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Тайлер Адамс: «Гол Анхелиньо был прекрасен»

сегодня, 09:53
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг1 : 0Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)РейнджерсМатч завершен

Полузащитник «Лейпцига» Тайлер Адамс дал комментарий после победы над «Рейнджерс».

Понимаем, что сделано только полдела. Тепреь нам нужно сохранять концентрацию внимания и свой уровень игры перед ответной встречей. Мы уже были в нескольких кубковых финалах, но пробиться в финал еврокубка было бы особенным достижением.

Получилась одна из таких игр, в которых нам понадобилось копнуть поглубже, — у гостей был четкий игровой план, против них было тяжело, но мы добились искомого результата. Гол Анхелиньо был прекрасен.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:56
Гол как гол!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:18, ред.
Единственный и решающий , а значит лучший !
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