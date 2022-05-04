Привидение на ЧМ-2022, дельфин в «Спартаке» и Эль-Лысико. Лучшие шутки апреля

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вчера, 18:44

Народный юмор – на «Соккер.ру».

20 место. Хавбек «Хартлпула» пропустил матч своей команды после травмы… Которую он нанес себе ватной палочкой для ушей.

Asper: На следующий раз рекомендую лампочку в рот.

19 место. Лапорта отрицает, что Холанд перейдет в «Барселону» — слишком дорогой.

Agamaga……..: Плохо, что нельзя купить его на баллы из «Пятёрочки».

18 место. Матюнин прошел проверку на детекторе лжи.

Байкал-38: Детектор сломался на третьей секунде встречи.

17 место. Накануне матча против «Атлетико» Гвардиола радовался, что «Манчестер Сити» забрался так далеко в ЛЧ . Он еще не знал, что его ждет схема «5-5-0».

А вот shlomo не сомневался:

Посмотрим, как вы «автобус» сумеете переиграть.

16 место. Семья Мбаппе будет выбирать между предложениями ПСЖ и «Реала».

sihafazatron: Обсуждают уже))

15 место. У Бэйла смешной агент, сначала обвинил Анчелотти в том, что Гарета не пускают на поле, а потом заявил, что валлиец не сможет сыграть против «Челси».

Байкал-38: У Гарета на это время назначена игра в гольф.

shur: … главное с клюшкой не выйти на поле, это уже Кащенко…!!!

monah-10: Бэйл делает три вещи лучше всех: играет за сборную Уэльса, в гольф и получает деньги от «Реала».

14 место. Хвича Кварацхелия все ближе к «Наполи» — будет работать со Спаллетти, если Лучано останется.

Futurista: «хвичапури» тяжело прижиться в Неаполе, там рулит местная пицца…

13 место. В Катаре презентовали маскота ЧМ -2022 – персонажа по имени Лаиб.

Разумеется, он сразу вызвал ассоциации из детства.

протон: на Каспера похож.

12 место. «Арсенал» вел борьбу за путевку в Лигу чемпионов в середине месяца, и вы предсказывали будущее.

sihafazatron: Уже скоро «Арсенал» может вернуться на свое любимое место))

11 место. Снейдер появился в любительской лиге и поразил всех новой физической формой (ему всего 37 лет).

Duda Gigolaev Osetin: Видать, Азара съел.

А вот Арьен Роббен пробежал марафон – уступил лидеру 69 минут, но справился за 3 часа с копейками. И в продолжение темы…

Рома Олейник: А первое место занял Уэсли Снейдер? ))

10 место. В РФС задумали Кубок Премьер-Лиги, который призван заменить отстранение от еврокубков.

Некакойшенко

Если в суп усы макать

И по джунглям не скакать

Можно Кубок лиги сделать

Под него не скучно спать.

Только это по уму…

Бабки вылетят в трубу

У «Газпрома» фишек много

Может, бросит кость кому…

9 место. Патрис Эвра повидался с бывшим напарником по сборной Франции и назвал Бензема «лучшей „девяткой“ в мире».

kyxy: Помнишь про Бензема, но забыл про «Балтику» девятку.

8 место. Жезус оформил покер в ворота «Уотфорда».

sihafazatron: Разошелся Жезус не на шутку, так бы и с «Реалом» сыграл)))

7 место. С этой фразой Заремы Салиховой согласятся даже фанаты ЦСКА и «Зенита»: «Судейская система в России на дне».

Jeck Denielse:

Тогда и названия надо менять…

«Донный судейский комитет»…

«Судейский комитет дна»…

«Дно-судейский комитет»…

«СудДновная бригада арбитров»…

6 место. «Рубин» подколол Соболева, поменяв звуковую дорожку на его интервью на звуки, который издает дельфин.

Звезда по имени Солнце

- Видишь в море Соболева?

- Нет.

- А он там есть!

5 место. Сутормин продлил контракт с «Зенитом».

Jeck Denielse: Поговаривают, центробанк не обойдёт столь знаменательное событие стороной...

4 место. Симонян считает, что нынешний подбор игроков не сможет сделать «Спартак» чемпионом». Нужна помощь трансферной астрологии?

LOpp: Руководители «Спартака» наверняка проводят анализ, какие футболисты должны играть за команду и сделать «Спартак» чемпионом.

3 место. Тен Хаг назначен главным тренером «Манчестер Юнайтед».

avici_liverpool: Ждем Эль-Лысико в следующем сезоне.

2 место. Уже традиция – в Ростов-на-Дону вместо самолетов отправляются поездами. В случае с «Локомотивом» случился каламбур.

shlomo: Паровозики поехали на паровозике… )))

Трезвый повар: «Ростов» встретит «Локомотив» на комбайне.

1 место. Вы нашли объяснение ужасной серии «Рубина» с множеством показательных поражений.

pomor45: Это следствие ухода «Макдональдс» с российского рынка. Этого удара Слуцкий не переживёт.

Трезвый повар:

Стих, который я написал лет 10 назад

Устав раскачиваться в кресле,

Пошёл в Макдональдс Леонид.

Взял гамбургер, сосиску в тесте,

Чтоб отрешиться от обид.

Слегка качаясь ел биг-мак,

Храня в уме былые пораженья.

Но всё испортил в миг пустяк

Упал назад под силой притяженья.