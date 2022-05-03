Тарханов — о санкциях: «Если будем молчать, нас будут давить ещё»

Заслуженный тренер России высказался о решении УЕФА отстранить российские команды от участия в еврокубках в сезоне-2022/23 и сборную России от участия в Лиге Наций.

Сейчас все против нас действуют. Спорт должен быть вне политики, но политика вмешивается во все дела. Было бы очень плохо, если бы навсегда отстранили, а так – можем играть через год, как снимут санкции. Надо подавать апелляцию в CAS , через суды нужно добиваться справедливости. Если будем молчать, нас будут давить ещё. Мы должны бороться, чтобы спорт был вне политики. Ничего страшного не произошло, всё это закончится, скоро снимут все санкции и в футбол будем играть.