Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2021/2022

«Милан» уверен, что убедит «Лилль» продать Санчеша

сегодня, 00:09

«Милан» ведет работу над подписанием полузащитника «Лилля» Ренату Санчеша.

Инсайдер Николо Шира сообщает, что стороны договорились о контракте до 2026 года с зарплатой в 4,5 млн евро плюс бонусы.

В миланском клубе уверены, что в ближайшие дни убедят «Лилль» продать Санчеша за 15-18 млн евро.

Все новости
СлухиТен Хаг хочет заполучить в «Ман Юнайтед» Думфриса
Вчера, 23:11
Слухи«Боруссия» Д сделала предложение Дибале о контракте
Вчера, 17:33
Слухи«Ньюкасл» интересуется российским форвардом
Вчера, 15:07
Слухи«Вильярреал» нашёл замену Рульи
Вчера, 09:02
СлухиДва клуба заинтересованы в переходе Бернардески
04 мая
Слухи«Ницца» может выкупить права на голкипера ПСЖ
04 мая
Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:37, ред.
Доброй ночи.
ROI - это коэффициент окупаемости ставок.
Нужно для статистики, но можно посмотреть, поучиться успехам других.
Если не ошибаюсь, рассчитывается так:
Сумма выигранных очков по ставкам /(делённая) на сумму всех очков затраченных на ставки.
Можете зайти в профили игроков из топа ROI, и посмотреть на размеры ставок и размеры выигрыша, выигрыш обычно больше на порядки, т.е. большой куш, перекрывает много мелких проигрышей в несколько раз. Либо просто большой процент побед. Отсюда и высокий показатель ROI.
протон
протон
сегодня в 00:21
Да кому он теперь нужен) Арабы обещают прислать СМС из Лацио в случае скудето. Непонятно как Милан ведет переговоры с игроками при этом продает клуб. Они спросили новых покупателей оно им надо? И кто будет платить летом за того же Санчеша. Может у тех же американцев из Ливера вообще другие цели на уме
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:19
Доброй ночи! Что нужно делать, чтоб набрать ROI? И для чего оно нужно?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:16
Ренату не панацея
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 