Титов: «Проблема в том, что в „Спартаке“ нет преемственности»

Бывший футболист «Спартака» поделился соображениями о корне проблем в клубе.

Мне кажется, проблема в том, что в «Спартаке» нет преемственности. Ее нет уже давно. Каждый новый тренер строит свой «Спартак». Эта огромная проблема присутствует до сих пор. Мне кажется, надо так: взял нового тренера, хоть Гвардиолу, и из «Шереметьево» его сразу везти в музей «Спартака» на «Открытие Арене». И чтобы он там хотя бы сутки побыл. Чтобы человек понял, куда он приехал. Чтобы понял, кто создавал это красно-белое чудо. И только после этого его спрашивать: ты готов тут работать? И если он готов, то затем еще устроить ему встречу с ветеранами клуба. Чтобы была преемственность. Сейчас ни тренеры, ни футболисты просто не понимают, куда они приезжают. Увы, это правда.