Тилеманс хочет в ЛЧ, гранды Англии и Испании готовы помочь. «Лестер» просит 40 млн евро

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вчера, 07:11

Готов к повышению.

Бельгийская «восьмерка» привлекает к себе внимание еще со времен игры за родной «Андерлехт». Уже через пару лет после выхода из молодежки клуба с желанием подписать Тилеманса связывали многие топ-клубы Европы. Но Юри решил не торопиться и в 2017 году подписал контракт с «Монако», который статус топа себе как раз добыл, завоевав чемпионский титул и не сильно упав, через год взяв «серебро».

В стане монегасков Тилеманс забуксовал, показывал себя добротным игроком средней линии без крупных взлетов, но и без сильных просадок. В январе 2019-го хавбека решил арендовать «Лестер», а летом этого же года выкупил за рекордные для клуба 45 млн евро. Вместе с Юри в клуб пришел и тренер Брендан Роджерс, и именно этот специалист повлиял на то, что интерес к хавбеку со стороны грандов Европы вернулся.

Бельгиец стал железобетонным игроком основы, главными его козырями являются разрезающие передачи, парень прекрасно видит поле и чаще всего не ошибается с поиском адресата для паса. Обладает прекрасным дальним ударом, немалое количество голов положил из-за штрафной. Не боится брать игру на себя, спокойно может протащить мяч с середины поля до чужой вратарской зоны, при этом оправданно рискует и не увлекается дриблингом, который, кстати, также бросается в глаза в хорошем смысле. Некоторые эксперты утверждают, что сейчас Тилеманс находится как раз в команде своего уровня, и «старт» в гранде он не потянет, сравнивая его с тем же Кевином де Брюйне и проводя параллели «небо и земля». Однако работоспособность парня при идеальном возрасте в 24 года и заинтересованном в игроке тренере может изменить взгляд скептиков.

В текущем сезоне Юри сыграл в 45 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 4 ассиста. Его контракт с «Лестером» рассчитан до лета 2023 года, и по заверениям СМИ , продлевать его хавбек не собирается, так как хочет играть в Лиге чемпионов, чего его нынешний клуб ему не предложит. Судя по всему, Тилеманс решил вернуть должок судьбе и все-таки попробует себя в составе топ-клуба, и вариантов у него достаточно.

Англия

На сегодняшний день в претенденты на трансфер Юри записывают «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». МЮ в трансферных сводках появлялся чаще остальных, но из-за результатов команды в этом сезоне, которые могут оставить ее без ЛЧ , скорее всего, вариант с «красными дьяволами» отпадет. Конечно, переход в «Юнайтед» все равно будет повышением, и если информация о ЛЧ лишь фантазия горе-инсайдеров, то все выглядит намного проще. МЮ нужен такой игрок, как Тилеманс, как минимум из-за ухода Погба.

В постоянном контакте с агентом бельгийца с начала марта находится «Ман Сити». В январе Goal.com сообщал, что предварительные переговоры с представителем игрока провел «Арсенал». Что касается «Ливерпуля», то наставник команды Юрген Клопп еще год назад видел в Юри идеальную замену Вейналдуму, однако «красные» решили не платить «лисам» запрашиваемую ими сумму. «Челси» появился среди слухов о Тилемансе с приходом мая. Сообщается, что лондонцы обозначили интерес и готовность заплатить требуемую сумму за переход.

Испания

Не сильно удивитесь, узнав клубы, которые по данным источников, хотят видеть в своем составе Юри — это «Реал» и «Барселона». Мадридцы хотят постепенно заменить трио Модрич-Каземиро-Кроос в центре поля и Тилеманс, по их мнению, отлично впишется в перестройку средней линии.

Об интересе каталонцев чаще сообщали еще при Рональде Кумане. Голландский специалист не получил в свой состав Сауля Ньигеса и Вейналдума, которых просил, однако теперь «блауграной» рулит Хави, и в его распоряжении есть де Йонг, Педри, Гави и Нико Гонсалес. Нужен ли испанцу Тилеманс, наверное, вопрос риторический. Хотя в список потенциальных приобретений «Барсы» Юри в январе записывал Mundo Deportivo.

Мнения

Сам Тилеманс, отвечая на вопросы журналистов об интересе к его персоне со стороны топ-клубов, дал вполне привычный для всех футболистов ответ:

Я открыт ко всему. Пока я в «Лестере», готов отдавать все силы ради этого клуба. Всегда так поступал, а сейчас настроен на это еще больше. Мой контракт? Я пока не сказал, что подпишу новый, но и не говорил, что не подпишу. Я очень спокоен за своё будущее. Срок моего контракта истекает в 2023 году. В течении лета я изучу все варианты и приму решение. И дело не в том, что я хочу уехать любой ценой. Я всё ещё не принял решения. Стараюсь много не думать о своём будущем и сконцентрироваться на своей игре.

Поводов для искр и пулеметного цитирования не дал в марте и Брендан Роджерс:

Сейчас он в том возрасте и на той стадии контракта, когда должен быть уверенным, что не теряет из виду ни одну из возможностей. Само собой, я был бы счастлив сохранить его здесь, в «Лестере», но при этом понимаю, что карьера футболиста скоротечна.

И действительно, Юри 7 мая исполнится 25 лет. Именно с этого возраста, наверное, к футболистам перестают привязывать статус молодого и амбициозного, и ждут стабильной игры с выходом на пик. Мыслями о том, в каком клубе Тилеманс окажется летом, конечно, не озадачивается 99.9% поклонников футбола, однако на бумаге этот парень имеет задел для топ-уровня, и в ближайшие годы процент, указанный ранее, может снизиться.