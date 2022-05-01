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«Химки» и «Уфа» сыграли вничью

01 мая 2022, 18:50
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

«Химки» и «Уфа» сыграли вничью в матче 27-го тура РПЛ (1:1).

За подмосковную команду забил Илья Кухарчук на 31-й минуте. Гамид Агаларов счет сравнял на 90+2-й.

На 12-й минуте был удален с поля защитник хозяев Эльмир Набиуллин.

После матча «Химки» идут в таблице на 11-й строчке (29 очков), «Уфа» расположилась на 15-й позиции (23 очка).

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Все комментарии
протон
протон
02 мая в 00:32
Агаларов что, решил с Бензема бороться ?
а что касается Набиулина и Беленова , куда ты летишь на вратаря , что у тебя в голове?
Агаларов красава, звезда Уфы и главный приносила очков команде!
Будет обидно если Агаларова не подпишут из верхней части таблицы. Уфа к сожалению может вылететь из РПЛ.
я из Химок
я из Химок ответ stanichnik (раскрыть)
01 мая в 21:39
Конечно говорим спасибо ему! Он ведь часть команды! И играет там где и как должен играть! Химки играя в меньшистве сумели забить с ИГРЫ!!! А потом почти до упора удерживать счёт!Агаларов тоже в лидерах бомбардиров, забив чуть ли не треть с пенальти (хорош бомбардир)!!! Пренебрежение и предвзятость сквозит в вашем коментарее ! А зря!
Caniggia
Caniggia
01 мая в 21:19
Пендаль на последних секундах, весьма спорный.
Ron09
Ron09
01 мая в 19:44
Уфа пытается залезть в последний вагон как в том году... Правда их тогда спасло отмена стыковых матчей.
stanichnik
stanichnik
01 мая в 19:41, ред.
Пусть скажут спасибо Лантратову, что сумели добыть хотя бы одно турнирное очко, как минимум шесть сэйвов у Ильюхи за матч. Играя почти восемьдесят минут в численном меньшинстве, могли бы вообще заработать баранку.

В общем в подвале пока ничего ещё неясно. Возможно Химкам удастся зацепить очки в северной столице в следующем туре, если основа питерской команды получит выходной после золотого финиша, но с Ростовом в гостях и со Спартаком это будет сделать сложнее.

А Уфе кровь износа дома надо обыгрывать гостей с берегов Дона и главных конкурентов за место под солнцем, оружейников из Тулы, и брать очки в "Зелёном дерби". Утешением для болельщиков башкирского клуба может послужить очередной гол от Агаларова, который продолжает лидировать в гонке бомбардиров. Болейте за своих, а не против чужих!
ermak6848
ermak6848
01 мая в 19:37
Играли весьма осторожно...
Leha-ha50
Leha-ha50
01 мая в 19:35
Очень похоже, что у Заремы в противостоянии с Шамилькой появляется козырный туз!!!
я из Химок
я из Химок
01 мая в 19:30
Обидно! Всю игру в меньшистве, даже забить смогли, и на последних минутах... ! Эхххх!
drug01
drug01
01 мая в 19:19
Мировая ничья!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
01 мая в 18:57
Жаль, ФК Химки потеряли на последних секундах 2 очка.
Ironigor
Ironigor
01 мая в 18:52
Отскок от Уфы. Красная карточка сделала своё дело.
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