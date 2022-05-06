Кечинов — об игре с «Уралом»: «„Спартак“ ждёт очередной труднейший матч»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура РПЛ между «Уралом» и «Спартаком».

За результат «Спартака» всегда есть опасение, потому что команда играет очень нестабильно. Непонятно, когда команда может выиграть в серьёзной игре, а когда уступить. «Спартак» сейчас может выиграть у кого угодно, а может и проиграть кому угодно. Тут ни в чём нельзя быть уверенным.

«Уралу» деваться некуда, зона вылета рядом. В прошлом туре они победили «Динамо», а это очень серьёзный соперник. Наверняка эта победа добавила «Уралу» и уверенности, и положительных эмоций. «Спартак» ждёт очередной труднейший матч.