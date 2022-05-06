Канчельскис: «„Зенит“ просто хочет избавиться от Дзюбы»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России порассуждал о перспективах форварда «Зенита» .

Артём не играет в основном составе «Зенита», но его контракт очень дорого обходится клубу. Думаю, «Зенит» просто хочет избавиться от Дзюбы.

У нас он будет основным игроком в любом клубе. В принципе может заиграть где угодно, кроме «Спартака», там его никто не ждет. Другое дело, что не каждый клуб сейчас сможет себе позволить такого игрока.

В Сербии Дзюба может стать звездой, если там его действительно ждут и верят в него. «Црвена Звезда» — отличная команда, хороший вариант для завершающего этапа карьеры.