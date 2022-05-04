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«Краснодар» обыграл «Локомотив» в матче с тремя удалениями

вчера, 20:56
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Краснодар» обыграл «Локомотив» (1:0) в перенесенном матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 48-й минуте прямую красную карточку получил полузащитником «Локомотива» Константин Марадишвили. На 77-й минуте был удалён нападающий «Краснодара» Руслан Апеков. Единственный гол в матче забил полузащитник «Краснодара» Александр Черников на 83-й минуте. На 95-й минуте Черников получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

«Краснодар» идёт на 5-м месте (45 очков), «Локомотив» занимает 6-е место (41 очко).

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:31
Краснодар явно сильнее был! Не смотря на судейские сомнительные решения быки рвали! Галицкому браво! Как выяснилось можно и без легионеров за счет своих воспитанников выигрывать матчи у "типа грандов с легами". Хапов - полный провал! Верните Сёмина!!!!
От нейтрального болельщика: это карма. За безобразное затягивание игры Гилерме, начиная с первого тайма.
Он украл у болельщиков минут пять футбола... Так играть нельзя...
Наверное самая симпатичная по качеству игра нового Краснодара. Комбинировали очень хорошо, жаль, что с завершением пока не очень. Молодёжь хороша, Литвинов сегодня - стена.
Не хочется говорить по поводу судейства, но я хоть убей не понимаю, за что первая карточка Черникову. По удалению Апекова тоже есть вопросы, так как такие же фолы наших соперников так не наказывались (эпизод в первом матче с Сочи)
scikuni
scikuni
сегодня в 00:01
может когда все сбросят угольков, то эти начнут за первые места биться
амурец
амурец
вчера в 23:57
Жаль хотелось победы Локо
kinderpingui
kinderpingui ответ Jon718875 (раскрыть)
вчера в 23:11
Хахах. На каком там месте мальчишки , которыми простигосподи рулит ??? Если локо на свалку, то спартаку на панель
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:04
Судье нужно быть спокойнее, вторая желтая Черникову просто за борьбу, никак не акцентированный удар, а просто руку на спине... Хоть в целом он на ход матча не повлиял и первые два удаления по делу, но он не смог остановиться и смазал хорошее впечатление о себе.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:02
Думаю что через полгода , год молодежь краснодарская возмужает и с ними будут считаться все. На них сейчас то уже приятно смотреть, но я уверен , что они будут прибавлять.
Быков с победой и удачи в дальнейшем.
beefs
beefs
вчера в 22:50
И правильно сделал, так держать, быки...
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 22:31
ФК,,Краснодар’’ с Победой!!!
Молодцы Быки.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:56
С победой Краснодар!
Сп62
Сп62 ответ Jon718875 (раскрыть)
вчера в 21:55
Зачем на свалку? На металлом.
makkie
makkie
вчера в 21:53, ред.
Марадишвили, Тикнизян ))))

Отличные трансферы Локо. Два брата акробата - удаляются только в путь!
Зато какие надежды на этих костоломов возлагали. В цска сейчас ржут наверное )))

З.Ы. Черников тоже редкостный грубиян!
KLINSI
KLINSI ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 21:41
Прошу прощения, а кого парень сломал сегодня?
В первом эпизоде играл в мяч. Вторая карточка вообще пернатым насмех).
P.S.Обе команды мне по барабану, смотрел игру как нейтральный зритель.
112910415
112910415
вчера в 21:37
победа нашла достойных
Jon718875
Jon718875
вчера в 21:28
Локомотив разобрать и на свалку
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:25
Черников, конечно, это редкостный костолом! Но бить издали умеет!
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:25
Эх, реализацию еще бы подтянуть!.
pomor45
pomor45 ответ Parovoznic (раскрыть)
вчера в 21:18
В железнодорожное депо.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:16
Но все же победили.
ЧиП
ЧиП
вчера в 21:14
Очередной раз убеждаюсь, что судейство это большая субъективность.
Гол отличный, люблю такие с ударов ⚽🏃
Parovoznic
Parovoznic
вчера в 21:12
Я так и не понял, во что играл Локомотив
lotsman
lotsman
вчера в 21:06
Локомотив ничего не смог сделать впереди.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:05
Быков с победой, паровозам не задирать тариф на железке....))
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:02
Игра уровня ФНЛ
Ayawrik
Ayawrik
вчера в 21:00
Быков с Победой!
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:57
Мои искренние Поздравления Быков с заслуженной Победой !!! Молодцы ребятушки !!!
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