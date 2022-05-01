«Химки» и «Уфа» сыграли вничью в матче 27-го тура РПЛ (1:1).
За подмосковную команду забил Илья Кухарчук на 31-й минуте. Гамид Агаларов счет сравнял на 90+2-й.
На 12-й минуте был удален с поля защитник хозяев Эльмир Набиуллин.
После матча «Химки» идут в таблице на 11-й строчке (29 очков), «Уфа» расположилась на 15-й позиции (23 очка).
В общем в подвале пока ничего ещё неясно. Возможно Химкам удастся зацепить очки в северной столице в следующем туре, если основа питерской команды получит выходной после золотого финиша, но с Ростовом в гостях и со Спартаком это будет сделать сложнее.
А Уфе кровь износа дома надо обыгрывать гостей с берегов Дона и главных конкурентов за место под солнцем, оружейников из Тулы, и брать очки в "Зелёном дерби". Утешением для болельщиков башкирского клуба может послужить очередной гол от Агаларова, который продолжает лидировать в гонке бомбардиров. Болейте за своих, а не против чужих!
В общем в подвале пока ничего ещё неясно. Возможно Химкам удастся зацепить очки в северной столице в следующем туре, если основа питерской команды получит выходной после золотого финиша, но с Ростовом в гостях и со Спартаком это будет сделать сложнее.
А Уфе кровь износа дома надо обыгрывать гостей с берегов Дона и главных конкурентов за место под солнцем, оружейников из Тулы, и брать очки в "Зелёном дерби". Утешением для болельщиков башкирского клуба может послужить очередной гол от Агаларова, который продолжает лидировать в гонке бомбардиров. Болейте за своих, а не против чужих!