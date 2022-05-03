Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Радимов: «Очень хочу, чтобы зенитовские бразильцы остались»

вчера, 08:16

Бывший капитан «Зенита», а ныне тренер второй команды петербургского клуба Владислав Радимов, высказался об отстранении российских клубов и сборных от европейских турниров.

То, что грустно и печально — это главный мотив всего этого. То, что будет бан — давайте будем реалистами, все ожидали, что так и будет. Что делать дальше – надо жить и сконцентрироваться на чемпионате России. Обязательно сделать Кубок Премьер-лиги, чтобы было больше матчей для заполнения пауз. Плюс, думаю, будет правильным расширение Премьер-лиги до 18 команд. Уходить в Азию, я думаю, не выход, потому что если в следующем году нас вернут, то это будет такая странная история… Что касается легионеров, то тут многое зависит от ФИФА и УЕФА, как это все будет обставлено. Если начнется их отток, то будем смотреть за своими российскими игроками, другого выхода у нас нет. То, что не будет Лиги чемпионов, придется с этим как-то жить, потому что всегда она была, к ней привыкли все.

Есть ли сожаление, что, например, такое симпатичное в этом году «Динамо» не покажет себя на евроарене? Да, есть. И они заслужили эту путевку. К тому же, в последнем туре играют «Динамо» и «Сочи» — и они могли разыгрывать между собой не просто медаль, а как раз путевку в Лигу чемпионов. К сожалению, этого не будет. Обидно за «Динамо», за «Сочи» тоже обидно, они ведь тоже могли вновь сыграть в Европе. Но что делать — таковы реалии, не надо истерии, надо просто жить с этим.

Бразильцам здесь весело и хорошо платят или все же им хочется показать себя? Хорошо платят — не вопрос. Но любой спортсмен хотел бы показывать себя в Европе. Я очень хочу, чтобы бразильцы остались, они уже стали в Петербурге своими, но каждый из них честолюбив, каждый хочет играть в своей сборной, я вообще такого бразильца не знаю, кто не хотел бы этого. А в сборной ты можешь играть, только если тебя видят. Но вряд ли тренеры сборной Бразилии будут обращать внимание на чемпионат России, в отличие от еврокубков. Может, кто-то уйдет, у них действующие контракты, не знаю, как на деле это будет решаться…

Все новости
Губерниев: «В Азию мы не вступим, тогда последуют санкции»
Вчера, 15:06
Капелло: «Решение УЕФА серьёзно ударит по развитию российского футбола»
Вчера, 13:40
Матч «Химки» — «Спартак» может пройти без зрителей из-за действий Габулова
Вчера, 12:57
Евсеев: «Решение УЕФА отстранить наши команды читалось»
Вчера, 12:17
Газзаев высказался о санкциях УЕФА в отношении российского футбола
Вчера, 11:57
Билялетдинов: «В Азиатскую конфедерацию РФС сейчас идти не стоит»
Вчера, 11:16
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:16
Это точно Радимов ??
В сем грустном длинно-мрачном повествовании использованы слова "грустно"..."печально"..."сожаление"...

Непонятны печаль и досада....
Владислав Николаевич часто испытывал восторг и восхищение от игр Зенита в ЛЧ ???
Малкома и Коаудиньо вызывали в олимпийскую сборную из-за "феерии и куража" Зенита в еврокубках ??
Переходя в 10-й по силе еврочемпионат бразильцы рассчитывали на вызов в первую сборную ??

Надо искать в любой ситуации плюсы и позитив...а не сидеть печалиться...
Отличный шанс молодым ещё недавним отечественным резервистам проявить себя...отмести лишний легионерский балласт...в виду европаузы пересмотреть местное футболоведение и навести в нём порядок...

Англичан на 5 лет отлучали от еврокубков....
Вернулись - и сильней чем прежде....
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:57
А ничего и не остаётся как терпеть.
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:42
Деньги перевесят честолюбие.
stanichnik
stanichnik
вчера в 08:36
Уже списал армейцев из борьбы за серебро, а я бы на его месте не торопился
STVA 1
STVA 1
вчера в 08:18
Уйдут так уйдут..
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 