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Шалимов: «После перерыва игра была равная»

сегодня, 16:53
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Наставник «Урала» Игорь Шалимов отреагировал на победу над «Динамо».

Мы рады и даже счастливы. Мы говорили, что будет натиск «Динамо», но снова пропустили быстрый гол, как и в других матчах с большими соперниками. Хорошо, что пришли в себя, забили хорошие мячи, чего нам не хватало до этого.

Переломили встречу, можно об этом говорить. После перерыва игра была равная, в обе стороны. Но если сначала мы играли низом и допускали ошибки, поэтому давали «Динамо» много шансов, то при счете 3:2 смогли удержать преимущество.

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