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«Эвертон» переиграл «Челси»

01 мая 2022, 17:58
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)1 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Эвертон» переиграл «Челси» в матче 35-го тура АПЛ (1:0).

Гол забил Ришарлисон на 47-й минуте.

После матча «Эвертон» идет на 18-й позиции (32 очка). «Челси» расположился на 3-й строчке (66 очков).

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
01 мая в 22:01
слили матч,что бы Френк остался в АПЛе.
112910415
112910415
01 мая в 19:51
Так не бывает
УЕСКА
УЕСКА
01 мая в 19:45
Ириски бьются изо всех сил, не хотят в Чемпионшип.
VeniaminS
VeniaminS
01 мая в 18:38
Челси пролетело,так можно и третье место потерять.
ДАША Д
ДАША Д
01 мая в 18:38
Эвертон хотел выжить, Челси не хочет жить...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
01 мая в 18:36
Эвертон победил, Челси еще в 4-ке.
stanichnik
stanichnik
01 мая в 18:34
Эвертону очки важнее
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
01 мая в 18:25, ред.
Синие поддержали Синих. С - солидарность. Или Синедарность.
sihafazatron
sihafazatron
01 мая в 18:24
С победой Эвертон, должны остаться в АПЛ с таким подбором игроков
A.S.A
A.S.A
01 мая в 18:16
Челси помогли своей легенде и его команде которая ведет борьбу за сохранение прописки в АПЛ....ирисок с победой, очень надеюсь что останутся в элите
Остапчук 67
Остапчук 67
01 мая в 18:10
Вот это номер...
Romeo 777
Romeo 777
01 мая в 18:08
Эвертон и Лэмпарда с тремя очками! Надеюсь не вылетят в Чемпионшип 👌🏽
А так, Челси сегодня снова сам себя обыграл.
В 6 последних играх защитники допускают 4-ую голевую ошибку. После проблем и непоняток в клубе, игра стала стала такой же не понятной.
А так же Челси укрепил лидерство в чемпионате по попаданиям в штанги и перекладины.
Elliada
Elliada
01 мая в 18:07
Челси до нового года шел на первом месте, был претендентом на золото АПЛ. А теперь что? Проиграть команде из зоны вылета, это сильно
sv_1969
sv_1969
01 мая в 18:06
очень неожиданный
Любoмир
Любoмир
01 мая в 18:05
Неожиданный результат
Bensurr
Bensurr
01 мая в 18:01
    beefs
    beefs
    01 мая в 18:01
    Челси не понятно чего хотят...
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