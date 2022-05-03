«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Вильярреалом» и вышел в финал ЛЧ

«Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» в гостевом матче (3:2) и вышел в финал Лиги чемпионов.
Первый гол на 3-й минуте забил нападающий «Вильярреала» Булайе Диа. На 41-й минуте преимущество хозяев поля удвоил Франсис Коклен. На 62-й минуте полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо отыграл один мяч, а на 67-й минуте Луис Диас сравнял счёт. Победу «Ливерпулю» принёс гол Садио Мане на 74-й минуте встречи. На 86-й минуте был удалён полузащитник «Вильярреала» Этьенн Капу. Общий счёт по итогу двух матчей — 5:2 в пользу «Ливерпуля».
В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Реал».
Такой темп, как держал Вильярреал в первом тайме, невозможно держать весь матч. А как только Вильярреал убрал агрессию, Ливерпуль сразу включил "убийцу". Вратаря жаль, но не скажу, что он в одиночку всё запорол, первые два гола - его просто расстреливали (да, мог потащить, но удары были сильные и с близкого расстояния - где защита?), а в третьем если бы он не выбежал, то Мане бы всё равно 1 на 1 выходил.
Хороший матч. Команда Эмери в первом тайме здорово играла. Казалось назревает очередная сенсация, но во втором проснулись англичане. Ливерпуль с выходом в финал! Испанцам так же отдадим должное и скажем спасибо. Завтра ещё один отличный матч, и узнаем кто достанется Ливерпулю.
Такой темп, как держал Вильярреал в первом тайме, невозможно держать весь матч. А как только Вильярреал убрал агрессию, Ливерпуль сразу включил "убийцу". Вратаря жаль, но не скажу, что он в одиночку всё запорол, первые два гола - его просто расстреливали (да, мог потащить, но удары были сильные и с близкого расстояния - где защита?), а в третьем если бы он не выбежал, то Мане бы всё равно 1 на 1 выходил.
Хороший матч. Команда Эмери в первом тайме здорово играла. Казалось назревает очередная сенсация, но во втором проснулись англичане. Ливерпуль с выходом в финал! Испанцам так же отдадим должное и скажем спасибо. Завтра ещё один отличный матч, и узнаем кто достанется Ливерпулю.