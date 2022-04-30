Шалимов: «После перерыва игра была равная»

Наставник «Урала» отреагировал на победу над «Динамо».

Мы рады и даже счастливы. Мы говорили, что будет натиск «Динамо», но снова пропустили быстрый гол, как и в других матчах с большими соперниками. Хорошо, что пришли в себя, забили хорошие мячи, чего нам не хватало до этого.

Переломили встречу, можно об этом говорить. После перерыва игра была равная, в обе стороны. Но если сначала мы играли низом и допускали ошибки, поэтому давали «Динамо» много шансов, то при счете 3:2 смогли удержать преимущество.