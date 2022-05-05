«Боруссия» Д сделала предложение Дибале о контракте

1651761183

вчера, 17:33

Форвард «Ювентуса» может перебраться в чемпионат Германии.

Ранее руководство туринского клуба подтвердило, что не будет продлевать с аргентинцем контракт, срок которого истекает в июне. По информации источника, предложение 28-летнему игроку сделала дортмундская «Боруссия».

Дибале предложены оклад в размере 4,5 миллиона евро в год после вычета налогов и основная роль в команде из-за потенциального ухода Эрлинга Холанда.

Ранее появлялась информация, что Дибала близок к переходу в «Интер».