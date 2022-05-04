«Краснодар» обыграл «Локомотив» в матче с тремя удалениями

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вчера, 20:56

«Краснодар» обыграл «Локомотив» (1:0) в перенесенном матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 48-й минуте прямую красную карточку получил полузащитником «Локомотива» Константин Марадишвили. На 77-й минуте был удалён нападающий «Краснодара» Руслан Апеков. Единственный гол в матче забил полузащитник «Краснодара» Александр Черников на 83-й минуте. На 95-й минуте Черников получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

«Краснодар» идёт на 5-м месте (45 очков), «Локомотив» занимает 6-е место (41 очко).