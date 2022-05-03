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Тарханов — о санкциях: «Если будем молчать, нас будут давить ещё»

вчера, 09:56

Заслуженный тренер России Александр Тарханов высказался о решении УЕФА отстранить российские команды от участия в еврокубках в сезоне-2022/23 и сборную России от участия в Лиге Наций.

Сейчас все против нас действуют. Спорт должен быть вне политики, но политика вмешивается во все дела. Было бы очень плохо, если бы навсегда отстранили, а так – можем играть через год, как снимут санкции. Надо подавать апелляцию в CAS, через суды нужно добиваться справедливости. Если будем молчать, нас будут давить ещё. Мы должны бороться, чтобы спорт был вне политики. Ничего страшного не произошло, всё это закончится, скоро снимут все санкции и в футбол будем играть.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
вчера в 11:55
Да ничего не получится.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:13, ред.
Трындец! Тарханов прям как тинейджер с гаджетом, которого от Clash Royale оторвали и про футбол спросили...
STVA 1
STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 10:37
Приветствую!Это надо было сделать ещё вчера!
Bensurr
Bensurr
вчера в 10:16
CAS ничего не сделает да подайте хоть 100 раз, тут клубы и сборные не хотят играть в России, если да же снимут с вас санкции через год, опять же к вам никто не поедит, скажут мы не будем играть в России можете засчитать технарь нам, может так Зенит и выйграет лч кто знает.
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:59
Наш ответ - интеграция крымских футбольных клубов в РФС
Cat01
Cat01
вчера в 09:58
Это всё так
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