жизни прямо видно,даже по роже,
что Артёмке светит в жизни только "Урал".
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 12:27
Это чтоб Бензема на лавке не сидел, он не перешёл в Мадрид? 😀
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:25
Почему и нет ?...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 12:24
+!!!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 12:14
Маразм крепчает
berda2003
berda2003
сегодня в 12:13
кстати, анзон был хорошим вратарём, он точно мог бы играть за барсу или реал, но тогда только спартак, а вот насчёт онаниста он заблуждается - времена мюллера, стрельцова и т.д. прошли... сейчас скорость во всех проявлениях - бог футбола!!
санек002
санек002 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 11:46
сейчас многим ветеранам не надо наливать
санек002
санек002 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 11:45
красиво и очень смешно!спасибо за позитив!
INGUSH
INGUSH
сегодня в 11:31
Не уточнил, в PES или в Fifa ?
vova505
vova505
сегодня в 11:22
Когда же люди прекратят нести подобную чушь?
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