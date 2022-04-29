Тухель: «Одна команда заслужила победу, и это мы»

Главный тренер «Челси» остался недоволен ничьей в матче АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:1).

Лишь одна команда заслужила победу, и это были мы. Мы достойны ее. Игра был невероятно качественной, однако нам не хватило решительности, особенно в штрафной площади. Это помешало нам выиграть матч.

Порой так бывает. Мы извлечем урок из этого. Нужно действовать более уверенно, чтобы получить желаемое. Нам придется смириться с тем, что набрали лишь 1 балл, однако это несправедливый результат.

Мы усердно трудились, чтобы выйти вперед, а соперник заработал один штрафной удар и забил.