«Краснодар» обыграл «Локомотив» в матче с тремя удалениями

«Краснодар» обыграл «Локомотив» (1:0) в перенесенном матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.
На 48-й минуте прямую красную карточку получил полузащитником «Локомотива» Константин Марадишвили. На 77-й минуте был удалён нападающий «Краснодара» Руслан Апеков. Единственный гол в матче забил полузащитник «Краснодара» Александр Черников на 83-й минуте. На 95-й минуте Черников получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.
«Краснодар» идёт на 5-м месте (45 очков), «Локомотив» занимает 6-е место (41 очко).
От нейтрального болельщика: это карма. За безобразное затягивание игры Гилерме, начиная с первого тайма.
Он украл у болельщиков минут пять футбола... Так играть нельзя...
Наверное самая симпатичная по качеству игра нового Краснодара. Комбинировали очень хорошо, жаль, что с завершением пока не очень. Молодёжь хороша, Литвинов сегодня - стена.
Не хочется говорить по поводу судейства, но я хоть убей не понимаю, за что первая карточка Черникову. По удалению Апекова тоже есть вопросы, так как такие же фолы наших соперников так не наказывались (эпизод в первом матче с Сочи)
От нейтрального болельщика: это карма. За безобразное затягивание игры Гилерме, начиная с первого тайма.
Он украл у болельщиков минут пять футбола... Так играть нельзя...
Наверное самая симпатичная по качеству игра нового Краснодара. Комбинировали очень хорошо, жаль, что с завершением пока не очень. Молодёжь хороша, Литвинов сегодня - стена.
Не хочется говорить по поводу судейства, но я хоть убей не понимаю, за что первая карточка Черникову. По удалению Апекова тоже есть вопросы, так как такие же фолы наших соперников так не наказывались (эпизод в первом матче с Сочи)
Быков с победой и удачи в дальнейшем.
Быков с победой и удачи в дальнейшем.
Молодцы Быки.
Молодцы Быки.
Отличные трансферы Локо. Два брата акробата - удаляются только в путь!
Зато какие надежды на этих костоломов возлагали. В цска сейчас ржут наверное )))
З.Ы. Черников тоже редкостный грубиян!
Отличные трансферы Локо. Два брата акробата - удаляются только в путь!
Зато какие надежды на этих костоломов возлагали. В цска сейчас ржут наверное )))
З.Ы. Черников тоже редкостный грубиян!
В первом эпизоде играл в мяч. Вторая карточка вообще пернатым насмех).
P.S.Обе команды мне по барабану, смотрел игру как нейтральный зритель.
В первом эпизоде играл в мяч. Вторая карточка вообще пернатым насмех).
P.S.Обе команды мне по барабану, смотрел игру как нейтральный зритель.
Гол отличный, люблю такие с ударов ⚽🏃
Гол отличный, люблю такие с ударов ⚽🏃