Александр Мостовой: «Каждый мечтает попасть в „Спартак“»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на слухи, что рулевой «Сочи» Владимир Федотов может возглавить «красно-белых».
Что касается возможного прихода Федотова в «Спартак», то «Сочи» сейчас на третьем месте: какой смысл уходить? Команда выступает лучше «Спартака».
Другое дело, что «Спартак» – это бренд и история. Каждый мечтает попасть в «Спартак».
А «Сочи» сейчас на третьем-четвертом месте, но кто знает, что будет через два-три года.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1313320/fedotov-vladimir-v-sochi 04.05.2022
Всего две буквы заменить в последних двух словах и будет в точку: " Другое дело, что Спартак - это БРЕД и истЕрия." Особенно последние годы. Никто уважающий себя из наших тренеров в такую атмосферу не пойдет.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1313320/fedotov-vladimir-v-sochi 04.05.2022
Всего две буквы заменить в последних двух словах и будет в точку: " Другое дело, что Спартак - это БРЕД и истЕрия." Особенно последние годы. Никто уважающий себя из наших тренеров в такую атмосферу не пойдет.
Сейчас приближается Час пердив .. во второй дивизион...
Сейчас приближается Час пердив .. во второй дивизион...
Спартак с историей на 10-м...такая вот история...
Спартак с историей на 10-м...такая вот история...