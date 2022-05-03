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Роднина: «Наши клубы теперь не опозорятся в еврокубках в следующем сезоне»

вчера, 10:21

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о решении УЕФА отстранить российские команды от участия в еврокубках в сезоне-2022/23 и сборную России от участия в Лиге Наций.

Я уже давно высказала свою позицию насчет исключения России из европейских турниров. По каждому виду спорта идет планомерное исключение, а самое главное — спорт прерывает все свои традиции и требования. Особенно это касается олимпийского движения.

Из-за исключения российских клубов из УЕФА наши футбольные команды теперь не опозорятся в еврокубках в следующем сезоне. Когда в СССР исключали из спортивных дисциплин, в первую очередь смотрели на то, насколько мы можем конкурировать с другими командами. Если конкуренции не было, не было и команд.

В футболе мы неконкурентоспособные? Мы не можем же быть везде конкурентноспособными, везде побеждать невозможно. Есть традиционные виды спорта, где у нас хорошие тренерские кадры и подготовка. А есть виды спорта, которые в нашей стране мало кому интересны или плохо развиты. Это факт.

За футболом я не слежу. У каждого есть свои вкусы и интересы: кто-то любит сладкое, а кто-то соленое. То же самое и в спорте — кому-то нравится это, а кому-то это. У всех разные взгляды.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:11, ред.
Воспользуюсь, как и Протон, тобой в качестве почтальона, и отвечу ему, что Роднина хоть не разбирается в тонкостях футбола, зато очень хорошо, в отличии от нас, диванных специалистов, знает что такое БОЛЬШОЙ спорт и как надо там пахать, чтобы добиться хоть какого-то результата. Уж если профессиональным спортсменам, чемпионам Олимпийских игр, Мира, Европы вы не даёте права судить о спорте, то самим вам вообще не стоит и рот о спорте открывать. Что вы знаете о профессиональном футболе? Где вы играли? Кто вас тренировал? Какие у вас в футболе заслуги?
David Young
David Young
вчера в 19:01
Та цитата что в заголовке напомнила мне о некоторых комментариях определённого типа и стиля которые иногда появляются на Soccer.ru.
cska1948
cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:53
А самое главное высказывание , - " За футболом я не слежу " !)
Bensurr
Bensurr ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:41
Ну про позор правильно, слови бомжа на мусорке то же самое скажет про Российский футбол.
minai
minai
вчера в 16:13
Она бы ещё сказала,что уефа спас честь нашего футбола.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 16:08
Если не заниматься всеми видами спорта, то вообще проблем не будет. На нет - и суда нет.
Kolenok
Kolenok
вчера в 15:36
Лихо она по зениту прошлась и ведь не придерешься.
112910415
112910415
вчера в 13:21
ух, авторитетная в футболе ...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:16
Понятно что депутаты живут в своём неприкосновенно-райском мирке...
Но иногда говорить "оттуда" что то и необязательно....
Так можно всех спалить...
Мы же не мешаем им спать на заседаниях...за деньги...
И тем более не говорим что это "позор"...

Футбол - мало кому интересен...не развит...и не конкурентен...???
Интересен...и пожалуй самый интересный вид спорта....
Не развит - спорно....арены построены...академии работают...Лиги действуют...
Неконкурентен ?? - в зависимости с кем сравнивать....
Ибо в той же Англии депутаты работают так что население живёт в таком достатке что может себе позволить такую АПЛ какая есть....

Рыба гниет не с хвоста....
И обращения и упрёки с верхушки власти простым гражданам - "Эё вы там внизу...у вас и футбол там не развит,позорники" - выглядят смешно и неуместно..
протон
протон ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:09
По большому счету адресовал ответ вашему оппоненту cska1948.
протон
протон
вчера в 13:06
Из-за исключения российских клубов из УЕФА наши футбольные команды теперь не опозорятся в еврокубках в следующем сезоне. Это примерно сказать так:  теперь наши люди будут меньше есть и не потолстеют.
А что эта женщина конкретно имела в виду, человек который не разбирается в футболе, и в политике. Каким бы не был футбол в России этот вид спорта массовый и участие на евро арене было всегда радостным событием для всех болельщиков в нашей стране. И когда депутат ГД. такое заявляет это просто в уме не укладывается. Именно участие на евро аренах приводит к прогрессу этого вида спорта. А может надо участвовать только в тех турнирах, где мы побеждаем, а то депутатам не интересно.  Бывают просветы, ради которых российские клубы хотят продолжать играть. Разве выходы Зенита в 1/8 ЛЧ - позор? Разве ЦСКА в 1/4 ЛЕ - позор? Разве Спартак в этом сезоне, который ему не дали доиграть, выступил не достойно? 
Она сейчас в статусе депутата и должна отвечать за свои слова, прошлые ее заслуги в прошлом, она сейчас на работе по развитию государства.  Очень патриотичное высказывание от человека , который должен отстаивать российский спорт на мировой арене. 
Ironigor
Ironigor ответ протон (раскрыть)
вчера в 13:00, ред.
Добрый день дружище.
Я извиняюсь конечно, а для чего ты мне это всё написал. Я всё это и сам прекрасно знаю.
А насчёт её двойного гражданства , так это всё очень просто. В девяностые годы она уехала туда работать , получив рабочую визу , а потом и паспорт США. Там у неё школы фигурного катания . Точно такие же школы и академия находятся и в России. А у дочки естественный паспорт США, так как она родилась в Америке. И ничего в этом предосудительного не вижу. Многие наши спортсмены в те годы покидали СССР , Россию, как фигуристы, борцы, хоккеисты и т.д имеют гражданство Америки и других стран.
Другое дело что когда некоторые из них лезут в политику ничего в этом не понимая , так это совершенно другой вопрос. И тут можно конечно и поспорить. Ну а раньше в советские времена, почти все депутаты были из народа , крестьяне, работяги , инженера и т.д и т.п . Ну а потом чиновничье племя всё извратило до вот той степени, которая сейчас происходит , что депутатский мандат можно купить за ... большой 💰 💰 💰 вклад , в развитие другого более высше стоящего чиновника . Вот такие вот реалии . Как-то так. Всем Добра !
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:44
Уж лучше бы просто молчала.
протон
протон ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:13, ред.
Вокруг этой женщины одни скандалы в последнее время. Других забот в ГД у них нет.
Там пол госдумы таких патриотов с паспортами вражеских стран.. А уважения ни к ней, ни к Шипулину, да и всем спортсменам в ГД нет, вместо того , чтобы детишек тренировать, протирают штаны, ничего не соображая в законотворчестве, ибо не имеют ни должного образования, ни опыта, получая министерские зарплаты, потому и законов нормальных у нас нет, пока там заседают такие как Роднина.
Напоминаю что ее дочь живёт и гражданка США.

Принятие закона по Фан -ид чего стоит ее позиция.
И. Роднина : «Я не разбираюсь в футболе. Но мы приняли закон».
Ключевая фраза всей нашей эпохи.
Её любили в свое время, но оно ушло, а она приехав из Америки, сев в депутаты, что сделала, да ничего, кроссворды разгадывала да деньги получала, жила и живёт в свое удовольствие, почему мы должны её любить?
В Госдуме должны работать,(а там приходится работать с законами для страны)специалисты,юристы,экономисты и т.д,а не спортсмены и артисты!!Ну и конечно,прежде всего,патриоты своей страны,своего народа!!!
Ironigor
Ironigor ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 12:09
А я почему с этого и начал , - " с этим и не поспоришь " !?! Это именно о российском футболе !!!
memphis
memphis
вчера в 11:51
И такие люди решают наши судьбы...
Futurista
Futurista
вчера в 11:10
Если бы наши клубы не отстранили "позор" в любом случае был бы обеспечен европейским судейским корпусом...Спартаку не дали бы обыграть условный наполи...
YVG
YVG
вчера в 11:09
Гражданка США Роднина будто бы этому рада.
Mangur
Mangur
вчера в 11:02
Тонко подколола купленного чемпиона. Теперь некому будет позориться. Спартак ,Зенит эти флагманы не будут проигрывать середнячкам
Знатог
Знатог
вчера в 11:02
Пусть лучше расскажет что полезного сделала для народа как депутат.
Cat01
Cat01
вчера в 11:01
Зря лучше учиться играть?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ протон (раскрыть)
вчера в 10:54, ред.
Нет уж пусть платят! Здесь эти деньги один хрен впрок не пойдут - всё растащут по карманам.
протон
протон
вчера в 10:52
Кто то сомневался что ли? Пора уже снять розовые очки и жить ожидании "подарков" от просвещённого и демократического Запада! Приостановить все выплаты в эти организации пока не восстановят.
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:49
Старуха совсем сбрендила ни ступить ни молвить не умеет.
cska1948
cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 10:48
Как известно, каждый видит и слышит только то, что хочет видеть и слышать. Так вот я главное в высказывании И.Родниной увидел и услышал вот это:
"Из-за исключения российских клубов из УЕФА наши футбольные команды теперь не опозорятся в еврокубках в следующем сезоне. Когда в СССР исключали из спортивных дисциплин, в первую очередь смотрели на то, насколько мы можем конкурировать с другими командами. Если конкуренции не было, не было и команд".
Роднина говорит, что за футболом не следит, но кто-нибудь попробуйте опровергнуть то, что она о российском футболе говорит.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Bensurr (раскрыть)
вчера в 10:47
Такое это какое ? В чём она не права? В том, что наша футбольная школа неконкурентоспособна ? В том что у нашего футбола нет нормального развития ?

Хоть и pи3diт она порой не в тему, но здесь всё правильно молвит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:26
За футболом я не слежу.

... но выступить охота...
Bensurr
Bensurr
вчера в 10:24
Чинушка признается что не следит за футболом, а говорит такое.
1 984
1 984
вчера в 10:22
Если через год нас захотят вернуть - нужно отказаться, чтобы не позориться.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:22, ред.
Железная женская логика, и не поспоришь !)
А самое главное высказывание , - " За футболом я не слежу " !)
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