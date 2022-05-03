Глушаков о решении УЕФА: «Непростая ситуация, но нужно ей воспользоваться»

Полузащитник «Химок» высказался после известия о том, что УЕФА отстранил российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2022/23.

Спорт должен быть вне политики. Но мы, к сожалению, не можем ничего поделать с решением УЕФА . Остается играть в РПЛ , сборной проводить товарищеские матчи с дружественными странами. Это непростая ситуация для нашего футбола, но нужно воспользоваться ею. РПЛ необходимо расширять, неважно, будет это 18 или 20 команд. И надо возвращаться на систему «весна — осень», тем более наши клубы при ней выигрывали два Кубка УЕФА . Лучше играть летом в теплое время года, чем зимой. Нам надо больше играть, должно быть больше матчей. Во всем есть свои плюсы и минусы, но мы должны извлекать плюсы.

Много разговоров, что шанс получит молодежь? Да, у них будет возможность заиграть, в РПЛ могут появиться конкурентоспособные ребята, но только при условии, что это не будет искусственным вливанием. Молодые должны выигрывать конкуренцию у более опытных. Есть еще один вопрос. Кто-то говорит, что будем зарабатывать на продаже молодых футболистов, но куда их продавать, если все дороги для них закрыты?

А легионеры, которые уезжают из России? Сейчас мы увидим, кто приезжал сюда за деньгами, а кто добиваться результата. Большая часть иностранцев уже спешно покинули страну, летом этот процесс наверняка продолжится.