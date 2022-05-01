Арбитр Федотов считает несправедливым пенальти в ворота «Спартака»

Бывший арбитр Игорь Федотов оценил момент с назначением пенальти в ворота «Спартака» в матче 27-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Для меня это точно не пенальти. Жиго тянется ногой к мячу, и его рука находится в естественном положении по движению тела. Рука не отставлена вверх, по динамике он тянется вверх, и его рука начинает отходить вверх за ним, и конечно, в этот момент мяч попадает в руку. Куда ее нужно было деть? Это не пенальти! Почему не было карточки? Думаю, что Турбин мог это расценить как скидку мяча дальше, и в таком случае карточки быть не должно.