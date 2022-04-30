Шварц: «Завтра нам предстоит анализ матча»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц дал комментарий после поражения от «Урала».
Мы понимаем турнирное положение. Нужно к каждой игре подходить более целенаправленно. Мы смотрим на ту игру, которую показывает наша команда. У нас завтра тренировка, мы будем готовиться к ней. Завтра нам предстоит анализ матча, у нас будет подготовка к игре в Самаре.
Если брать прошлый матч против ЦСКА, мы играли достаточно неплохо. Не считаю, что есть большая разница между осенним и весенним «Динамо». Однако нам нужно более агрессивно играть, действовать первым номером на протяжении всех 90 минут, а мы сегодня делали это только 25 минут.
Видно было что молодая команда Шварца не сможет весь сезон показывать тот футбол который они показывали до зимней паузы. И в этом есть естественные причины: собраны были молодые качественные игроки, некоторые представители и сборной. Но опыта который бы делал результат к концу сезона у них никакого не было. Отсюда скорее всего и выбор Шварца, пригласить в команду опытного Смолова. Но, на мой взгляд, этим приобретением, атакующий потенциал молодёжи и был нарушен. Ввиду своего возраста Смолов стал тормозить атакующие действия молодых исполнителей , да и связки в атаке были нарушены. Ещё одно для меня непонятное приобретение это Макаров. Который от слова совсем не вписался в игровые схемы Шварца.
В совокупности со всеми этими проблемами мы сейчас и наблюдаем невзрачную игру Динамо в конце сезона. И этот матч с Уралом тому яркое подтверждение.
Я думаю что в межсезонье будут сделаны правильные выводы и следующий сезон Динамо будет совершенно другой. Как-то так, на мой субъективный взгляд.
Всем Добра !
Видно было что молодая команда Шварца не сможет весь сезон показывать тот футбол который они показывали до зимней паузы. И в этом есть естественные причины: собраны были молодые качественные игроки, некоторые представители и сборной. Но опыта который бы делал результат к концу сезона у них никакого не было. Отсюда скорее всего и выбор Шварца, пригласить в команду опытного Смолова. Но, на мой взгляд, этим приобретением, атакующий потенциал молодёжи и был нарушен. Ввиду своего возраста Смолов стал тормозить атакующие действия молодых исполнителей , да и связки в атаке были нарушены. Ещё одно для меня непонятное приобретение это Макаров. Который от слова совсем не вписался в игровые схемы Шварца.
В совокупности со всеми этими проблемами мы сейчас и наблюдаем невзрачную игру Динамо в конце сезона. И этот матч с Уралом тому яркое подтверждение.
Я думаю что в межсезонье будут сделаны правильные выводы и следующий сезон Динамо будет совершенно другой. Как-то так, на мой субъективный взгляд.
Всем Добра !