Роднина: «Наши клубы теперь не опозорятся в еврокубках в следующем сезоне»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о решении УЕФА отстранить российские команды от участия в еврокубках в сезоне-2022/23 и сборную России от участия в Лиге Наций.

Я уже давно высказала свою позицию насчет исключения России из европейских турниров. По каждому виду спорта идет планомерное исключение, а самое главное — спорт прерывает все свои традиции и требования. Особенно это касается олимпийского движения.

Из-за исключения российских клубов из УЕФА наши футбольные команды теперь не опозорятся в еврокубках в следующем сезоне. Когда в СССР исключали из спортивных дисциплин, в первую очередь смотрели на то, насколько мы можем конкурировать с другими командами. Если конкуренции не было, не было и команд.

В футболе мы неконкурентоспособные? Мы не можем же быть везде конкурентноспособными, везде побеждать невозможно. Есть традиционные виды спорта, где у нас хорошие тренерские кадры и подготовка. А есть виды спорта, которые в нашей стране мало кому интересны или плохо развиты. Это факт.

За футболом я не слежу. У каждого есть свои вкусы и интересы: кто-то любит сладкое, а кто-то соленое. То же самое и в спорте — кому-то нравится это, а кому-то это. У всех разные взгляды.