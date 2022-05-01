Дубль Соболева принёс «Спартаку» волевую победу над «Крыльями Советов»

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» (2:1) в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги.
На 30-й минуте счёт открыл защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков с пенальти. На 61-й минуте нападающий «Спартака» Александр Соболев реализовал одиннадцатиметровый, сравняв счёт, а на 83-й минуте Соболев оформил дубль, чем принёс победу своей команде.
«Спартак» идёт на 9-м месте (34 очка), «Крылья Советов» занимают 7-е место (38 очков).
Матч парадоксов, не иначе:
1) Ваноли угадал с заменами (Промес и Николсон сделали результат).
2) Спартак одержал первую волевую победу в сезоне.
3) И самое главное - не проиграли в памятную дату (сразу вспоминаются 0-3 от Анжи и Уфы дома в ранние годы).
А по факту - ужасный первый тайм, от которого хотелось плеваться. И хороший тайм второй, где создали много моментов и забили два мяча. Где настоящий Спартак? И такие качели весь сезон наблюдаем. Нет стабильности и запаса прочности.
Победа хоть и приятная, но по факту на турнирные расклады мало влияет. Поднялись на промежуточное 8-9 место, но еще матч Ахмата и цска впереди.
Матч парадоксов, не иначе:
1) Ваноли угадал с заменами (Промес и Николсон сделали результат).
2) Спартак одержал первую волевую победу в сезоне.
3) И самое главное - не проиграли в памятную дату (сразу вспоминаются 0-3 от Анжи и Уфы дома в ранние годы).
А по факту - ужасный первый тайм, от которого хотелось плеваться. И хороший тайм второй, где создали много моментов и забили два мяча. Где настоящий Спартак? И такие качели весь сезон наблюдаем. Нет стабильности и запаса прочности.
Победа хоть и приятная, но по факту на турнирные расклады мало влияет. Поднялись на промежуточное 8-9 место, но еще матч Ахмата и цска впереди.