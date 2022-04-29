Шерингем: «Предпочёл бы видеть в „Манчестер Юнайтед“ Почеттино»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» высказался о ситуации с позицией тренера в МЮ .

Я предпочёл бы видеть в «Манчестер Юнайтед» Почеттино из-за его опыта в АПЛ . Мне нравится стиль игры его коллективов. Это похоже на стиль «Манчестер Юнайтед», ну, или стиль, в котором мы играли когда-то давно.