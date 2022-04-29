Агент Левандовски сообщил «Баварии» о желании форварда уйти в «Барселону»

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вчера, 19:30

Пини Захави, агент форварда «Баварии» , провёл переговоры с представителями мюнхенского клуба.

По информации Mundo Deportivo, агент оповестил «Баварию», что польский нападающий намерен перейти в «Барселону».

Представители «Баварии» в свою очередь предложили Левандовски продление контракта. Срок нынешнего соглашения истекает летом 2023 года.

Ранее появлялась информация, что «Бавария» рассматривает игрока «Аякса» как замену Левандовски.