Александр Мостовой: «Каждый мечтает попасть в „Спартак“»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на слухи, что рулевой «Сочи» может возглавить «красно-белых».

Что касается возможного прихода Федотова в «Спартак», то «Сочи» сейчас на третьем месте: какой смысл уходить? Команда выступает лучше «Спартака».

Другое дело, что «Спартак» – это бренд и история. Каждый мечтает попасть в «Спартак».

А «Сочи» сейчас на третьем-четвертом месте, но кто знает, что будет через два-три года.