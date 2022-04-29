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Агент Левандовски сообщил «Баварии» о желании форварда уйти в «Барселону»

вчера, 19:30

Пини Захави, агент форварда «Баварии» Роберта Левандовски, провёл переговоры с представителями мюнхенского клуба.

По информации Mundo Deportivo, агент оповестил «Баварию», что польский нападающий намерен перейти в «Барселону».

Представители «Баварии» в свою очередь предложили Левандовски продление контракта. Срок нынешнего соглашения истекает летом 2023 года.

Ранее появлялась информация, что «Бавария» рассматривает игрока «Аякса» как замену Левандовски.

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Все комментарии
salleeh
salleeh ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:28
Полностью согласен, будет беспробудный депрессняк...
Bensurr
Bensurr
вчера в 23:24
Не вижу я его в другом клубе
alexgurzan
alexgurzan ответ Узбагойся (раскрыть)
вчера в 22:33
.
Узбагойся
Узбагойся
вчера в 22:32, ред.
Лёва в Баварии:

Я так страдаю, боже, просто весь горю в огне,
Мою печаль и грусть, уж не исправить,
И если мы не купим норковую шубку мне,
Попробуете без меня Альянц возглавить)
NOVA
NOVA
вчера в 22:05
в Реал опоздал по возрасту, ну а в барсе можно еще поиграть!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:42
Очень странное желание, но как говорится - хозяин-барин.
протон
протон
вчера в 21:28
Более чем уверен, что Левандовский не будет столь же успешен ни в одном другом клубе, даже в Сити и Ливерпуле. В Барселоне у него есть шанс сделать неплохую статистику, так как в команде нет явного лидера и игроки атаки могут играть на него, и то до тех пор, пока они не раскроются полностью и не станут эгоистичны в своих решениях, сейчас это можно увидеть на примере Обамеянга. Но стоит раскрыться и достичь стабильности в клубе, условных Фати, Торреса, Дембеле, статистика его ухудшится. Стиль же Баварии и в целом немецкий футбол ему подходит, потому у него такая шикарная статистика, но также можно заметить, что с топовыми Рибери и Роббеном, она у него была гораздо скромнее, а с Команом, Зане, Гнабри и конечно Мюллером он феерит, потому что за матч ему почти с десяток хороших моментов создают, так как они не достигли ещё высот, следовательно не всегда преследуют свои цели, несмотря на их звёздность и ставят чаще командую игру выше.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:55
Было бы интересно увидеть его в Барселоне, но больно дороговат. Вот по истечению контракта взять свободным агентом норм бы было.
зигзаг
зигзаг
вчера в 20:51
И Кевина Де Брюйна за компанию.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 20:49
Очень интересно, "Барселона" же взяла Обаму, учитывая что он и Лёва одновременно на поле места не найдут, оба на замыкании, Лёва рассчитывает, что "Барселона" выкинет Обаму или усадит на скамейку?

И зачем "Барселоне" они оба?

Больше на шантаж похоже.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:14
Вот тебе и нате !!!
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 20:14
Не хочет Левандовски каждый год брать Лигу без сопротивления, хочет в Барселону, и бороться на дистанции с Реалом. Не понимаю осуждающих, и затрагивающих национальную принадлежность игрока.
ДСА
ДСА
вчера в 19:50
На то он и поляк, что бы гадить
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:49
Бавария не идёт на уступки, польска курва продолжает шантажировать.
Elliada
Elliada
вчера в 19:40
Шантаж не прекращается. Дать пинка поляку надо
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 19:31
Сколько можно?
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