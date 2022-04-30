Шварц: «Завтра нам предстоит анализ матча»

Главный тренер «Динамо» дал комментарий после поражения от «Урала».

Мы понимаем турнирное положение. Нужно к каждой игре подходить более целенаправленно. Мы смотрим на ту игру, которую показывает наша команда. У нас завтра тренировка, мы будем готовиться к ней. Завтра нам предстоит анализ матча, у нас будет подготовка к игре в Самаре.