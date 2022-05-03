Soccer.ru
ГлавнаяБлогиТрансферная лихорадкаЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Роналду не видит смысла оставаться в МЮ. Без Лиги чемпионов ему станет скучно

вчера, 22:07
Роналду
00:00 / 00:00

Криштиану опроверг слух, что остается в Манчестере.

Рангник не завел МЮ в Лигу чемпионов

Сыграли тридцать шесть матчей из тридцати восьми, набрали всего 58 пунктов. У «Арсенала» и «Тоттенхэма» в запасе по две игры (один матч – между собой). Все идет к тому, что «Манчестер Юнайтед» не сыграет в главном клубном турнире Европы. У команды Рангника три поражения и ничья в шести последних матчах. С такими результатами странно, что они на шестом месте, а не ниже.

Для Роналду неудача в АПЛ и отсутствие путевки в ЛЧ – одна из веских причин набрать Жорже Мендеша и обсудить с агентом будущее. Сразу заявляли, что с четвертым местом связана сумма, которую МЮ потратит на трансферы. Поскольку фанаты протестуют против Глейзеров, а Рангник заявляет о 6-10 новичках, хотя судьба немца покрыта туманом – никто не заявлял, что он в МЮ надолго, пусть даже в роли советника, то недовольство Криштиану легко понять.

Португалец делает, что умеет. Забивал по три мяча за вечер, отличился против 168-го клуба в карьере – впечатляющий список поверженных соперников. Но когда тридцатишестилетний нападающий, который только вернулся в АПЛ, становится лучшим снайпером команды, то это всегда нехороший знак. МЮ многое делал неверно, в результате оказался у подножья пьедестала, потратит минимум еще один год на перестройку. А если не повезет, то куда больше времени. И ждать Роналду не может, его физические силы не безграничные.

Тен Хагу нужно строить свой «Юнайтед»

Как только голландец пойдет на поводу у Де Хеа, Магуайра, Фернандеша или Роналду – потеряет возможность сделать МЮ через пару лет кандидатом в чемпионы Англии. Такая метаморфоза реальна, поскольку клуб невероятно богатый, а тот же «Ливерпуль», как и «Челси», знавал непростые времена, но с грамотными тренерами поднимались вверх. «Юнайтед» ждет та же судьба, но вряд ли с Роналду на острие.

Оставлять Криштиану – делать паузу на год, а для реальной перестройки в заявке должны быть люди, которые могут сыграть еще три-четыре года. Конечно, от класса многое зависит, поэтому тот же Рэшфорд может оказаться лишним, не входить в планы тен Хага. Решение Эрика работать с Роналду может быть только навязанным – или обстоятельствами, или руководством, или Рангником.

В теории классно, когда такой человек в заявке. На практике это значит, что еще год в центре атаки МЮ не будет молодого форварда, который создаст связку с Фернандешем и другими людьми из атакующей группы, вроде Санчо. Холанд выберет соседский «Манчестер Сити», но тот же Кейн может устать от отказов Леви, и переберется в МЮ, чтобы писать новую историю для себя и великого клуба в кризисе.

Роналду боится, что его время скоро пройдет

Криштиану опровергает, будто заявил о решении остаться в «Манчестер Юнайтед». Не удивляет, ведь португалец всегда держит фигу в кармане, когда касается его будущего. В «Реале» тоже не верили, что уйдет. В «Ювентусе» сомневались, что португалец сорвется в АПЛ. Теперь будут рассказывать, что нападающий останется, а потом увидим его частный самолет в Париже, и большая семейка переберется в столицу Франции.

Сразу появилось сообщение, будто Месси откажется играть в одной команде с Роналду, но в ПСЖ такие порядки, что там не спрашивают ни тренеров, ни футболистов. Верратти тоже как-то хотел перейти в «Барселону», а потом записывал слезное интервью, что передумал. Месси в одном составе с Рамосом, с которым открыто враждовал. Мбаппе хочет в «Реал», куда Роналду вряд ли возьмут – незачем убивать драйв Бензема.

ПСЖ нуждается в большой звезде. И хотя логичнее подписать к Месси и Неймару центрального нападающего без оговорок, которые есть у Роналду, трансфер будет в стиле шейхов. Разговор о соединении Лионеля и Криштиану в одном составе начались не вчера. Роналду был готов играть за «Манчестер Сити», но Фергюсон, Эвра и Фердинанд его переубедили. Теперь португалец пожалел, ведь ничего в старом клубе не добился.

Парижанам хочется в финал Лиги чемпионов, Месси первый сезон провел бледно – может прибавить в будущем. А его связка с Роналду точно привлечет много внимания. Оба форварда достаточно взрослые, чтобы не ревновать друг к другу. А поскольку Роналду помнит, как удачно в Лиге 1 смотрелся Ибрагимович, которому тоже было тогда немало лет, то может заменить интенсивную АПЛ на менее агрессивный чемпионат во имя новых голов.

Не исключено, что все трансферы сорвутся

Появление Зидана в Париже будет значить, что Криштиану стал на шаг ближе к ПСЖ. Зинедин в «Реале» знал, как настроить португальца на правильный футбол. Понятно, что французский тренер предпочитал бы оставить в команде Мбаппе, но если ему дадут Месси и Роналду, то это интересный дуэт для начала работы в новом клубе. В чемпионате Франции у ПСЖ нет конкурентов – даже в плохом сезоне легко стали первыми.

В Лиге чемпионов опыт ветеранов поможет, ведь оба – лучшие снайперы турнира в его истории. Вот только любой клуб, который может связаться с Роналду, должен понимать риски. МЮ платит португальцу столько, что даже его мячи в АПЛ и ЛЧ ту сумму не компенсируют. Кроме шейхов из Парижа, никто в топ-5 не может себе позволить роскошь не считать деньги. В «Манчестер Сити» форвард не уйдет, «Реал» вряд ли заберет его обратно.

Не так много клубов остается, где Роналду может сыграть в будущем сезоне. «Манчестер Юнайтед» может не найти покупателя для португальца, а если ПСЖ передумает – реальных пунктов назначения не останется. И для тен Хага это вряд ли хороший расклад, ведь в его планы Роналду впишется, только если вся команда готова будет прибавить. А Де Хеа выдал главный секрет МЮ – они не верят в себя совершенно. Отсюда и провал по пути на четвертое место.

Ничего сложного в том, чтобы оказаться на пару пунктов стабильнее, чем «Арсенал» или «Тоттенхэм», не было. О повторении стандартов игры МС и «Ливерпуля» никто не заикался – к этому разговору вернется, если тен Хаг для начала приведет МЮ в чувство и отправил на третью строчку. Но для рывка нужны новички, важно расставаться с футболистами, которые мешают развиваться. Сезон в АПЛ прошел так плохо, что Роналду был главным светлым пятном.

Но тридцатишестилетний и весьма капризный человек – помним историю с разбитым мобильным телефоном ребенка, скорее согласится играть за ПСЖ, где светят титулы, чем останется ждать еще год или два, пока МЮ придет в себя. А поскольку трансферная стоимость Роналду сейчас низкая, а шейхи не боятся огромной зарплаты Криштиану, то связка двух многократных обладателей «Золотого мяча» близка, как никогда ранее. Португалец доказал себе, что может забивать в АПЛ. Но ему нужна ЛЧ, а ее на «Олд Траффорд» не будет.

Слухи«Милан» следит за Деулофеу
Сегодня, 10:45
СлухиДибала близок к переходу в «Интер»
Сегодня, 10:29
Слухи«Астон Вилла» сомневается в необходимости выкупить Коутиньо
Сегодня, 09:36
Тилеманс хочет в ЛЧ, гранды Англии и Испании готовы помочь. «Лестер» просит 40 млн евро
Сегодня, 07:11Данил Бритвин в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии3
Слухи«Челси» может подписать защитника «Лейпцига»
Вчера, 22:07
Слухи«Барселона» готова рассмотреть крупные предложения по трансферу де Йонга
Вчера, 21:33
Сортировать
Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 15:08
Совсем не в тему.
112910415
112910415
сегодня в 05:00
всё смешалось ...
kind pennywise
kind pennywise
сегодня в 01:34
Допустим Киллиан уйдёт в Реал, а шейхи сменят политику клуба, что означает крест на появление Роналду в Мадриде или Париже. В Баварии не факт, что предложат контракт ему. В таком случае идеальный вариант Интер. С Лаутаро он мог бы зажечь. Забивать для него в серии А больше 20-30 мячей обычное дело. Джеко на банку. Да и сам Интер будет играть в ЛЧ
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:06
это ожидаемо)
МAX PAYNE
МAX PAYNE
вчера в 23:53
Скоро аргентинский гомик убежит из ПСЖ, как из барсы😂😂😂
Jake Fallop
Jake Fallop
вчера в 23:26
Ещё недавно петух заявлял, что он не хочет играть в "фермерской" лиге... А теперь, если хочет, то потому, что некуда идти... Пока там Месси, гелевого в Париже не будет... Пусть разваливает креатив в другом месте ... Например, в Китае... Хе-хе...
зигзаг
зигзаг
вчера в 22:59
Нырки, симуляции, пенки, не в моде в Англии.
МAX PAYNE
МAX PAYNE
вчера в 22:49
Роналду максималист.Он не полурослик,который на халяву получает липовые мячи и забивает лишь 4 гола за сезон.Роналду было бы стыдно получать трофей лиги фермеров ничего не показав, но пешеход может.И будет себя считать причастным к успеху, за голы Клермону))))
Elliada
Elliada
вчера в 22:44
Если бы Роналду не тянул бы на себя одеяло, а был бы частью команды, как, например, Ибрагимович, то дела у МЮ шли лучше. Но нет. Роналду хочет 7-ой номер, капитанскую повязку, бить штрафные и пенальти, чтобы на него все играли. Естественно, командная игра пострадала. Естественно, что игроки недовольны
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 22:28, ред.
Хороша статья. Но хочется добавить. Когда мы говорим об игроках, максимум можем добавить тренера, агента и президента клуба. Но я уверен и на много что от самого игрока зависит мало что. Дело даже не в том что Роналду не хочет играть с МЮ в ЛЕ, думаю этого не хочет даже сама УЕФА. Так как привлекательность ЛЧ с максимальными просмотрами намного важнее чем ЛЕ. А Роналду это так или иначе это миллионы просмотров по миру.

Почему Все сразу заговорили о ПСЖ, по мне до хозяев этого клуба после очередного провала в ЛЧ, наконец-то дошло что для результата нужна команда а не топ игрок с миллионами на счету. Учитывая что деньги от продаж футболок их мало интересует думаю в этом году ПСЖ возмет курс на улучшения командных показателей и избавления от звёзд. А это в свою очередь может оказаться препятствием для перехода Роналду даже если решится вопрос с Зиданом.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:15
Пусть уходит в ПСЖ!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 