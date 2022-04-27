Кавазашвили: «Дзюба мог бы играть и в „Барселоне“, и в „Реале“»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил уровень нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.
Я могу признать, что за последние 8 лет не было лучше нападающего в России, чем Дзюба! Если бы Дзюба не отказывался играть в сборной Карпина, сборная России была бы участником ЧМ-2022 в Катаре. Я в этом убежден.
Артём — очень талантливый игрок на «пятачке»: в окружении соперника он не теряет мяч. Он всегда находит выход из любой ситуации. В нашем чемпионате не хватает таких футболистов, как Дзюба.
На пике формы Дзюба мог бы играть в любом клубе мира, в абсолютно любом коллективе. Это чистый центральный нападающий — без ухода назад и в центр. Он может обвести защитника, закрыть корпусом мяч.
Карпин в свое время его гнобил, я слышал, как его обвиняли в какой-то ерунде — якобы он что-то украл. Я в это не верю, это кто-то придумал!
Артём мог бы играть и в «Барселоне», и в «Реале». Дзюба в лучшей форме — подарок для любого клуба мира, один из лучших нападающих.
В своём воображаемом мире живет. Он вообще курсе последних событий? Что даже если бы дзюба играл в сборной, даже если бы Месси с Роналду выступали за сборную России, хоть кто, то все равно ЧМ22 не светит.
В своём воображаемом мире живет. Он вообще курсе последних событий? Что даже если бы дзюба играл в сборной, даже если бы Месси с Роналду выступали за сборную России, хоть кто, то все равно ЧМ22 не светит.
многое может:
Поиграть за "Барселону",или "Реал"!
Только в жизни прямо видно,даже по роже,
что Артёмке светит в жизни только "Урал".
многое может:
Поиграть за "Барселону",или "Реал"!
Только в жизни прямо видно,даже по роже,
что Артёмке светит в жизни только "Урал".