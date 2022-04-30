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Шварц: «Завтра нам предстоит анализ матча»

сегодня, 16:50
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц дал комментарий после поражения от «Урала».

Мы понимаем турнирное положение. Нужно к каждой игре подходить более целенаправленно. Мы смотрим на ту игру, которую показывает наша команда. У нас завтра тренировка, мы будем готовиться к ней. Завтра нам предстоит анализ матча, у нас будет подготовка к игре в Самаре.

Если брать прошлый матч против ЦСКА, мы играли достаточно неплохо. Не считаю, что есть большая разница между осенним и весенним «Динамо». Однако нам нужно более агрессивно играть, действовать первым номером на протяжении всех 90 минут, а мы сегодня делали это только 25 минут.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 17:29
Какое чемпионство? Им бы в призёрах удержатся.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:15, ред.
Перед матчем я сразу сказал, что Урал понадкусает Динамо.

Видно было что молодая команда Шварца не сможет весь сезон показывать тот футбол который они показывали до зимней паузы. И в этом есть естественные причины: собраны были молодые качественные игроки, некоторые представители и сборной. Но опыта который бы делал результат к концу сезона у них никакого не было. Отсюда скорее всего и выбор Шварца, пригласить в команду опытного Смолова. Но, на мой взгляд, этим приобретением, атакующий потенциал молодёжи и был нарушен. Ввиду своего возраста Смолов стал тормозить атакующие действия молодых исполнителей , да и связки в атаке были нарушены. Ещё одно для меня непонятное приобретение это Макаров. Который от слова совсем не вписался в игровые схемы Шварца.

В совокупности со всеми этими проблемами мы сейчас и наблюдаем невзрачную игру Динамо в конце сезона. И этот матч с Уралом тому яркое подтверждение.
Я думаю что в межсезонье будут сделаны правильные выводы и следующий сезон Динамо будет совершенно другой. Как-то так, на мой субъективный взгляд.
Всем Добра !
Zak11
Zak11
сегодня в 17:07
Слили уже всё что можно
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 16:59
А может сейчас?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:53
Ты сегодня должен им всем вставить,чтоб запомнили, а не завтра!
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