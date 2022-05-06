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Непомнящий: «Сомневаюсь, что Дзюба поедет играть в Сербию»

сегодня, 15:00

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал информацию об интересе «Црвены Звезды» к нападающему «Зенита» Артему Дзюбе.

Это дело каждого, конечно. Сомневаюсь, что он поедет в Сербию, но решать ему. Мне видится, что в России он еще точно пригодится. Любой клуб из первой пятерки подойдет Дзюбе. Он игрок высокого уровня, с ним удобно играть, плюс он здорово взаимодействует с партнерами по команде. Не хотелось бы, чтобы такой игрок, как Дзюба, покинул чемпионат России. Ему лучше играть здесь. Жаль, что ушли Кокорин, Миранчук, сейчас бы они играли у нас, и болельщикам было бы гораздо интереснее смотреть матчи с их участием. Так и в этом случае.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 15:33
Забавно, ведь Сербы, которые хорошо играют, сами уезжают в другие страны.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:17
Зачем он это говорит? Какой пятерке!?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:09
Никуда он с Зенита не уйдет, если только не выгонят.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 15:08
Нас и тут неплохо кормят (с)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:05
Да кому он там нужен.
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