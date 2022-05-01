Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Дубль Соболева принёс «Спартаку» волевую победу над «Крыльями Советов»

01 мая 2022, 15:58
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» (2:1) в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 30-й минуте счёт открыл защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков с пенальти. На 61-й минуте нападающий «Спартака» Александр Соболев реализовал одиннадцатиметровый, сравняв счёт, а на 83-й минуте Соболев оформил дубль, чем принёс победу своей команде.

«Спартак» идёт на 9-м месте (34 очка), «Крылья Советов» занимают 7-е место (38 очков).

Все новости
«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Вильярреалом» и вышел в финал ЛЧ
Вчера, 23:52
«Хетафе» и «Бетис» голов не забили. Итоги 34-го тура Ла Лиги
Вчера, 00:04
МЮ крупно обыграл «Брентфорд». Результаты 35-го тура чемпионата Англии
02 мая
«Аталанта» спаслась в матче с «Салернитаной». Итоги 35-го тура Серии А
02 мая
«Байер» обыграл «Айнтрахт». Итоги 32-го тура Бундеслиги
02 мая
«Арсенал» и «Нижний Новгород» победителя не выявили
02 мая
Сортировать
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Константин Белых (раскрыть)
02 мая в 21:17
Будем надеяться, что блеснут и другие.
альсато
альсато
02 мая в 12:12
Пендаль Спартака-ЛИПОВЫЙ!..Второй гол Соболева-хороший!..У Спартаковцев начался ПИР ДУХА!...30ХА-это два слова, прошу не путать))))
Ген Геныч
Ген Геныч
01 мая в 20:36
Ну теперь расслабятся,уже не вылетят,а остальные матчи по фигу!!!!!!!!!!!!!!!!
ЧиП
ЧиП ответ бундер (раскрыть)
01 мая в 19:49
Если была бы функция дизлайков, то их там набралось бы минимум в два раза больше 👎
ЧиП
ЧиП
01 мая в 19:39, ред.
Победе рад, но не зацепило как то, возможно из-за моего хорошего отношения к КС ещё со времен игры Тихонова Андрея. Лучше бы Рубин дожали а с КС балы разделили. По игре
Первый тайм ужас, отскочили.
А во втором прибавили, впрочем как всегда было зачастую.
Во втором резко прибавили и КС подсели капитально. Ещё раз, игроки хорошие, почему так нестабильно ведем игру? 🤷‍♂️ Ответа нет, возможно по тому что тренер не тот. Возможно потому что игроки многие не те. Как же больно смотреть на Рому, болтается как ... в проруби, а работа с мячем на уровне новичка. Больше всех понравился люксембуржетц, везде и успевал и косячил и исправлял. Молодец! На месте Ванолли Зобнина и Жиго посадил бы на лавку. Жиго привозящий много спорит и мало делает. Кстати пеналь очень спорный, интересно будет если судейская комиссия даст своё заключение.
Два момента в первом тайме очень интересные. Сначала тоже думал что 🟥, а потом призадумался
С Селиховым Глушенков нарисовал очень качественно, ведь касание ( именно касание) не могло повлиять на падение, картина маслом не более. Если бы Глушенков был поумнее он просто забил бы, а так остался не удел. Второй момент более выраженный, вроде чистая блокировка, но Турбин в 3-х метрах, да и наша "палочка - выручалочка" промолчала. Тоже интересно будет послушать разборы.
А так, всех КБ с заслуженной победой!
Некакойшенко
Некакойшенко
01 мая в 19:30
Соболь заострил свой кол
И забил с пенальти гол
Был сегодня он крутой
И затем забил второй


С победой красно белые.................
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс
01 мая в 19:23
Вчера спокойно встретил очередное чемпионство. А когда-то на полную катушку радовался любой победе над любым соперником , вот как спартачи сегодня. Сижу и думаю как лучше?
Константин Белых
Константин Белых ответ Шуnя771 (раскрыть)
01 мая в 19:21
Селихов главное в раме и Мозес на фланге с Промесом -тогда прорвемся!
Шуnя771
Шуnя771
01 мая в 18:51
Всех КБ с победой!

Второй тайм оставляет надежды...

Удачи всем нам!
протон
протон
01 мая в 18:17
В первом тайме Крылья активно прессинговали и опекой плотной накрывали и зоны все перекрывали. А во втором тайме у крыльев уже сил не оставалось на такую интенсивность. Так что Спартак ирал так, как позволял соперник. Как только интенсивность работы без мяча у Крыльев спала - Спартак стал владеть уже инициативой
t272nm
t272nm ответ Константин Белых (раскрыть)
01 мая в 17:53
Где вы там 1 место в ЛЕ выиграли?! Можно посмотреть на ваш выигранный еврокубок?! :)))
Leha-ha50
Leha-ha50
01 мая в 17:22, ред.
Спартак победил по делу. Все же игроки помастеровитее будут. КС смотрелись неплохо, много было хороших подходов , но в завершении много сумбура , каждый хочет стать героем , жадничают ребята. Ну и завершающие удары никудышние, потому Глушенков в аренде играет, а не в Спартаке, три хороших момента парень загубил.
КС надо все еще поработать и с пасом, и завершением атак, много неоправданных потерь, много суеты.
Константин Белых
Константин Белых ответ t272nm (раскрыть)
01 мая в 17:16
Да нет я просто шире смотрю на вещи только и всего. В этом сезоне всей России радость доставило 1 место Спартака в ЛЕ и победы над Наполи и в логове пшеков поганых.. Гораздо больше чем очередная ЛЧ Зенита и его феерия с Мальме в Швеции.. А если у вас предел радости скачки Дзюбы в открытом голубом автобусе по Невскому-то поздравляю чего уж)))
VeniaminS
VeniaminS
01 мая в 17:10
Сомнительный пенальти,Николсон актер.
морозз
морозз
01 мая в 17:10
Во первых поздравлю болельщиков Зенита с чемпионством, походу ближайшее десятилетие будет окрашено в бледно-голубые тона!
Во вторых наконец-то увидел во втором тайме проблески игры у Спартака, желание победить а не мучиться как в первом тайме!
beefs
beefs
01 мая в 16:58
ну наконец то дождались...
старина
старина ответ t272nm (раскрыть)
01 мая в 16:56
То Егор принял и то по незнанке,а на зенит глыба газпромовская газ качает.Разницу чуешь?
t272nm
t272nm ответ старина (раскрыть)
01 мая в 16:51
    старина
    старина
    01 мая в 16:49
    Первый тайм вчистую проигран.Во втором было поинтереснее,но это конечно не уровень.
    t272nm
    t272nm ответ Константин Белых (раскрыть)
    01 мая в 16:48, ред.
    Ну, если вспомнить о том, что в первом круге Зенит разорвал твой Спартак 7-1, то понятно, что тебе радости от чемпионства Зенита мало. Я понимаю. Поздравляю с сегодняшней победой. Теперь на прямую не вылетите, это величайшее достижение Спартака в год своего столетия:)))
    старина
    старина ответ t272nm (раскрыть)
    01 мая в 16:46
    Это потому,что победа при помощи госструктур не имеет веса.Вспомни,где вы были без газпрема и твоя кислая улыба сотрется
    старина
    старина ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    01 мая в 16:44
      Сп62
      Сп62 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
      01 мая в 16:38
      Всё познаётся в сравнении.
      ДАША Д
      ДАША Д
      01 мая в 16:37
      Ну вот, у Спартака всё в порядке.
      Сп62
      Сп62
      01 мая в 16:35, ред.
      Думаю, что выход Промеса на левый фланг и переход Мозеса на правый сделали атаки с флангов намного эффективнее. Всё-таки для Мозеса правый край роднее. Здесь Ваноли точно угадал.
      lotsman
      lotsman
      01 мая в 16:30
      Я верил, что Спартак сегодня выиграет.
      Константин Белых
      Константин Белых ответ t272nm (раскрыть)
      01 мая в 16:29
      То как Зенит выигрывает чемпионат-умным болельщикам в СПБ радости мало...
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      01 мая в 16:29
      Такая радость у спартачей как будто победили Ливерпуль в ЛЧ а всего лишь победа на КС и переход на девятое место и то временно.
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      01 мая в 16:25
      И все таки нас Спартаковцев с Победой . Измученной но Победой ...!!! )
      Константин Белых
      Константин Белых ответ kaktus903 (раскрыть)
      01 мая в 16:24
      Николсон конечно напряг для любой защиты. Хлусевич на выход чем скорее -лучше уже летом. А главное-Селихов-вратарище! По уровню если и не превосходит Акинфеева но не хуже точно. С ним и с Максименко-две разные команды. Промес в конце опасности тоже создал немало. С победой и готовимся к следующему сезону. P.S.Как Айртона не хватает и Понсе.. С победой Гладиаторы!
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       