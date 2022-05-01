Дубль Соболева принёс «Спартаку» волевую победу над «Крыльями Советов»

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01 мая 2022, 15:58

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» (2:1) в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 30-й минуте счёт открыл защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков с пенальти. На 61-й минуте нападающий «Спартака» Александр Соболев реализовал одиннадцатиметровый, сравняв счёт, а на 83-й минуте Соболев оформил дубль, чем принёс победу своей команде.

«Спартак» идёт на 9-м месте (34 очка), «Крылья Советов» занимают 7-е место (38 очков).