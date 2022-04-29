Тайлер Адамс: «Гол Анхелиньо был прекрасен»

Полузащитник «Лейпцига» дал комментарий после победы над «Рейнджерс».

Понимаем, что сделано только полдела. Тепреь нам нужно сохранять концентрацию внимания и свой уровень игры перед ответной встречей. Мы уже были в нескольких кубковых финалах, но пробиться в финал еврокубка было бы особенным достижением.

Получилась одна из таких игр, в которых нам понадобилось копнуть поглубже, — у гостей был четкий игровой план, против них было тяжело, но мы добились искомого результата. Гол Анхелиньо был прекрасен.