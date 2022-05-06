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Кечинов — об игре с «Уралом»: «„Спартак“ ждёт очередной труднейший матч»

сегодня, 15:08
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 14:00 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура РПЛ между «Уралом» и «Спартаком».

За результат «Спартака» всегда есть опасение, потому что команда играет очень нестабильно. Непонятно, когда команда может выиграть в серьёзной игре, а когда уступить. «Спартак» сейчас может выиграть у кого угодно, а может и проиграть кому угодно. Тут ни в чём нельзя быть уверенным.

«Уралу» деваться некуда, зона вылета рядом. В прошлом туре они победили «Динамо», а это очень серьёзный соперник. Наверняка эта победа добавила «Уралу» и уверенности, и положительных эмоций. «Спартак» ждёт очередной труднейший матч.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 17:04
На финише сезона так можно сказать про 90% команд, всем нужны очки, каждый может проиграть каждому
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:21
Что трудно договориться?
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 15:19
Битва завыживание? Жуть
drug01
drug01
сегодня в 15:15
Игра проверит кто сильнее
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:10
Тем интереснее игра, чем сложнее.
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