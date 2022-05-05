«Спартак»: «У нас столько же трофеев ЛЧ, сколько и у „Ман Сити“»

Пресс-служба «Спартака» с юмором отреагировала на поражение «Манчестер Сити» от «Реала» в Лиге чемпионов.
Можем подтвердить, что у нас столько же побед в Лиге чемпионов, сколько и у «Манчестер Сити».
Пресс-служба «Спартака» с юмором отреагировала на поражение «Манчестер Сити» от «Реала» в Лиге чемпионов.
Можем подтвердить, что у нас столько же побед в Лиге чемпионов, сколько и у «Манчестер Сити».
Но, похоже, СММщикам все это ехало-болело, как говорится.
Но, похоже, СММщикам все это ехало-болело, как говорится.
Но время показывает, что ошибался - с завидной регулярностью, на свет появляются всё новые и новые перлы которые явно не красят не только знаменитый клуб, но и весь российский футбол...
В конце концов, неужели нет человека который бы мог объяснить чиновникам от спорта, что есть разница между высказываниями частного лица и официального...
Уважающие редакторы, не только себя, но и читателей, в щекотливых ситуациях напоминают: ""Мнение редакции может не совпадать с мнением автора"...
КВНщики пришли в футбол...?)
Но время показывает, что ошибался - с завидной регулярностью, на свет появляются всё новые и новые перлы которые явно не красят не только знаменитый клуб, но и весь российский футбол...
В конце концов, неужели нет человека который бы мог объяснить чиновникам от спорта, что есть разница между высказываниями частного лица и официального...
Уважающие редакторы, не только себя, но и читателей, в щекотливых ситуациях напоминают: ""Мнение редакции может не совпадать с мнением автора"...
КВНщики пришли в футбол...?)