Привидение на ЧМ-2022, дельфин в «Спартаке» и Эль-Лысико. Лучшие шутки апреля

Народный юмор – на «Соккер.ру».
20 место. Хавбек «Хартлпула» пропустил матч своей команды после травмы… Которую он нанес себе ватной палочкой для ушей.
Asper: На следующий раз рекомендую лампочку в рот.
19 место. Лапорта отрицает, что Холанд перейдет в «Барселону» — слишком дорогой.
Agamaga……..: Плохо, что нельзя купить его на баллы из «Пятёрочки».
18 место. Матюнин прошел проверку на детекторе лжи.
Байкал-38: Детектор сломался на третьей секунде встречи.
17 место. Накануне матча против «Атлетико» Гвардиола радовался, что «Манчестер Сити» забрался так далеко в ЛЧ. Он еще не знал, что его ждет схема «5-5-0».
А вот shlomo не сомневался:
Посмотрим, как вы «автобус» сумеете переиграть.
16 место. Семья Мбаппе будет выбирать между предложениями ПСЖ и «Реала».
sihafazatron: Обсуждают уже))
15 место. У Бэйла смешной агент, сначала обвинил Анчелотти в том, что Гарета не пускают на поле, а потом заявил, что валлиец не сможет сыграть против «Челси».
Байкал-38: У Гарета на это время назначена игра в гольф.
shur: … главное с клюшкой не выйти на поле, это уже Кащенко…!!!
monah-10: Бэйл делает три вещи лучше всех: играет за сборную Уэльса, в гольф и получает деньги от «Реала».
14 место. Хвича Кварацхелия все ближе к «Наполи» — будет работать со Спаллетти, если Лучано останется.
Futurista: «хвичапури» тяжело прижиться в Неаполе, там рулит местная пицца…
13 место. В Катаре презентовали маскота ЧМ-2022 – персонажа по имени Лаиб.
Разумеется, он сразу вызвал ассоциации из детства.
протон: на Каспера похож.
12 место. «Арсенал» вел борьбу за путевку в Лигу чемпионов в середине месяца, и вы предсказывали будущее.
sihafazatron: Уже скоро «Арсенал» может вернуться на свое любимое место))
11 место. Снейдер появился в любительской лиге и поразил всех новой физической формой (ему всего 37 лет).
Duda Gigolaev Osetin: Видать, Азара съел.
А вот Арьен Роббен пробежал марафон – уступил лидеру 69 минут, но справился за 3 часа с копейками. И в продолжение темы…
Рома Олейник: А первое место занял Уэсли Снейдер? ))
10 место. В РФС задумали Кубок Премьер-Лиги, который призван заменить отстранение от еврокубков.
Некакойшенко
Если в суп усы макать
И по джунглям не скакать
Можно Кубок лиги сделать
Под него не скучно спать.
Только это по уму…
Бабки вылетят в трубу
У «Газпрома» фишек много
Может, бросит кость кому…
9 место. Патрис Эвра повидался с бывшим напарником по сборной Франции и назвал Бензема «лучшей „девяткой“ в мире».
kyxy: Помнишь про Бензема, но забыл про «Балтику» девятку.
8 место. Жезус оформил покер в ворота «Уотфорда».
sihafazatron: Разошелся Жезус не на шутку, так бы и с «Реалом» сыграл)))
7 место. С этой фразой Заремы Салиховой согласятся даже фанаты ЦСКА и «Зенита»: «Судейская система в России на дне».
Jeck Denielse:
Тогда и названия надо менять…
«Донный судейский комитет»…
«Судейский комитет дна»…
«Дно-судейский комитет»…
«СудДновная бригада арбитров»…
6 место. «Рубин» подколол Соболева, поменяв звуковую дорожку на его интервью на звуки, который издает дельфин.
Звезда по имени Солнце
- Видишь в море Соболева?
- Нет.
- А он там есть!
5 место. Сутормин продлил контракт с «Зенитом».
Jeck Denielse: Поговаривают, центробанк не обойдёт столь знаменательное событие стороной...
4 место. Симонян считает, что нынешний подбор игроков не сможет сделать «Спартак» чемпионом». Нужна помощь трансферной астрологии?
LOpp: Руководители «Спартака» наверняка проводят анализ, какие футболисты должны играть за команду и сделать «Спартак» чемпионом.
3 место. Тен Хаг назначен главным тренером «Манчестер Юнайтед».
avici_liverpool: Ждем Эль-Лысико в следующем сезоне.
2 место. Уже традиция – в Ростов-на-Дону вместо самолетов отправляются поездами. В случае с «Локомотивом» случился каламбур.
shlomo: Паровозики поехали на паровозике… )))
Трезвый повар: «Ростов» встретит «Локомотив» на комбайне.
1 место. Вы нашли объяснение ужасной серии «Рубина» с множеством показательных поражений.
pomor45: Это следствие ухода «Макдональдс» с российского рынка. Этого удара Слуцкий не переживёт.
Трезвый повар:
Стих, который я написал лет 10 назад
Устав раскачиваться в кресле,
Пошёл в Макдональдс Леонид.
Взял гамбургер, сосиску в тесте,
Чтоб отрешиться от обид.
Слегка качаясь ел биг-мак,
Храня в уме былые пораженья.
Но всё испортил в миг пустяк
Упал назад под силой притяженья.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1313332 04.05.2022
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вот это понравилось больше всего))
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1313332 04.05.2022
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вот это понравилось больше всего))
Все остальное не очень(
Все остальное не очень(
https://www.soccer.ru/hashtags/Народный_Обозреватель
https://www.soccer.ru/hashtags/Народный_Обозреватель