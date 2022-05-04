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Александр Мостовой: «Каждый мечтает попасть в „Спартак“»

вчера, 16:44

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на слухи, что рулевой «Сочи» Владимир Федотов может возглавить «красно-белых».

Что касается возможного прихода Федотова в «Спартак», то «Сочи» сейчас на третьем месте: какой смысл уходить? Команда выступает лучше «Спартака».

Другое дело, что «Спартак» – это бренд и история. Каждый мечтает попасть в «Спартак».

А «Сочи» сейчас на третьем-четвертом месте, но кто знает, что будет через два-три года.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:31
Саша сильно тревожится за будущее Спартака через 2-3 года при таком тренде развития.
pomor45
pomor45
вчера в 20:28
А что по этому поводу думает госпожа Слехова?
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 18:39
Да что за бред? Разве есть те, кто желает, чтобы его уволили через полгода? Чтобы, какая-то спутница решала, кого назначить, а кого уволить. Ну да, ну да...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:07
"....Другое дело, что «Спартак» – это бренд и история...."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1313320/fedotov-vladimir-v-sochi 04.05.2022
Всего две буквы заменить в последних двух словах и будет в точку: " Другое дело, что Спартак - это БРЕД и истЕрия." Особенно последние годы. Никто уважающий себя из наших тренеров в такую атмосферу не пойдет.
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:32
Это желание было когда - то.
Сейчас приближается Час пердив .. во второй дивизион...
Futurista
Futurista
вчера в 17:27, ред.
Сочи без истории на 3 месте...
Спартак с историей на 10-м...такая вот история...
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 17:12
Не факт...
shlomo
shlomo
вчера в 17:09
Федотов сменщик Семака...:)
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 17:03
Это не так.
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:52
Сейчас может быть и мечтает а через года два...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:50
Федотова армейцы уведут вместо деревяшки. А у нас его скушают
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