Агент Левандовски сообщил «Баварии» о желании форварда уйти в «Барселону»

Пини Захави, агент форварда «Баварии» Роберта Левандовски, провёл переговоры с представителями мюнхенского клуба.
По информации Mundo Deportivo, агент оповестил «Баварию», что польский нападающий намерен перейти в «Барселону».
Представители «Баварии» в свою очередь предложили Левандовски продление контракта. Срок нынешнего соглашения истекает летом 2023 года.
Ранее появлялась информация, что «Бавария» рассматривает игрока «Аякса» как замену Левандовски.
Я так страдаю, боже, просто весь горю в огне,
Мою печаль и грусть, уж не исправить,
И если мы не купим норковую шубку мне,
Попробуете без меня Альянц возглавить)
Я так страдаю, боже, просто весь горю в огне,
Мою печаль и грусть, уж не исправить,
И если мы не купим норковую шубку мне,
Попробуете без меня Альянц возглавить)