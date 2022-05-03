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Семин пожелал Семаку побить рекорд Романцева

вчера, 22:50

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал чемпионство «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ.

Насчет того, что опция продления контракта с Семаком на год активирована, руководством клуба уже сказало. А дальше… У «Зенита» большие амбиции, на каждый год — большие задачи. Будет их Сергей Семак решать — будет нужен. Но мне кажется, что он готов долго работать в Питере. Кстати, желаю Сергею побить рекорд Олега Романцева по количеству побед в чемпионате!

Семак не доверяет молодежи? В «Зените» играет Мостовой? А Круговой? А Юри Альберто сколько лет? Вот вам и ответ. Думаю, к молодым у Семака есть доверие, но если они соответствуют. А если не соответствуют, но за них просят агенты — это не про Семака. Он на это никогда не пойдет. Он — независимый человек.

Напомним, что Олег Романцев завоевал со «Спартаком» пять чемпионских титулов подряд.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 06:06
Это очень несложно сделать
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:02
Всё зависит от газпрома если захочет то семак победит десять чемпионств подряд с зенитом.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:42
Романцев не со Спартаком добивался достижений а со сборной России которая представляла Спартак.
ABir
ABir
сегодня в 01:13
Все возможно
berda2003
berda2003
вчера в 23:25
сёмин жена семака?
Бубнин
Бубнин
вчера в 23:03
Необходимо расчистить от конкурентов и финансово обеспечить путь Сергея Богдановича к рекорду.
Cat01
Cat01
вчера в 22:56
Не будет этого
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