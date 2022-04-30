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Бикфалви: «Знали, что „Динамо“ будет прессинговать с первых минут»

сегодня, 16:56
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви поделился впечатлениями после победы над «Динамо».

Нам очень важно было сегодня выиграть. Я уже пять лет в «Урале», наша самая главная проблема, что пропускаем гол и только потом начинаем играть в футбол, это не в первый раз. Потом мы повели 2:1, снова ушли назад, думаю, это психология.

Самое главное играть в футбол с первых минут. Мы знали, что «Динамо» будет прессинговать с первых минут, но если правильно всё сделать, можно выйти из прессинга и создавать моменты.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 18:31
Красавчик ,молодец,герой матча!!! Что-то динамовцы подзаржавели!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:28
Молодцы с победой!
Strashniy
Strashniy
сегодня в 17:12
Урал с красивой заслуженной победой, нужно было так весь сезон играть.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:57
Динамо решило опу не рвать в погоне за Зенитом))
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