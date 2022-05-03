Роднина: «Наши клубы теперь не опозорятся в еврокубках в следующем сезоне»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о решении УЕФА отстранить российские команды от участия в еврокубках в сезоне-2022/23 и сборную России от участия в Лиге Наций.
Я уже давно высказала свою позицию насчет исключения России из европейских турниров. По каждому виду спорта идет планомерное исключение, а самое главное — спорт прерывает все свои традиции и требования. Особенно это касается олимпийского движения.
Из-за исключения российских клубов из УЕФА наши футбольные команды теперь не опозорятся в еврокубках в следующем сезоне. Когда в СССР исключали из спортивных дисциплин, в первую очередь смотрели на то, насколько мы можем конкурировать с другими командами. Если конкуренции не было, не было и команд.
В футболе мы неконкурентоспособные? Мы не можем же быть везде конкурентноспособными, везде побеждать невозможно. Есть традиционные виды спорта, где у нас хорошие тренерские кадры и подготовка. А есть виды спорта, которые в нашей стране мало кому интересны или плохо развиты. Это факт.
За футболом я не слежу. У каждого есть свои вкусы и интересы: кто-то любит сладкое, а кто-то соленое. То же самое и в спорте — кому-то нравится это, а кому-то это. У всех разные взгляды.
Но иногда говорить "оттуда" что то и необязательно....
Так можно всех спалить...
Мы же не мешаем им спать на заседаниях...за деньги...
И тем более не говорим что это "позор"...
Футбол - мало кому интересен...не развит...и не конкурентен...???
Интересен...и пожалуй самый интересный вид спорта....
Не развит - спорно....арены построены...академии работают...Лиги действуют...
Неконкурентен ?? - в зависимости с кем сравнивать....
Ибо в той же Англии депутаты работают так что население живёт в таком достатке что может себе позволить такую АПЛ какая есть....
Рыба гниет не с хвоста....
И обращения и упрёки с верхушки власти простым гражданам - "Эё вы там внизу...у вас и футбол там не развит,позорники" - выглядят смешно и неуместно..
Но иногда говорить "оттуда" что то и необязательно....
Так можно всех спалить...
Мы же не мешаем им спать на заседаниях...за деньги...
И тем более не говорим что это "позор"...
Футбол - мало кому интересен...не развит...и не конкурентен...???
Интересен...и пожалуй самый интересный вид спорта....
Не развит - спорно....арены построены...академии работают...Лиги действуют...
Неконкурентен ?? - в зависимости с кем сравнивать....
Ибо в той же Англии депутаты работают так что население живёт в таком достатке что может себе позволить такую АПЛ какая есть....
Рыба гниет не с хвоста....
И обращения и упрёки с верхушки власти простым гражданам - "Эё вы там внизу...у вас и футбол там не развит,позорники" - выглядят смешно и неуместно..
А что эта женщина конкретно имела в виду, человек который не разбирается в футболе, и в политике. Каким бы не был футбол в России этот вид спорта массовый и участие на евро арене было всегда радостным событием для всех болельщиков в нашей стране. И когда депутат ГД. такое заявляет это просто в уме не укладывается. Именно участие на евро аренах приводит к прогрессу этого вида спорта. А может надо участвовать только в тех турнирах, где мы побеждаем, а то депутатам не интересно. Бывают просветы, ради которых российские клубы хотят продолжать играть. Разве выходы Зенита в 1/8 ЛЧ - позор? Разве ЦСКА в 1/4 ЛЕ - позор? Разве Спартак в этом сезоне, который ему не дали доиграть, выступил не достойно?
Она сейчас в статусе депутата и должна отвечать за свои слова, прошлые ее заслуги в прошлом, она сейчас на работе по развитию государства. Очень патриотичное высказывание от человека , который должен отстаивать российский спорт на мировой арене.
А что эта женщина конкретно имела в виду, человек который не разбирается в футболе, и в политике. Каким бы не был футбол в России этот вид спорта массовый и участие на евро арене было всегда радостным событием для всех болельщиков в нашей стране. И когда депутат ГД. такое заявляет это просто в уме не укладывается. Именно участие на евро аренах приводит к прогрессу этого вида спорта. А может надо участвовать только в тех турнирах, где мы побеждаем, а то депутатам не интересно. Бывают просветы, ради которых российские клубы хотят продолжать играть. Разве выходы Зенита в 1/8 ЛЧ - позор? Разве ЦСКА в 1/4 ЛЕ - позор? Разве Спартак в этом сезоне, который ему не дали доиграть, выступил не достойно?
Она сейчас в статусе депутата и должна отвечать за свои слова, прошлые ее заслуги в прошлом, она сейчас на работе по развитию государства. Очень патриотичное высказывание от человека , который должен отстаивать российский спорт на мировой арене.
Я извиняюсь конечно, а для чего ты мне это всё написал. Я всё это и сам прекрасно знаю.
А насчёт её двойного гражданства , так это всё очень просто. В девяностые годы она уехала туда работать , получив рабочую визу , а потом и паспорт США. Там у неё школы фигурного катания . Точно такие же школы и академия находятся и в России. А у дочки естественный паспорт США, так как она родилась в Америке. И ничего в этом предосудительного не вижу. Многие наши спортсмены в те годы покидали СССР , Россию, как фигуристы, борцы, хоккеисты и т.д имеют гражданство Америки и других стран.
Другое дело что когда некоторые из них лезут в политику ничего в этом не понимая , так это совершенно другой вопрос. И тут можно конечно и поспорить. Ну а раньше в советские времена, почти все депутаты были из народа , крестьяне, работяги , инженера и т.д и т.п . Ну а потом чиновничье племя всё извратило до вот той степени, которая сейчас происходит , что депутатский мандат можно купить за ... большой 💰 💰 💰 вклад , в развитие другого более высше стоящего чиновника . Вот такие вот реалии . Как-то так. Всем Добра !
Я извиняюсь конечно, а для чего ты мне это всё написал. Я всё это и сам прекрасно знаю.
А насчёт её двойного гражданства , так это всё очень просто. В девяностые годы она уехала туда работать , получив рабочую визу , а потом и паспорт США. Там у неё школы фигурного катания . Точно такие же школы и академия находятся и в России. А у дочки естественный паспорт США, так как она родилась в Америке. И ничего в этом предосудительного не вижу. Многие наши спортсмены в те годы покидали СССР , Россию, как фигуристы, борцы, хоккеисты и т.д имеют гражданство Америки и других стран.
Другое дело что когда некоторые из них лезут в политику ничего в этом не понимая , так это совершенно другой вопрос. И тут можно конечно и поспорить. Ну а раньше в советские времена, почти все депутаты были из народа , крестьяне, работяги , инженера и т.д и т.п . Ну а потом чиновничье племя всё извратило до вот той степени, которая сейчас происходит , что депутатский мандат можно купить за ... большой 💰 💰 💰 вклад , в развитие другого более высше стоящего чиновника . Вот такие вот реалии . Как-то так. Всем Добра !
Там пол госдумы таких патриотов с паспортами вражеских стран.. А уважения ни к ней, ни к Шипулину, да и всем спортсменам в ГД нет, вместо того , чтобы детишек тренировать, протирают штаны, ничего не соображая в законотворчестве, ибо не имеют ни должного образования, ни опыта, получая министерские зарплаты, потому и законов нормальных у нас нет, пока там заседают такие как Роднина.
Напоминаю что ее дочь живёт и гражданка США.
Принятие закона по Фан -ид чего стоит ее позиция.
И. Роднина : «Я не разбираюсь в футболе. Но мы приняли закон».
Ключевая фраза всей нашей эпохи.
Её любили в свое время, но оно ушло, а она приехав из Америки, сев в депутаты, что сделала, да ничего, кроссворды разгадывала да деньги получала, жила и живёт в свое удовольствие, почему мы должны её любить?
В Госдуме должны работать,(а там приходится работать с законами для страны)специалисты,юристы,экономисты и т.д,а не спортсмены и артисты!!Ну и конечно,прежде всего,патриоты своей страны,своего народа!!!
Там пол госдумы таких патриотов с паспортами вражеских стран.. А уважения ни к ней, ни к Шипулину, да и всем спортсменам в ГД нет, вместо того , чтобы детишек тренировать, протирают штаны, ничего не соображая в законотворчестве, ибо не имеют ни должного образования, ни опыта, получая министерские зарплаты, потому и законов нормальных у нас нет, пока там заседают такие как Роднина.
Напоминаю что ее дочь живёт и гражданка США.
Принятие закона по Фан -ид чего стоит ее позиция.
И. Роднина : «Я не разбираюсь в футболе. Но мы приняли закон».
Ключевая фраза всей нашей эпохи.
Её любили в свое время, но оно ушло, а она приехав из Америки, сев в депутаты, что сделала, да ничего, кроссворды разгадывала да деньги получала, жила и живёт в свое удовольствие, почему мы должны её любить?
В Госдуме должны работать,(а там приходится работать с законами для страны)специалисты,юристы,экономисты и т.д,а не спортсмены и артисты!!Ну и конечно,прежде всего,патриоты своей страны,своего народа!!!
"Из-за исключения российских клубов из УЕФА наши футбольные команды теперь не опозорятся в еврокубках в следующем сезоне. Когда в СССР исключали из спортивных дисциплин, в первую очередь смотрели на то, насколько мы можем конкурировать с другими командами. Если конкуренции не было, не было и команд".
Роднина говорит, что за футболом не следит, но кто-нибудь попробуйте опровергнуть то, что она о российском футболе говорит.
"Из-за исключения российских клубов из УЕФА наши футбольные команды теперь не опозорятся в еврокубках в следующем сезоне. Когда в СССР исключали из спортивных дисциплин, в первую очередь смотрели на то, насколько мы можем конкурировать с другими командами. Если конкуренции не было, не было и команд".
Роднина говорит, что за футболом не следит, но кто-нибудь попробуйте опровергнуть то, что она о российском футболе говорит.
Хоть и pи3diт она порой не в тему, но здесь всё правильно молвит.
Хоть и pи3diт она порой не в тему, но здесь всё правильно молвит.
... но выступить охота...
... но выступить охота...
А самое главное высказывание , - " За футболом я не слежу " !)
А самое главное высказывание , - " За футболом я не слежу " !)