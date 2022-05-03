Семин пожелал Семаку побить рекорд Романцева

Экс-наставник «Локомотива» прокомментировал чемпионство «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ .

Насчет того, что опция продления контракта с Семаком на год активирована, руководством клуба уже сказало. А дальше… У «Зенита» большие амбиции, на каждый год — большие задачи. Будет их Сергей Семак решать — будет нужен. Но мне кажется, что он готов долго работать в Питере. Кстати, желаю Сергею побить рекорд Олега Романцева по количеству побед в чемпионате!

Семак не доверяет молодежи? В «Зените» играет Мостовой? А Круговой? А Юри Альберто сколько лет? Вот вам и ответ. Думаю, к молодым у Семака есть доверие, но если они соответствуют. А если не соответствуют, но за них просят агенты — это не про Семака. Он на это никогда не пойдет. Он — независимый человек.