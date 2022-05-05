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«Боруссия» Д сделала предложение Дибале о контракте

вчера, 17:33

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала может перебраться в чемпионат Германии.

Ранее руководство туринского клуба подтвердило, что не будет продлевать с аргентинцем контракт, срок которого истекает в июне. По информации источника, предложение 28-летнему игроку сделала дортмундская «Боруссия».

Дибале предложены оклад в размере 4,5 миллиона евро в год после вычета налогов и основная роль в команде из-за потенциального ухода Эрлинга Холанда.

Ранее появлялась информация, что Дибала близок к переходу в «Интер».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 19:05
Денег предложили мало, а роль предложили большую.
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:45
Не так важно где важно как.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:37
Разрешили вопрос.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:34
Так Интер или Боруссия!?
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