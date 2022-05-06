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Канчельскис: «„Зенит“ просто хочет избавиться от Дзюбы»

вчера, 18:57

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис порассуждал о перспективах форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.

Артём не играет в основном составе «Зенита», но его контракт очень дорого обходится клубу. Думаю, «Зенит» просто хочет избавиться от Дзюбы.

У нас он будет основным игроком в любом клубе. В принципе может заиграть где угодно, кроме «Спартака», там его никто не ждет. Другое дело, что не каждый клуб сейчас сможет себе позволить такого игрока.

В Сербии Дзюба может стать звездой, если там его действительно ждут и верят в него. «Црвена Звезда» — отличная команда, хороший вариант для завершающего этапа карьеры.

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Все комментарии
CarcassBT
CarcassBT ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 22:04
Торговаться точно не будет 🤣
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:24
Похоже Зенит даже готов приплатить.
ABir
ABir
вчера в 19:34
Как по сербски будет - трениришко?
beefs
beefs
вчера в 19:27
избавиться и побыстрее...
Futurista
Futurista
вчера в 19:25
Избавиться ...и подороже)...
Mekail
Mekail
вчера в 19:07
Ну тут как говорится бабка на двое сказала
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:06
Ждать осталось недолго...
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:58
Когда-то это должно было случится.
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