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Титов: «Проблема в том, что в „Спартаке“ нет преемственности»

вчера, 22:55

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов поделился соображениями о корне проблем в клубе.

Мне кажется, проблема в том, что в «Спартаке» нет преемственности. Ее нет уже давно. Каждый новый тренер строит свой «Спартак». Эта огромная проблема присутствует до сих пор. Мне кажется, надо так: взял нового тренера, хоть Гвардиолу, и из «Шереметьево» его сразу везти в музей «Спартака» на «Открытие Арене». И чтобы он там хотя бы сутки побыл. Чтобы человек понял, куда он приехал. Чтобы понял, кто создавал это красно-белое чудо. И только после этого его спрашивать: ты готов тут работать? И если он готов, то затем еще устроить ему встречу с ветеранами клуба. Чтобы была преемственность. Сейчас ни тренеры, ни футболисты просто не понимают, куда они приезжают. Увы, это правда.

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Все комментарии
39cbdjwfrbf4
39cbdjwfrbf4
сегодня в 03:58
Так оно и есть
протон
протон
сегодня в 00:58
И это Титов еще молодой. А представляете, что он с Тихоновым будут вещать в возрасте Ловчева? В стране кругом все держится на былом величии и скрепах
Мне кажется, надо так: взял нового тренера, хоть Гвардиолу, и из «Шереметьево» его сразу везти в музей ФНЛ. И чтобы он там хотя бы сутки побыл. Чтобы человек понял, куда он приехал. Чтобы понял, кто создавал это красно-белое «чудо». И только после этого его спрашивать: ты готов тут работать? И если он готов, то затем еще устроить ему встречу с санитарами.
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
сегодня в 00:09
Проблема в самом существовании, в тех краях давно всё понятно
True Story
True Story
вчера в 23:42
А кого в преемники себе подготовил сам Титов?
Cat01
Cat01
вчера в 23:09
Можно согласиться с этим!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 23:04
Может быть!
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