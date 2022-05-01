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Арбитр Федотов считает несправедливым пенальти в ворота «Спартака»

01 мая 2022, 15:44
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Бывший арбитр Игорь Федотов оценил момент с назначением пенальти в ворота «Спартака» в матче 27-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Для меня это точно не пенальти. Жиго тянется ногой к мячу, и его рука находится в естественном положении по движению тела. Рука не отставлена вверх, по динамике он тянется вверх, и его рука начинает отходить вверх за ним, и конечно, в этот момент мяч попадает в руку. Куда ее нужно было деть? Это не пенальти! Почему не было карточки? Думаю, что Турбин мог это расценить как скидку мяча дальше, и в таком случае карточки быть не должно.

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Все комментарии
альсато
альсато
02 мая в 11:58
Федотов! как раз пендаль Крыльев-100%!, а вот Спартака-ЛИПОВЫЙ!
протон
протон
02 мая в 01:07
Читаю, чтобы посмеяться.
Неужели серьёзно можно относится к мнению того, кого выгнали за предвзятость.
Сварожич
Сварожич
01 мая в 18:13
Одно слово бывший
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
01 мая в 17:16, ред.
Пусть бывший арбитр Федотов считает как хочет. Специально или нет, но этот господин упускает из виду тот момент, что мяч после того, как попал в руку, изменил направление своего полёта. Вполне достаточно, чтобы назначить одиннадцатиметровый. Кстати, и игроки московской команды не спорили, что свидетельствует отнюдь не в пользу Федотова. Странно, почему он промолчал, когда защитника "Спартака" ( по-моему Жиго) должны были удалить за то, что он сделал движение в сторону нападающего "КС", сбил его и тем самым лишил возможности выйти на рандеву с голкипером.
makkie
makkie
01 мая в 16:06
Считаю, пенальти 100%.
Да, Жиго никуда не мог деть руку, но мяч летел в створ и такие 11-метровые везде ставят.
sv_1969
sv_1969 ответ drug01 (раскрыть)
01 мая в 16:01
уже не выпустят! слишком много косяков на нём
санек002
санек002
01 мая в 16:01
федотов!выиграли же!так что всех с волевой победой!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 мая в 16:00
Проплаченный бывший судейка!...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
01 мая в 15:59
Федотов переобувается по 5 раз за игру. Всерьез его никто не воспринимает. Сяч шел в створ ворот и рука преградила путь туда. Пенальти очевидный.
drug01
drug01
01 мая в 15:56
Пора выходить судить на поле ему...
mihaluch
mihaluch
01 мая в 15:54
Да не всё ли равно.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
01 мая в 15:46
Не видел.
ЮЗИК
ЮЗИК
01 мая в 15:46
Будет очередной скандал
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