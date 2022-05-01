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01 мая 2022, 18:50

«Химки» и «Уфа» сыграли вничью в матче 27-го тура РПЛ (1:1).

За подмосковную команду забил Илья Кухарчук на 31-й минуте. Гамид Агаларов счет сравнял на 90+2-й.

На 12-й минуте был удален с поля защитник хозяев Эльмир Набиуллин.

После матча «Химки» идут в таблице на 11-й строчке (29 очков), «Уфа» расположилась на 15-й позиции (23 очка).