Р. Нигматуллин: «Возможно, в „Спартаке“ нужно серьёзно что-то менять»

Экс-голкипер сборной России раскритиковал владельца «Спартака» Леонида Федуна.

То, что он неуспешный владелец – это да. На протяжении достаточно длительного срока команда мучается. Да, было чемпионство один раз. Но в целом, что «Спартак-2» на восьмом месте, что первая команда – на десятом. И это не прямо пропорционально тем задачам и ожиданиям от команды. Все из рук вон, если называть вещи своими именами.

Федун много что пытается поменять. Постоянно новые тренеры, руководители, менеджеры, но результат это приносит очень редко. Возможно, что в «Спартаке» нужно серьезно что-то менять. Но, по сути, это делается постоянно. Со своей стороны желаю команде вернуть скорее былые победные традиции.