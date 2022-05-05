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«Спартак»: «У нас столько же трофеев ЛЧ, сколько и у „Ман Сити“»

вчера, 13:33

Пресс-служба «Спартака» с юмором отреагировала на поражение «Манчестер Сити» от «Реала» в Лиге чемпионов.

Можем подтвердить, что у нас столько же побед в Лиге чемпионов, сколько и у «Манчестер Сити».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:57
А уровень игры ?
monah-10
monah-10
вчера в 18:20
Кто бы что не говорил, а это факт. Если без юмора, не видать МС ушастого, от слова никогда, им наверное прилетело осколками проклятие Гутмана.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 17:48
Зато у них есть 1-8 от Мидлсбро чуть более 10-и лет назад!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:40
Одно время считал, что словесные "выходки" пресс службы ФК "Спартак" и причастных к нему "известных" лиц, были неуклюжим недоразумением. возникшим в результате утери профессиональной бдительности тех или иных лиц, в той или иной мере ответственных за "честь и мундир" вышеуказанного клуба!
Но время показывает, что ошибался - с завидной регулярностью, на свет появляются всё новые и новые перлы которые явно не красят не только знаменитый клуб, но и весь российский футбол...
В конце концов, неужели нет человека который бы мог объяснить чиновникам от спорта, что есть разница между высказываниями частного лица и официального...
Уважающие редакторы, не только себя, но и читателей, в щекотливых ситуациях напоминают: ""Мнение редакции может не совпадать с мнением автора"...
КВНщики пришли в футбол...?)
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 17:24
А вот и йододефицитная пресс-служба подъехала
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:20
Есть такая поговорка: "Грешно смеяться над убогими".
В данном случае это не про МС.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 15:47
Кстати, очень правильное замечание. Для России "Спартак" - это все-таки особенная команда, которая связана в первую очередь вообще со становлением футбола у нас, а не то шапито, в которое ее превратили СММ самого "Спартака" или Федун с любовницей.

Но, похоже, СММщикам все это ехало-болело, как говорится.
DXTK
DXTK
вчера в 15:36
В отличии от Спартака, у МС нет в ЛЧ антирекорда 7-0!!!)))))......
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:33
Смысл шутки понятен, но как - то мелковато и неуважительно к собственной истории. А она достойна уважения. Пусть не на таком уровне ( мы же не дураки и понимаем, что команда никогда не завоюет кубок ЛЧ), но на внутреннем это очевидно.
Parma1972
Parma1972
вчера в 15:33
Как ты можешь смеяться над своими шуточками, они же ужасные.
— Если я не буду, то кто?
амурец
амурец
вчера в 15:19, ред.
Это точно по по победам в ЛЧ они идут вровень
avici_liverpool
avici_liverpool
вчера в 15:09
мне иногда кажется, что админом соцсетей является зарема
d1metras
d1metras
вчера в 15:08
господи какие же там в пресс службе сидят идиоты.. Лучше бы так играли как языком трепят..
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:07
Спартак продолжает шутить !
санек002
санек002 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 15:03
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    вчера в 14:43
    так себе шутка
    David Young
    David Young
    вчера в 14:33
    У многих клубов которые имели честь играть в финальной стадии данного турнира столько же трофеев.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 14:31
    Спартак не футбольный клуб а клуб юмористов, им плакать нужно а они клоуничают.
    memphis
    memphis
    вчера в 14:30
    То чувство, когда со дна постучали...
    Ахи-лес
    Ахи-лес
    вчера в 14:29
    ))))))))))))))))
    vinyardrip
    vinyardrip
    вчера в 14:22
    А еще я в нее ем....
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 14:20
    Моська лает на слона
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 14:10
    Зато у "Спартака" более серьезное отношение к СММ, строгий ценз, строго с IQ ниже 60-ти, судя по упорству, с которым они постят детсадовские шутки.
    Carl Lewis
    Carl Lewis
    вчера в 14:10
    Просто разные они.
    sv_1969
    sv_1969 ответ Ваша совесть (раскрыть)
    вчера в 14:09
    дет сад штаны на лямках
    enyfbmskmv68
    enyfbmskmv68
    вчера в 14:09
    А по Кубкам Соли так гвардиоловские вообще и рядом не стоят!
    Знатог
    Знатог
    вчера в 14:07
    и всего на 1 меньше чем у Челси.
    Comentarios
    Comentarios
    вчера в 14:03
    Ну хоть юморить не разучились
    sv_1969
    sv_1969 ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 14:02
    Точно!Зенит не даст соврать)))
    АлексАлекс
    АлексАлекс
    вчера в 13:49
    А пресс-служба Спартака не унывает я смотрю)) За последние 20 лет одно чемпионство, но с юмором все хорошо
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