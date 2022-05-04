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Увольнение Ваноли и тренер из «Чертаново». «Спартак» не позволяет вам скучать

вчера, 15:05
Ваноли
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Отставку Руя Витории тоже опровергали.

«Претендентов на место Ваноли не существует»

Приписывать Селиховой то, чего она не делала – традиция, которая хорошо вписывается в культурный код РПЛ. Тут как с «Локомотивом». Смородская далеко не худший руководитель железнодорожно-футбольной структуры, но ей доставалось так, будто она важнее людей, дававших деньги. Со «Спартаком» аналогичная история. За почти двадцать лет мужики не построили ничего впечатляющего и чемпионского, а теперь нашли крайнюю.

Но излишнее внимание из-за пола не значит, что Салихова будет на своем месте, если унаследует «Спартак» и станет принимать все ключевые решения (или уже принимает?). Поэтому информация, будто Ваноли летом уходит, а ему на смену рассматривают троих российских специалистов, заслуживает внимания. Глава пресс-службы «Спартака» слухи прокомментировал, причем в своем недипломатичном стиле:

Полная ерунда. Претендентов на место Ваноли не существует и не может существовать, он только начал работу в «Спартаке». Вопрос вообще не обсуждается.

Нелогичная конструкция, ведь не учитывает, что Паоло не раб, а свободный гражданин Италии. Если «Спартак» возьмет Кубок России, то Ваноли может остаться еще на год, надеясь на прогресс. А если финансовое положение «красно-белых» резко изменится, а ключевые легионеры вслед за Жиго покинут Москву, то руководителей «Спартака» никто не спросит. Тогда претенденты на пост главного тренера появятся, поскольку Ваноли сам уйдет в отставку.

В таких дискуссиях важно услышать людей, которые не сводят старые счеты, а рассуждают. Например, Валерий Гладилин отметил, что пока Ваноли скорее тренируется на «Спартаке». Сам итальянец говорил, что команды нет. Один тайм отличается от другого кардинально, схемы тасуются, подходы меняются. Паоло на победу над «Крыльями Советов» реагирует так, словно выиграл финал Кубка, куда еще нужно попасть с таким нестабильным футболом.

Претенденты на место Ваноли существуют, поскольку существует вероятность потери части легионеров. И нереален расклад, когда найдутся сильные иностранцы. А российские молодые футболисты скорее выберут «Зенит». Там и зарплаты будут выше, и шанс на чемпионство большой. Руководители «Спартак» не могут не присматривать тренеров и не перестраховываться, выстраивая альтернативные концепции развития клуба.

Молодым россиянам нужен свой тренер

Понятно, что в итоге ямаец Николсон может быть полезнее всех молодых местных футболистов «Спартака» вместе взятых, но уход Мозеса вслед за Айртоном, например, ведет в основу к Хлусевича еще и Классена. Также получит игровое время Пруцев. Да и центральных защитников с российскими паспортами «Спартак» просматривает. Жиго уходит. Кофрие не такого высокого класса, как хотелось бы, а Кутепова новый тренер в основе не видит.

«Спартак» уже подписывал россиян на всякий случай, хотя знали о смягчении лимита. Теперь же, особенно если летом уйдет часть легионеров, важно подумать, не будет ли лучше пригласить российского наставника? Понятно, что после Карпина и Кононова, у которого есть не только белорусский паспорт, Федун не горел желанием доверять команду русскоговорящим. Но раз у Руя Витории ничего толком не получилось, а Ваноли празднует первую волевую победу на грани зоны вылета, то еще одна смена курса не исключена.

Дело не в Селиховой, Федуне или Алекперове, а в непреодолимых обстоятельствах. В РФС считают, что российский футбол потеряет около полумиллиарда евро из-за отстранения на год. Есть ведь спонсорские контракты, не только премиальные УЕФА. Часть этих денег могла компенсировать расходы владельцев «Спартака». А без них нужно экономить. Согласится ли Ваноли только терять, но ничего не приобретать? Итальянец остался, поскольку хочет выиграть Кубок – трофей поможет ему построить карьеру главного тренера.

Но опыта у него объективно мало. Талантов, как у Тедеско, нет, как и невероятно школы обучения. Паоло пришел по наводке Камоцци – кстати, еще один человек, будущее которого в «Спартаке» под вопросом. Сейчас Франко советует команде устроить чемпионский коридор для «Зенита» в матче, который состоится через один тур, а летом ему могут посоветовать искать себе занятие на родине. В таком случае появится другой «серый кардинал» — Павел Андреев, агент многих футболистов из России, не только из состава «Спартака».

Осинькин и Федотов могут успокоить «Спартак»

В футболе замещение импорта возможно только в сторону ухудшения качества конечного продукта, мир спорта глобальный по своей задумке. Но если говорим о замене тренера, то для «Спартака» это обыкновенная процедура, с которой знакомы старожилы команды. Также очевидно, что Ваноли не Тедеско, чтобы об его уходе сильно сожалеть. Неплохой тренер, но для прошлой жизни, где были дорогие трансферы.

Оптимизация расходов читается. Неслучайно Салихова делала программные заявления с сигналом о спасении и помощи всем клубам РПЛ. Грамотная распродажа активов сейчас исключена. Даже Тиль или Крал не компенсируют потери и недавние расходы. В таких условиях можно найти российского специалиста, который своим спокойствием уравновесит классическую истеричность «спартаковского» бытия. Без иронии и сарказма – клубу нужен хотя бы один обычный сезон.

Когда спокойно идут вверх, когда атакующий футбол становится осмысленным, исполнители показывают все, на что способны. В принципе, таким отчасти стал сезон с Тедеско и вторым местом, но все испортила новость об уходе Доменико. А вот слухи про Талалаева, Галактионова или Осинькина ничего не портят. Не верится, что первый и второй пройдут «кастинг» в «Спартак», а вот 56-летний наставник из «Чертаново» после работы в «Крыльях Советов» заслужил внимание и шанс в богатом клубе.

Умеет работать с молодыми игроками, ставит вертикальный, атакующий футбол. С обороной у «Крыльев Советов» не все хорошо. Но там и класс исполнителей влияет. Фанатов «Спартака» должно настораживать полное нежелание тренера самарцев ставить на высокий прессинг. Но его футбол старой школы имеет право на жизнь. Особенно в будущем сезоне, когда «красно-белые» вряд ли выступят хуже, чем в этом, невзирая на фамилию главного тренера. Осинькин вызывает симпатию, «Крылья Советов» играют честно и понятно.

Но хватит ли ему класса для политической войны? «Спартак» не «Чертаново», важно поставить себя, получить настоящие права. Даже у Карреры после чемпионства с этим возникли проблемы, поэтому ОПГ «Ромашка» выиграла битву у Массимо и проиграла вместе с клубом. Простая замена тренера не гарантирует успех. Но если продолжат жить на запредельных эмоциональных оборотах, то команда сгорит, как тот же «Манчестер Юнайтед». В теории Осинькин может быть атакующей версией Бердыева, как и Федотов из «Сочи».

Владимир Валентинович тоже любит атаковать, но оборону ставит лучше. Скучность и системность двух логичных кандидатов зайдут коллективу лучше, чем эмоциональность Ваноли? Решения Паоло непоследовательные и напоминают перебор в поисках того, что сработает, но сейчас руководство его поддерживает. Осталось дождаться развязки в кубке и матча против немотивированного «Зенита». Если «Спартак» проиграет дублерам Семака, то так ли хорош Ваноли, как думали?

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Все комментарии
Provodnik
Provodnik
вчера в 22:30
Талалай не лучше последних тренеров, сильно ситуацию не улучшит и проблемы не решит. Федотов, как тренер очень не плох. Очень хотелось бы увидеть как он проявит себя в клубе с большими возможностями, но это все теряется без еврокубков. А вот переход осинькина вполне возможен. Он и по сути все чертановские перешли в крылья в результате работы агента Паши Андреева и ходят слухи что он не плохо общается с салиховой и по этому зимой в Спартак ушли Чернов и пруцев. Если договорятся и тренер так может легко и просто. Да и у игроков в крыльях смешные отступные, кто заплатит хорошо агенту, тот и выкупит игрока за смешные отступные. Думаю контракт тренера аналогичен
vova505
vova505
вчера в 22:11
Уверен, что с таким подходом они так и будут барахтаться
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 20:22
Салихова, а не Селихова
KTS222
KTS222 ответ Zimka (раскрыть)
вчера в 18:56, ред.
Федотов гнилой беспренципный человек от ростовского позора ему не отмыться
memphis
memphis
вчера в 17:13
Забирайте Черчесова, не трогайте Осинькина
futbol liiverpool
futbol liiverpool
вчера в 17:13, ред.
Есть несколько вопросов - кто такой камоцци который пригласил ваноли, его пригласил каттани , еще кто сказал что на матч с принципиальным соперником семак выставит второй состав, это полная чушь, в статье много фактов искажены, например агент ваноли сам сказал что надеется что пауло останется в следующем сезоне, то есть если его не выгонят, то уходить он не собирается, а по поводу ухода легионеров, даже топ или средних легионеров сейчас найти можно из Сербии, Черногории, Азии, Бразилии, Аргентины, Колумбии, Ямайки, их просто убедят что бан всего на год, и надо чуть чуть потерпеть не все согласятся, несогласные тоже найдутся, а уйти может кто, ларсон и айртона уже нет, жиго тоже, кофрие сам не уйдет если не выгонят , тоже самое с николсоном, мартинс аренда, выкуп возможен, и промес который уже свой и мозес который в принципе может как уйти так и остаться, то есть сейчас 6, и по мне максимум 2 покинут, спартак остальные останутся.
diodert3333
diodert3333
вчера в 16:43
у них полная стабильность...
10 место никому не отдадут..
Zimka
Zimka
вчера в 16:08, ред.
За Федотова должны в очередь клубы становится (кроме Динамо если Шварц останется), даже Зенит должен подумать на перспективу, а уж Локо, ЦСКА и Краснодар должны пороги оббивать уже сейчас. Вопрос только нужно ли это самому Федотову если сохранится финансирование Сочи.
А Спартаку надо возвращать Карреру, они походу созданы друг для друга.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:36
Спасибо за статью.

Так скоро тренеры, не тренировавшие Спартак, закончатся...:)))

В Спартак надо Григоряна назначать (две "Р" в фамилии, опять же). Он спец по женщинам, так что сработается с Заремой. Плюс у него имеется опыт работы в ФНЛ, который поможет вывести туда Спартак. Плюс пресс-конференции весёлые будут. Идеальный кандидат...:)))

Зачем Федотову на понижение? В Сочи он построил очень неплохую команду, а идти в шапито можно разве что за неустойкой хорошей. У него все хорошо в Сочи, у него обучаемые игроки, лояльные болелы и руководство! Переходить в клуб у которого неадекватные болелы - у которых во всем виноват тренер, который даже не провел ещё ни одной игры, кривонигие игроки, которые необучаемы и давно забили на футбол! Чтобы переходить в Спартак это надо быть садомазо!

Пи.Си. Федотов это будущая замена Семака...:))) ну а Ваноли вернётся в Европу и через 1-2 года станет успешным тренером по примеру Эмери.
Рефери
Рефери ответ galeevae (раскрыть)
вчера в 15:24
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galeevae
galeevae
вчера в 15:19
Зарема САлихова а не Селихова
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:14
Как можно уволить тренера, который к 28-му туру уже избежал прямого вылета и РПЛ???
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