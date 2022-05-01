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ГлавнаяНовостиСудействоСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2021/2022

Бригада Карасёва рассудит матч чемпионата Саудовской Аравии

01 мая 2022, 15:34

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым получила официальное приглашение на матч чемпионата Саудовской Аравии, который состоится 5 мая. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

В состав квартета судей также вошли лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а также видеоассистент арбитра Виталий Мешков.

Практика приглашения иностранных арбитров распространена по всему миру. Федерация футбола Саудовской Аравии регулярно приглашает для работы на матчах судей, рекомендованных УЕФА. В 2018-м в эту страну приезжали работать Сергей Лапочкин, Алексей Еськов и Сергей Иванов. Другие национальные федерации также приглашали российских арбитров: в 2021 году Кирилл Левников работал на матче Кубка Греции.​

На 5 мая запланированы матчи между «Аль-Таавуном» и «Аль-Иттифаком» и «Аль-Батином» и «Аль-Ахли». Пока неизвестно, какой из этих матчей обслужит бригада Карасёва.

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Все комментарии
протон
протон
02 мая в 01:06
Поехал на заработки в тяжёлые времена, как тут не понять его.
Сидор новый
Сидор новый
01 мая в 18:16
Ну хоть что то
beefs
beefs
01 мая в 15:59
ну что же сейчас это свет в окошке...
Dirty_Harry
Dirty_Harry
01 мая в 15:59
Карасев норм мужик, удачи его бригаде в Саудовской Аравии
Cat01
Cat01
01 мая в 15:57
Наши судьи всегда в почёте...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 мая в 15:41
Давайте там без косяков!
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