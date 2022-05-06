Масалитин: «Пока Березуцкие не справляются с работой в ЦСКА».

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура РПЛ против «Сочи».
Для ЦСКА это будет принципиальная игра за третье место, но «армейцы» находятся не в самом лучшем состоянии. У них пропала игра, пропал результат. У «Сочи» же всё стабильно: состав, нет интриг, отклонений, всё тихо-мирно — отсюда результат. Только за счёт морально-волевых качеств, армейского характера ЦСКА может выиграть завтра. Где-то стандарт заработают, где-то Языджи хорошо подаст, а Заболотный или Дивеев замкнут. Я всегда жду победы, но в матче с «Сочи» «армейцам» будет тяжело.
ЦСКА куда-то пропал, попал в какую-то яму. Это касается не только тех, кто только недавно присоединился к команде, но и к тем, кто в команде давно. Нет контроля, движения в центре поля. Когда ты физически устаёшь, на созидание не хватает мысли и сил. Можно сказать, что пока Березуцкие с работой не справляются, не находят мотивацию, игроков, которые бы могли оживить коллектив.
Ну наконец-то хоть кто-то начал видеть 👀 что братья Березуцкие не справляются со своими обязанностями. Даже можно сказать что команда будучи, сделав качественные преобритения в виде легионеров, не просто перестаёт играть в футбол, но и стала деградировать.
И как подметил Масадитин, у команды нет мысли в середине поля, нет тактических мыслей в атаке. Команда не просто перестала забивать, но и стала больше пропускать. Такое складывается ощущение что братья Березуцкие даже и не знают и не понимают что делать в той или иной ситуации которая складывается на поле , и какие можно и нужно делать изменения для исправления хода игры своей команды. Непонятные постоянные ротации в основном составе, а следом непонятные замены. И в последнем матче мы все это наблюдали. Как скорее всего это наблюдали и в руководстве клуба, которые наверняка должны будут сделать выводы. И скорее всего в конце сезона мы наконец-то увидим координальные решения руководства в тренерском штабе ЦСКА. Буду надеяться что эти опыты с Березуцкими закончатся навсегда. Матч с Сочи скорее всего даст ответ на многие вопросы. Удачи ЦСКА ! Всем Добра !
Ну наконец-то хоть кто-то начал видеть 👀 что братья Березуцкие не справляются со своими обязанностями. Даже можно сказать что команда будучи, сделав качественные преобритения в виде легионеров, не просто перестаёт играть в футбол, но и стала деградировать.
И как подметил Масадитин, у команды нет мысли в середине поля, нет тактических мыслей в атаке. Команда не просто перестала забивать, но и стала больше пропускать. Такое складывается ощущение что братья Березуцкие даже и не знают и не понимают что делать в той или иной ситуации которая складывается на поле , и какие можно и нужно делать изменения для исправления хода игры своей команды. Непонятные постоянные ротации в основном составе, а следом непонятные замены. И в последнем матче мы все это наблюдали. Как скорее всего это наблюдали и в руководстве клуба, которые наверняка должны будут сделать выводы. И скорее всего в конце сезона мы наконец-то увидим координальные решения руководства в тренерском штабе ЦСКА. Буду надеяться что эти опыты с Березуцкими закончатся навсегда. Матч с Сочи скорее всего даст ответ на многие вопросы. Удачи ЦСКА ! Всем Добра !