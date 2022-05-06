«Милан» уверен, что убедит «Лилль» продать Санчеша

«Милан» ведет работу над подписанием полузащитника «Лилля» Ренату Санчеша.
Инсайдер Николо Шира сообщает, что стороны договорились о контракте до 2026 года с зарплатой в 4,5 млн евро плюс бонусы.
В миланском клубе уверены, что в ближайшие дни убедят «Лилль» продать Санчеша за 15-18 млн евро.
ROI - это коэффициент окупаемости ставок.
Нужно для статистики, но можно посмотреть, поучиться успехам других.
Если не ошибаюсь, рассчитывается так:
Сумма выигранных очков по ставкам /(делённая) на сумму всех очков затраченных на ставки.
Можете зайти в профили игроков из топа ROI, и посмотреть на размеры ставок и размеры выигрыша, выигрыш обычно больше на порядки, т.е. большой куш, перекрывает много мелких проигрышей в несколько раз. Либо просто большой процент побед. Отсюда и высокий показатель ROI.
ROI - это коэффициент окупаемости ставок.
Нужно для статистики, но можно посмотреть, поучиться успехам других.
Если не ошибаюсь, рассчитывается так:
Сумма выигранных очков по ставкам /(делённая) на сумму всех очков затраченных на ставки.
Можете зайти в профили игроков из топа ROI, и посмотреть на размеры ставок и размеры выигрыша, выигрыш обычно больше на порядки, т.е. большой куш, перекрывает много мелких проигрышей в несколько раз. Либо просто большой процент побед. Отсюда и высокий показатель ROI.