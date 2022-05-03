Роналду не видит смысла оставаться в МЮ. Без Лиги чемпионов ему станет скучно

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вчера, 22:07

Криштиану опроверг слух, что остается в Манчестере.

Рангник не завел МЮ в Лигу чемпионов

Сыграли тридцать шесть матчей из тридцати восьми, набрали всего 58 пунктов. У «Арсенала» и «Тоттенхэма» в запасе по две игры (один матч – между собой). Все идет к тому, что «Манчестер Юнайтед» не сыграет в главном клубном турнире Европы. У команды Рангника три поражения и ничья в шести последних матчах. С такими результатами странно, что они на шестом месте, а не ниже.

Для Роналду неудача в АПЛ и отсутствие путевки в ЛЧ – одна из веских причин набрать Жорже Мендеша и обсудить с агентом будущее. Сразу заявляли, что с четвертым местом связана сумма, которую МЮ потратит на трансферы. Поскольку фанаты протестуют против Глейзеров, а Рангник заявляет о 6-10 новичках, хотя судьба немца покрыта туманом – никто не заявлял, что он в МЮ надолго, пусть даже в роли советника, то недовольство Криштиану легко понять.

Португалец делает, что умеет. Забивал по три мяча за вечер, отличился против 168-го клуба в карьере – впечатляющий список поверженных соперников. Но когда тридцатишестилетний нападающий, который только вернулся в АПЛ , становится лучшим снайпером команды, то это всегда нехороший знак. МЮ многое делал неверно, в результате оказался у подножья пьедестала, потратит минимум еще один год на перестройку. А если не повезет, то куда больше времени. И ждать Роналду не может, его физические силы не безграничные.

Тен Хагу нужно строить свой «Юнайтед»

Как только голландец пойдет на поводу у Де Хеа, Магуайра, Фернандеша или Роналду – потеряет возможность сделать МЮ через пару лет кандидатом в чемпионы Англии. Такая метаморфоза реальна, поскольку клуб невероятно богатый, а тот же «Ливерпуль», как и «Челси», знавал непростые времена, но с грамотными тренерами поднимались вверх. «Юнайтед» ждет та же судьба, но вряд ли с Роналду на острие.

Оставлять Криштиану – делать паузу на год, а для реальной перестройки в заявке должны быть люди, которые могут сыграть еще три-четыре года. Конечно, от класса многое зависит, поэтому тот же Рэшфорд может оказаться лишним, не входить в планы тен Хага. Решение Эрика работать с Роналду может быть только навязанным – или обстоятельствами, или руководством, или Рангником.

В теории классно, когда такой человек в заявке. На практике это значит, что еще год в центре атаки МЮ не будет молодого форварда, который создаст связку с Фернандешем и другими людьми из атакующей группы, вроде Санчо. Холанд выберет соседский «Манчестер Сити», но тот же Кейн может устать от отказов Леви, и переберется в МЮ , чтобы писать новую историю для себя и великого клуба в кризисе.

Роналду боится, что его время скоро пройдет

Криштиану опровергает, будто заявил о решении остаться в «Манчестер Юнайтед». Не удивляет, ведь португалец всегда держит фигу в кармане, когда касается его будущего. В «Реале» тоже не верили, что уйдет. В «Ювентусе» сомневались, что португалец сорвется в АПЛ . Теперь будут рассказывать, что нападающий останется, а потом увидим его частный самолет в Париже, и большая семейка переберется в столицу Франции.

Сразу появилось сообщение, будто Месси откажется играть в одной команде с Роналду, но в ПСЖ такие порядки, что там не спрашивают ни тренеров, ни футболистов. Верратти тоже как-то хотел перейти в «Барселону», а потом записывал слезное интервью, что передумал. Месси в одном составе с Рамосом, с которым открыто враждовал. Мбаппе хочет в «Реал», куда Роналду вряд ли возьмут – незачем убивать драйв Бензема.

ПСЖ нуждается в большой звезде. И хотя логичнее подписать к Месси и Неймару центрального нападающего без оговорок, которые есть у Роналду, трансфер будет в стиле шейхов. Разговор о соединении Лионеля и Криштиану в одном составе начались не вчера. Роналду был готов играть за «Манчестер Сити», но Фергюсон, Эвра и Фердинанд его переубедили. Теперь португалец пожалел, ведь ничего в старом клубе не добился.

Парижанам хочется в финал Лиги чемпионов, Месси первый сезон провел бледно – может прибавить в будущем. А его связка с Роналду точно привлечет много внимания. Оба форварда достаточно взрослые, чтобы не ревновать друг к другу. А поскольку Роналду помнит, как удачно в Лиге 1 смотрелся Ибрагимович, которому тоже было тогда немало лет, то может заменить интенсивную АПЛ на менее агрессивный чемпионат во имя новых голов.

Не исключено, что все трансферы сорвутся

Появление Зидана в Париже будет значить, что Криштиану стал на шаг ближе к ПСЖ . Зинедин в «Реале» знал, как настроить португальца на правильный футбол. Понятно, что французский тренер предпочитал бы оставить в команде Мбаппе, но если ему дадут Месси и Роналду, то это интересный дуэт для начала работы в новом клубе. В чемпионате Франции у ПСЖ нет конкурентов – даже в плохом сезоне легко стали первыми.

В Лиге чемпионов опыт ветеранов поможет, ведь оба – лучшие снайперы турнира в его истории. Вот только любой клуб, который может связаться с Роналду, должен понимать риски. МЮ платит португальцу столько, что даже его мячи в АПЛ и ЛЧ ту сумму не компенсируют. Кроме шейхов из Парижа, никто в топ-5 не может себе позволить роскошь не считать деньги. В «Манчестер Сити» форвард не уйдет, «Реал» вряд ли заберет его обратно.

Не так много клубов остается, где Роналду может сыграть в будущем сезоне. «Манчестер Юнайтед» может не найти покупателя для португальца, а если ПСЖ передумает – реальных пунктов назначения не останется. И для тен Хага это вряд ли хороший расклад, ведь в его планы Роналду впишется, только если вся команда готова будет прибавить. А Де Хеа выдал главный секрет МЮ – они не верят в себя совершенно. Отсюда и провал по пути на четвертое место.

Ничего сложного в том, чтобы оказаться на пару пунктов стабильнее, чем «Арсенал» или «Тоттенхэм», не было. О повторении стандартов игры МС и «Ливерпуля» никто не заикался – к этому разговору вернется, если тен Хаг для начала приведет МЮ в чувство и отправил на третью строчку. Но для рывка нужны новички, важно расставаться с футболистами, которые мешают развиваться. Сезон в АПЛ прошел так плохо, что Роналду был главным светлым пятном.