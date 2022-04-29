Шерингем: «Предпочёл бы видеть в „Манчестер Юнайтед“ Почеттино»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем высказался о ситуации с позицией тренера в МЮ.
Я предпочёл бы видеть в «Манчестер Юнайтед» Почеттино из-за его опыта в АПЛ. Мне нравится стиль игры его коллективов. Это похоже на стиль «Манчестер Юнайтед», ну, или стиль, в котором мы играли когда-то давно.
Честно говоря, я очень мало знаю об Эрике тен Хаге. Думаю, он хороший специалист, раз его пригласили. Однако в клубе сейчас непростая ситуация, потребуется время, чтобы все уладить. Также ему необходимо время на адаптацию к АПЛ. Надеюсь, оно у него будет.