«Милан» уверен, что убедит «Лилль» продать Санчеша

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сегодня, 00:09

«Милан» ведет работу над подписанием полузащитника «Лилля» .

Инсайдер Николо Шира сообщает, что стороны договорились о контракте до 2026 года с зарплатой в 4,5 млн евро плюс бонусы.

В миланском клубе уверены, что в ближайшие дни убедят «Лилль» продать Санчеша за 15-18 млн евро.