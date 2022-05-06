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Мбаппе объявит решение о своём будущем во второй половине июня

сегодня, 15:51

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе ещё не определился со своим будущим.

Форвард не будет объявлять о своем будущем во время церемонии вручения наград по итогам сезона в чемпионате Франции, которая состоится 15 мая. Килиан номинирован на звание лучшего игрока сезона.

Скорее всего, стоит ожидать, что Мбаппе расскажет, останется ли он в ПСЖ или перейдёт в «Реал», во второй половине июня.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 18:51
Главные действующие лица сайта -дзюба и Мбаппе,конкретно эти имена глупых людей раздражают тут большинство
shur
shur
сегодня в 18:39
... взрослый ребёнок ...!!!!!
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 18:36
И думать нечего!!! В Реал конечно!!! Если конечно хочет быть с кубками!!!!
Naherger
Naherger
сегодня в 17:04
Да всем 94 уже. Реал и без него справляется,а ПСЖ и с ним не справляется.вот и всё. Иногда игрок с таким завышенным чсв только мешает.
доктоР7
доктоР7
сегодня в 17:01
Современные российские сериалы не уступают по накалу сериалу про одаренного негритëнка, чьи родители слезли с пальмы и поехали к Хранцузам.
Alice Tract
Alice Tract
сегодня в 16:52
Какой занудный сериал...
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
сегодня в 16:42, ред.
Да ПСЖ его избаловал, пусть там остается, и без него дело норм идут
David Young
David Young
сегодня в 16:35
Ждём данное событие.
Пепс
Пепс
сегодня в 16:34
Сиди ты в своём французском Зените.... Че дёргаться??? 😄😄😄😄😄
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 16:33
А именгнол !
Какого числа , во сколько ?
Непонятно !
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:24
Мбаппе объявит решение о своём будущем во второй половине июня.


Поймать инсайдера и до конца июня пока Мбаппе сам официально не объявит о своём переходе в Реал, отбить у него желание говорить об этом !
Ура 🙌 товарищи !!!)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:18
Если честно то достал этот негр.
FenixSL
FenixSL
сегодня в 16:15
админу процветания и уважение!
спасибо за новость!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:53
До этого момента еще 100500 новостей(уток) будет о нем
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 15:52
Ну и ждут.
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