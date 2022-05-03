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Глушаков о решении УЕФА: «Непростая ситуация, но нужно ей воспользоваться»

вчера, 08:45

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался после известия о том, что УЕФА отстранил российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой в сезоне-2022/23.

Спорт должен быть вне политики. Но мы, к сожалению, не можем ничего поделать с решением УЕФА. Остается играть в РПЛ, сборной проводить товарищеские матчи с дружественными странами. Это непростая ситуация для нашего футбола, но нужно воспользоваться ею. РПЛ необходимо расширять, неважно, будет это 18 или 20 команд. И надо возвращаться на систему «весна — осень», тем более наши клубы при ней выигрывали два Кубка УЕФА. Лучше играть летом в теплое время года, чем зимой. Нам надо больше играть, должно быть больше матчей. Во всем есть свои плюсы и минусы, но мы должны извлекать плюсы.

Много разговоров, что шанс получит молодежь? Да, у них будет возможность заиграть, в РПЛ могут появиться конкурентоспособные ребята, но только при условии, что это не будет искусственным вливанием. Молодые должны выигрывать конкуренцию у более опытных. Есть еще один вопрос. Кто-то говорит, что будем зарабатывать на продаже молодых футболистов, но куда их продавать, если все дороги для них закрыты?

А легионеры, которые уезжают из России? Сейчас мы увидим, кто приезжал сюда за деньгами, а кто добиваться результата. Большая часть иностранцев уже спешно покинули страну, летом этот процесс наверняка продолжится.

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Все комментарии
Знатог
Знатог
вчера в 11:19
Как в детстве было, в че будем играть в в*йну или в футбол? Нельзя сразу играть в в*йну и в футбол.
Bensurr
Bensurr
вчера в 10:10
Не понимаю тех людей которые не согласны с этим решением, и кричат а говорили спорт вне политики, да задайте вопрос себе, кто поедет играть в футбол где идет в*йна у двух стран? например если между Ганы и Джибути идет в*йна, поехали бы туда Зенит Спартак и тд? Нет не поехали бы, тут такая же ситуация, европейские клубы не поедут к вам играть в футбол.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:32
Всё правильно рассуждает
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:30
В первую очередь молодым давать играть !Но опять же на конкурентной основе и за адекватные деньги!И лучше будет если все гастарбайтеры уедут!Ведь они сейчас играют а через время их заставят уйти и клуб как тот же Рубин останется голый! Ведь "спорт вне политики"! Не так ли?
beefs
beefs
вчера в 09:07
все это пустая болтовня, нужно футболом заниматься а не стричь купоны...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:00
Чем меньше конкуренция, тем легче Денису.
Cat01
Cat01
вчера в 08:54
Денис живёт не только футболом
shlomo
shlomo
вчера в 08:47
Вот вам спорт вне политики
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