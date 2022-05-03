Радимов: «Очень хочу, чтобы зенитовские бразильцы остались»

Бывший капитан «Зенита», а ныне тренер второй команды петербургского клуба , высказался об отстранении российских клубов и сборных от европейских турниров.

То, что грустно и печально — это главный мотив всего этого. То, что будет бан — давайте будем реалистами, все ожидали, что так и будет. Что делать дальше – надо жить и сконцентрироваться на чемпионате России. Обязательно сделать Кубок Премьер-лиги, чтобы было больше матчей для заполнения пауз. Плюс, думаю, будет правильным расширение Премьер-лиги до 18 команд. Уходить в Азию, я думаю, не выход, потому что если в следующем году нас вернут, то это будет такая странная история… Что касается легионеров, то тут многое зависит от ФИФА и УЕФА , как это все будет обставлено. Если начнется их отток, то будем смотреть за своими российскими игроками, другого выхода у нас нет. То, что не будет Лиги чемпионов, придется с этим как-то жить, потому что всегда она была, к ней привыкли все.

Есть ли сожаление, что, например, такое симпатичное в этом году «Динамо» не покажет себя на евроарене? Да, есть. И они заслужили эту путевку. К тому же, в последнем туре играют «Динамо» и «Сочи» — и они могли разыгрывать между собой не просто медаль, а как раз путевку в Лигу чемпионов. К сожалению, этого не будет. Обидно за «Динамо», за «Сочи» тоже обидно, они ведь тоже могли вновь сыграть в Европе. Но что делать — таковы реалии, не надо истерии, надо просто жить с этим.

Бразильцам здесь весело и хорошо платят или все же им хочется показать себя? Хорошо платят — не вопрос. Но любой спортсмен хотел бы показывать себя в Европе. Я очень хочу, чтобы бразильцы остались, они уже стали в Петербурге своими, но каждый из них честолюбив, каждый хочет играть в своей сборной, я вообще такого бразильца не знаю, кто не хотел бы этого. А в сборной ты можешь играть, только если тебя видят. Но вряд ли тренеры сборной Бразилии будут обращать внимание на чемпионат России, в отличие от еврокубков. Может, кто-то уйдет, у них действующие контракты, не знаю, как на деле это будет решаться…