Масалитин: «Пока Березуцкие не справляются с работой в ЦСКА».

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура РПЛ против «Сочи».

Для ЦСКА это будет принципиальная игра за третье место, но «армейцы» находятся не в самом лучшем состоянии. У них пропала игра, пропал результат. У «Сочи» же всё стабильно: состав, нет интриг, отклонений, всё тихо-мирно — отсюда результат. Только за счёт морально-волевых качеств, армейского характера ЦСКА может выиграть завтра. Где-то стандарт заработают, где-то Языджи хорошо подаст, а Заболотный или Дивеев замкнут. Я всегда жду победы, но в матче с «Сочи» «армейцам» будет тяжело.