Кавазашвили: «Дзюба мог бы играть и в „Барселоне“, и в „Реале“»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил уровень нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

Я могу признать, что за последние 8 лет не было лучше нападающего в России, чем Дзюба! Если бы Дзюба не отказывался играть в сборной Карпина, сборная России была бы участником ЧМ -2022 в Катаре. Я в этом убежден.

Артём — очень талантливый игрок на «пятачке»: в окружении соперника он не теряет мяч. Он всегда находит выход из любой ситуации. В нашем чемпионате не хватает таких футболистов, как Дзюба.

На пике формы Дзюба мог бы играть в любом клубе мира, в абсолютно любом коллективе. Это чистый центральный нападающий — без ухода назад и в центр. Он может обвести защитника, закрыть корпусом мяч.

Карпин в свое время его гнобил, я слышал, как его обвиняли в какой-то ерунде — якобы он что-то украл. Я в это не верю, это кто-то придумал!

Артём мог бы играть и в «Барселоне», и в «Реале». Дзюба в лучшей форме — подарок для любого клуба мира, один из лучших нападающих.