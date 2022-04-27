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Бышовец: «В „Наполи“ Хвичу ждёт испытание»

вчера, 15:33

Российский специалист Анатолий Бышовец высказался о потенциальном трансфере полузащитника батумского «Динамо» Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

С учётом индивидуальных качеств у Хвичи есть хороший шанс проявить себя в «Наполи», но будет тяжело. Для реализации своих способностей он выбрал не совсем подходящий под его стиль чемпионат. В Италии очень важны физические качества, умение вести борьбу и играть на пределе своих возможностей. Нужно иметь не только качества технаря, а быть универсальным футболистом: обороняться, уметь проделывать большой объём работы. Тем более мы видим, с каким трудом это получается у Миранчука.

В моей практике приходилось приезжать и поддерживать того же Колыванова, потому что это очень непросто. Кварацхелию ждут непростые времена адаптации, испытание — к этому нужно быть готовым. С точки зрения адаптации Хвиче нужно было выбрать чемпионат, где предпочтение отдаётся талантливым игрокам с атакующим потенциалом. Серия А — не совсем подходящий ему чемпионат.

Я с теплотой отношусь к Хвиче. Кроме добрых пожеланий я не могу сказать ничего более. Я говорю это не потому, что не верю в Кварацхелию, а потому что он должен быть к этому готов.

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Все комментарии
z9xku747n48b
z9xku747n48b
вчера в 17:37
Тут два варианта, или заиграет, или нет... Но все это зависит только от самого футболиста. Будет пахать как вол, заиграет, а нет так нет... Все просто.
альсато
альсато
вчера в 16:09
Анатолий Бышовец прав!...Итальянцы за Бышовца-мульен пиндосовских рублей давали, когда у нас 10-ть иголок-копейку стоило)))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 15:43
Не потянет он, сдуется.
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