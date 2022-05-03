«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Вильярреалом» и вышел в финал ЛЧ

1651611170

вчера, 23:52

«Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» в гостевом матче (3:2) и вышел в финал Лиги чемпионов.

Первый гол на 3-й минуте забил нападающий «Вильярреала» Булайе Диа. На 41-й минуте преимущество хозяев поля удвоил Франсис Коклен. На 62-й минуте полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо отыграл один мяч, а на 67-й минуте Луис Диас сравнял счёт. Победу «Ливерпулю» принёс гол Садио Мане на 74-й минуте встречи. На 86-й минуте был удалён полузащитник «Вильярреала» Этьенн Капу. Общий счёт по итогу двух матчей — 5:2 в пользу «Ливерпуля».

В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Реал».