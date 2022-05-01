Бригада Карасёва рассудит матч чемпионата Саудовской Аравии

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01 мая 2022, 15:34

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым получила официальное приглашение на матч чемпионата Саудовской Аравии, который состоится 5 мая. Об этом сообщает официальный сайт РФС .

В состав квартета судей также вошли лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а также видеоассистент арбитра Виталий Мешков. Практика приглашения иностранных арбитров распространена по всему миру. Федерация футбола Саудовской Аравии регулярно приглашает для работы на матчах судей, рекомендованных УЕФА . В 2018-м в эту страну приезжали работать Сергей Лапочкин, Алексей Еськов и Сергей Иванов. Другие национальные федерации также приглашали российских арбитров: в 2021 году Кирилл Левников работал на матче Кубка Греции.​

На 5 мая запланированы матчи между «Аль-Таавуном» и «Аль-Иттифаком» и «Аль-Батином» и «Аль-Ахли». Пока неизвестно, какой из этих матчей обслужит бригада Карасёва.