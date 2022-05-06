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Масалитин: «Пока Березуцкие не справляются с работой в ЦСКА»

сегодня, 16:43
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб СочиСочиЗавтра в 19:00 Не начался

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура РПЛ против «Сочи».

Для ЦСКА это будет принципиальная игра за третье место, но «армейцы» находятся не в самом лучшем состоянии. У них пропала игра, пропал результат. У «Сочи» же всё стабильно: состав, нет интриг, отклонений, всё тихо-мирно — отсюда результат. Только за счёт морально-волевых качеств, армейского характера ЦСКА может выиграть завтра. Где-то стандарт заработают, где-то Языджи хорошо подаст, а Заболотный или Дивеев замкнут. Я всегда жду победы, но в матче с «Сочи» «армейцам» будет тяжело.

ЦСКА куда-то пропал, попал в какую-то яму. Это касается не только тех, кто только недавно присоединился к команде, но и к тем, кто в команде давно. Нет контроля, движения в центре поля. Когда ты физически устаёшь, на созидание не хватает мысли и сил. Можно сказать, что пока Березуцкие с работой не справляются, не находят мотивацию, игроков, которые бы могли оживить коллектив.

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Все комментарии
Накир
Накир
сегодня в 18:46
Это еще мягко сказано
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:40
Не всё так просто
ДСА
ДСА
сегодня в 17:50
Одно дело мяч пинать, другое дело головой думать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 17:44
И Москва сразу не строилась, всему своё время, всё нормально.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 17:32
Это точно,слабоваты еще для тренерской работы.
Cat01
Cat01
сегодня в 17:31
Не надо спешить делать выводы
Futurista
Futurista
сегодня в 17:12, ред.
Ironigor
Ironigor ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 17:09
Привет дружище.
У меня этот вопрос с самого начала, когда только после Олича появилась эта информация.
Naherger
Naherger
сегодня в 17:08
Нужен психолог в первую очередь. Или людей им всем надавать,я не знаю. Надо же уважать себя хоть немного. Проигрывать тоже можно по разному. Как проигрывает ЦСКА мне не нравится категорически
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:07, ред.
Масалитин: «Пока Березуцкие не справляются с работой в ЦСКА».

Ну наконец-то хоть кто-то начал видеть 👀 что братья Березуцкие не справляются со своими обязанностями. Даже можно сказать что команда будучи, сделав качественные преобритения в виде легионеров, не просто перестаёт играть в футбол, но и стала деградировать.

И как подметил Масадитин, у команды нет мысли в середине поля, нет тактических мыслей в атаке. Команда не просто перестала забивать, но и стала больше пропускать. Такое складывается ощущение что братья Березуцкие даже и не знают и не понимают что делать в той или иной ситуации которая складывается на поле , и какие можно и нужно делать изменения для исправления хода игры своей команды. Непонятные постоянные ротации в основном составе, а следом непонятные замены. И в последнем матче мы все это наблюдали. Как скорее всего это наблюдали и в руководстве клуба, которые наверняка должны будут сделать выводы. И скорее всего в конце сезона мы наконец-то увидим координальные решения руководства в тренерском штабе ЦСКА. Буду надеяться что эти опыты с Березуцкими закончатся навсегда. Матч с Сочи скорее всего даст ответ на многие вопросы. Удачи ЦСКА ! Всем Добра !
shlomo
shlomo
сегодня в 16:47
Мне вообще непонятно кому в голову пришла эта идея с ними...
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