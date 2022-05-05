«Боруссия» Д сделала предложение Дибале о контракте

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала может перебраться в чемпионат Германии.
Ранее руководство туринского клуба подтвердило, что не будет продлевать с аргентинцем контракт, срок которого истекает в июне. По информации источника, предложение 28-летнему игроку сделала дортмундская «Боруссия».
Дибале предложены оклад в размере 4,5 миллиона евро в год после вычета налогов и основная роль в команде из-за потенциального ухода Эрлинга Холанда.
Ранее появлялась информация, что Дибала близок к переходу в «Интер».