Мбаппе объявит решение о своём будущем во второй половине июня.

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сегодня, 15:51

Нападающий ПСЖ ещё не определился со своим будущим.

Форвард не будет объявлять о своем будущем во время церемонии вручения наград по итогам сезона в чемпионате Франции, которая состоится 15 мая. Килиан номинирован на звание лучшего игрока сезона.