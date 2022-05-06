Непомнящий: «Сомневаюсь, что Дзюба поедет играть в Сербию»

Российский тренер прокомментировал информацию об интересе «Црвены Звезды» к нападающему «Зенита» .

Это дело каждого, конечно. Сомневаюсь, что он поедет в Сербию, но решать ему. Мне видится, что в России он еще точно пригодится. Любой клуб из первой пятерки подойдет Дзюбе. Он игрок высокого уровня, с ним удобно играть, плюс он здорово взаимодействует с партнерами по команде. Не хотелось бы, чтобы такой игрок, как Дзюба, покинул чемпионат России. Ему лучше играть здесь. Жаль, что ушли Кокорин, Миранчук, сейчас бы они играли у нас, и болельщикам было бы гораздо интереснее смотреть матчи с их участием. Так и в этом случае.