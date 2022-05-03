Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига чемпионов 2021/2022

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Вильярреалом» и вышел в финал ЛЧ

вчера, 23:52
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» в гостевом матче (3:2) и вышел в финал Лиги чемпионов.

Первый гол на 3-й минуте забил нападающий «Вильярреала» Булайе Диа. На 41-й минуте преимущество хозяев поля удвоил Франсис Коклен. На 62-й минуте полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо отыграл один мяч, а на 67-й минуте Луис Диас сравнял счёт. Победу «Ливерпулю» принёс гол Садио Мане на 74-й минуте встречи. На 86-й минуте был удалён полузащитник «Вильярреала» Этьенн Капу. Общий счёт по итогу двух матчей — 5:2 в пользу «Ливерпуля».

В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Реал».

Все новости
«Хетафе» и «Бетис» голов не забили. Итоги 34-го тура Ла Лиги
Вчера, 00:04
МЮ крупно обыграл «Брентфорд». Результаты 35-го тура чемпионата Англии
02 мая
«Аталанта» спаслась в матче с «Салернитаной». Итоги 35-го тура Серии А
02 мая
«Байер» обыграл «Айнтрахт». Итоги 32-го тура Бундеслиги
02 мая
«Арсенал» и «Нижний Новгород» победителя не выявили
02 мая
«Монако» приблизился к «Марселю». Итоги 35-го тура Лиги 1
01 мая
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:14
Матч определенно удался.
A.S.A
A.S.A ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 06:19
Вполне возможно, популярный мэм для таких случаев....только меня в то время на соккере небыло
ABir
ABir
сегодня в 06:15
В данный момент предел Вильярреала полуфинал ЛЧ. Достойное выступление
Caniggia
Caniggia
сегодня в 04:41
Эмери и его ЖПЛ ну просто красавцы! В первом тайме они знатно поиздевались за приехавшими на расслабоне ливерниками. А во втором уж слишком прижался к своим воротам за что и был наказан. Но болелам Вильи надо гордиться своей командой за это выдающееся выступление в ЛЧ!
112910415
112910415
сегодня в 04:31
команда Эмери прыгнула выше головы !
зигзаг
зигзаг
сегодня в 01:21
Этот матч как аперетив для разогрева перед следующей супер парой.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:18
Хороший был футбол.
5tpsfynpj4qs
5tpsfynpj4qs
сегодня в 01:00
"Вильярреал"сыграл отлично в обоих играх с командой являющиеся одним из сильнейших клубов мира
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:54
Что сказать??? Испанцам огромный респект за эту ЛЧ , тренерскому штабу огромное уважение. Эмери вместе с командой прыгнул на недосягаемую ранее высоту. Команда подарила незабываемые матчи , играя с топ командами.
То что Ливерпуль пройдет дальше сомнений не было, но то что победа дастся с таким трудом совсем не ожидалось.
Теперь ждем второго полуфинала , где победителя предсказать трудно.
eleven LC
eleven LC ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 00:47
Да ладно тебе не газуй ты так
Это была просто ирония
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ зигзаг (раскрыть)
сегодня в 00:37
Принципиально, да. Хоть и не люблю Генича, но мысль он хорошую двинул: "Вильярреал во втором тайме пришёл в себя и испугался своего успеха после 45 минут"
Хотя вратарь тоже, такскаать, надломил игровой порыв "подлодки" - не без этого.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:36
почему так вальяжно-расхлябанно играли в первом тайме?!? поверили в лёгкую прогулку??
во втором тайме прибавили-собрались и на классе заслуженно обыграли!
с волевой победой, с выходом в финал всех болел красных!!!
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 00:35
Вильярреал проиграл сам себе
allemz
allemz ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 00:34
Что-то подобное предлагал Viduka для Куртуа, по-моему ещё 4 года назад, скрины вроде похожи)
allemz
allemz ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 00:33
Какая карма, мля? С чего бы кому-то мучиться из-за чужих ошибок?
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 00:30
Всех Красных с победой! Первый тайм был ужасным, но после перерыва Ливерпуль взял свое, проявив, характер,ждем соперника по финалу.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:30
Ладно проиграли. Но подводники хорошо играли "тренеришка" показал что у него хорошая команда
Муслим90
Муслим90
сегодня в 00:28
Ждал нервной игры. Ливерпуль вышел ни с тем настроем. Второй тайм расставил все по своим местам. Всех красных с победой!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:25
... или кому Ливерпуль достанется. )
David Young
David Young ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 00:25
.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 00:24
Вратарю Вильярреала стоит прикупить...
зигзаг
зигзаг
сегодня в 00:22
Тренер и игроки виноваты, а не вратарь. Вышли уже без куража, сели в оборону, отдали мяч. Что Ливеру и нужно для победы. Раскатали в миг и клочья.
Jake Fallop
Jake Fallop
сегодня в 00:21
    протон
    протон
    сегодня в 00:20
    Ожидаемо, но Вильярреалу аплодирую стоя
    Такой темп, как держал Вильярреал в первом тайме, невозможно держать весь матч. А как только Вильярреал убрал агрессию, Ливерпуль сразу включил "убийцу". Вратаря жаль, но не скажу, что он в одиночку всё запорол, первые два гола - его просто расстреливали (да, мог потащить, но удары были сильные и с близкого расстояния - где защита?), а в третьем если бы он не выбежал, то Мане бы всё равно 1 на 1 выходил.
    Хороший матч. Команда Эмери в первом тайме здорово играла. Казалось назревает очередная сенсация, но во втором проснулись англичане. Ливерпуль с выходом в финал! Испанцам так же отдадим должное и скажем спасибо. Завтра ещё один отличный матч, и узнаем кто достанется Ливерпулю.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 00:17, ред.
    Предсказуемо 2 : 0 после первого тайма и скучно ?! Всегда считал себя достаточно прозорливым и искушённым в футбольном смысле..., но ты - это нечто, чувак.)
    A.S.A
    A.S.A
    сегодня в 00:16, ред.
    Спасибо Вильяррелу за эту лигочемпионскую компанию! Выбить Ювентус, Баварию и заставить пахать Ливерпуль это уже достижение! Молодцы, вылетают с высоко поднятой головой! Ну а тренеришка в очередной раз показал свой высокий уровень!
    Ливерпуль с победой и с выходом в финал! Команда Клоппа показала характер и включилась в нужный момент!
    Красная машина потопила желтую подводную лодку....как то так можно подытожить этот матч....
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 00:14, ред.
    С победой Ливерпуль! Провели никакой первый тайм, и отличный второй тайм. А Вильярреал наоборот. Думаю, что Клопп хорошенько поговорил с ребятами и сменил жадного Жоту. И игра пошла своим ходом. Но и Вильярреал в целом провёл супер еврокубковый сезон. Этот "тренеришка" сделал сначала машину по Лиге Европы из Севильи, а теперь и из Вильярреала сделал норм бойца. Завтра ждём второго финалиста. Надеюсь, что им окажется Реал Мадрид. А то, английский финал не так интересно будет смотреть. Ливерпуль и Манчестер Сити в этом сезоне уже достаточно сыграли друг против друга.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    сегодня в 00:09
    вышли красные на расслабоне,но их моментально напрягли.... Напрягли так,что даже прийти в себя не смогли.ну просто взяли в тиски и сжимали и сжимали ливерпулевцев до покраснения. Я такое впервые за несколько лет вижу.что даже за центр изредка выбегали. Ещё мог быть и пенальти в наши ворота,там действительно ситуация не однозначная.если бы по старым правилам - то 100%.если по новым,то есть судейский фактор.где он определяет бИть или не бИть. Но я бы сказал где то 70-30 в пользу 11метрового. Ну подводиники решили в честном бою в раздевалку отправить игру в паритет. Ливерпуль был в шоке от этой страсти и напора соперника,такое сопротивление они не получали ни от Челси,ни от МС,что бы целый тайм практически без перерывов вдавливали в штрафную.
    А вот второй начали активно,но не долго.... да и можно понять,что за прошлые 45 они выложились на 80-90%.а может даже и на 120... Решили отдать инициативу,наверное не от хорошей жизни.Да и в принципе счёт позволял отдышаться и попробовать на контрах увеличивать результат... Тем временем,Красные прибрали мяч к своим ногам.отдышались- огляделись.перепасовались и начали нагнетать... Всё бы да ничего.НО у Жёлтых нашлось слабое звено и Курск дал пробоину. Бразильская торпеда Фаби протаранила борт.а спустя пару мгновений и калумбиец просто ворвался в штрафную и отправил мяч всё туда же,между ног. Третий мяч - всё таже заслуга Рули - пожалуй поражение Жёлтых полностью на нём.Он ещё на Энфилде был не уверен.
    Видимо Эмери предполагал,что кипер очень слабый,поэтому решил полностью отодвинуть игру от своих ворот и пока наши по воротам не смогли бить, счёт был Ноль,но как только удары посыпались.вместе с ним и голкипер. Это что-то в стиле Кариуса,правда в этом матче столкновений с Рули не было. Ну и красная как вишенка.... Хотя если честно то можно было вторую жёлтую и не давать.учитывая во что она превращается.
    Дали прийти в себя - за что и поплатились.но скажу честно,то команда в ответке и та что была 6 дней назад - как будто бы совсем разные. И шапкозакидательство едва ли не стоило финала.
    Птица Феникс
    Птица Феникс
    сегодня в 00:07
    Вратарь дно.
    FenixSL
    FenixSL ответ azkan (раскрыть)
    сегодня в 00:05
    так АПЛ сильнейшая лига Мира даже если только испанские или немецкие команды будут ЛЧ выигрывать)
    это прост турнир
    что яйцами мериться)
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     