Мбаппе объявит решение о своём будущем во второй половине июня.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе ещё не определился со своим будущим.
Форвард не будет объявлять о своем будущем во время церемонии вручения наград по итогам сезона в чемпионате Франции, которая состоится 15 мая. Килиан номинирован на звание лучшего игрока сезона.
Скорее всего, стоит ожидать, что Мбаппе расскажет, останется ли он в ПСЖ или перейдёт в «Реал», во второй половине июня.
Какого числа , во сколько ?
Непонятно !
Какого числа , во сколько ?
Непонятно !
Поймать инсайдера и до конца июня пока Мбаппе сам официально не объявит о своём переходе в Реал, отбить у него желание говорить об этом !
Ура 🙌 товарищи !!!)))
Поймать инсайдера и до конца июня пока Мбаппе сам официально не объявит о своём переходе в Реал, отбить у него желание говорить об этом !
Ура 🙌 товарищи !!!)))
спасибо за новость!
спасибо за новость!