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Тухель: «Одна команда заслужила победу, и это мы»

сегодня, 09:55
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель остался недоволен ничьей в матче АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:1).

Лишь одна команда заслужила победу, и это были мы. Мы достойны ее. Игра был невероятно качественной, однако нам не хватило решительности, особенно в штрафной площади. Это помешало нам выиграть матч.

Порой так бывает. Мы извлечем урок из этого. Нужно действовать более уверенно, чтобы получить желаемое. Нам придется смириться с тем, что набрали лишь 1 балл, однако это несправедливый результат.

Мы усердно трудились, чтобы выйти вперед, а соперник заработал один штрафной удар и забил.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:27
Всё гораздо прозаичнее, - счёт на табло !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:57
Теперь дома докажите это!
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 11:49
Заслужить надо на поле, а не высказываниями.
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 11:43
заслужили - не заслужили, но 9 лет не может челси победить на ОТ. Так что меньше слов, больше дела.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:22
Просто Роналду немножко помешал победе.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:01
По результатам этого не скажешь
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