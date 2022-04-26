Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Р. Нигматуллин: «Возможно, в „Спартаке“ нужно серьёзно что-то менять»

вчера, 23:10

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин раскритиковал владельца «Спартака» Леонида Федуна.

То, что он неуспешный владелец – это да. На протяжении достаточно длительного срока команда мучается. Да, было чемпионство один раз. Но в целом, что «Спартак-2» на восьмом месте, что первая команда – на десятом. И это не прямо пропорционально тем задачам и ожиданиям от команды. Все из рук вон, если называть вещи своими именами.

Федун много что пытается поменять. Постоянно новые тренеры, руководители, менеджеры, но результат это приносит очень редко. Возможно, что в «Спартаке» нужно серьезно что-то менять. Но, по сути, это делается постоянно. Со своей стороны желаю команде вернуть скорее былые победные традиции.

Все новости
Гаврилов: «„Спартак“ превратился в посредственную команду»
Сегодня, 00:13
Титов: «Проблема в том, что в „Спартаке“ нет преемственности»
Вчера, 22:55
Тарханов: «Не думаю, что „Спартак“ вылетит»
Вчера, 22:23
Баженов: «Хиддинк создал в сборной крутую атмосферу»
Вчера, 21:24
Чернышов: «Российские клубы в Азиатской ЛЧ? Это полнейшая глупость»
Вчера, 21:21
Кавазашвили: «Я не сомневался, что у Черчесова все получится в Венгрии»
Вчера, 21:19
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 00:59
Если нет чёткого плана развития клуба, то очень сложно что-то изменить.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:58
Тренера....

Итальянцы уже в команде вечность...по федуновским меркам...
minai
minai
вчера в 23:51
Над этим бьются лучшие умы современности: Зарема и Лёня.
Sigurd Ring
Sigurd Ring
вчера в 23:22
Не нужно ничего менять. Всё и так норм.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 