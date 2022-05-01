«Эвертон» переиграл «Челси» в матче 35-го тура АПЛ (1:0).
Гол забил Ришарлисон на 47-й минуте.
После матча «Эвертон» идет на 18-й позиции (32 очка). «Челси» расположился на 3-й строчке (66 очков).
«Эвертон» переиграл «Челси» в матче 35-го тура АПЛ (1:0).
Гол забил Ришарлисон на 47-й минуте.
После матча «Эвертон» идет на 18-й позиции (32 очка). «Челси» расположился на 3-й строчке (66 очков).
А так, Челси сегодня снова сам себя обыграл.
В 6 последних играх защитники допускают 4-ую голевую ошибку. После проблем и непоняток в клубе, игра стала стала такой же не понятной.
А так же Челси укрепил лидерство в чемпионате по попаданиям в штанги и перекладины.
А так, Челси сегодня снова сам себя обыграл.
В 6 последних играх защитники допускают 4-ую голевую ошибку. После проблем и непоняток в клубе, игра стала стала такой же не понятной.
А так же Челси укрепил лидерство в чемпионате по попаданиям в штанги и перекладины.