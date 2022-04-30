Бикфалви: «Знали, что „Динамо“ будет прессинговать с первых минут»

Полузащитник «Урала» поделился впечатлениями после победы над «Динамо».

Нам очень важно было сегодня выиграть. Я уже пять лет в «Урале», наша самая главная проблема, что пропускаем гол и только потом начинаем играть в футбол, это не в первый раз. Потом мы повели 2:1, снова ушли назад, думаю, это психология.

Самое главное играть в футбол с первых минут. Мы знали, что «Динамо» будет прессинговать с первых минут, но если правильно всё сделать, можно выйти из прессинга и создавать моменты.