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Кавазашвили: «Зачем убивать футбол и сокращать время игры?»

сегодня, 16:28

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал идею сокращения игрового времени в футболе до 60 минут.

Из футбола хотят сделать хоккей. Видимо, это связано с тем, что почти в каждом матче просматривают VAR, много остановок. Тогда можно и 50 минут сделать, и еще меньше. Зачем что-то выдумывать? Футбол — емкий, профессиональный, творческий вид спорта. Когда смотришь матчи с участием таких великих клубов, как «Реал», «Манчестер Сити» и так далее, радуешься таким изумительным по красоте матчам. Ну зачем убивать футбол и сокращать время игры?

Люди же платят большие деньги за билеты, добираются до стадионов не бесплатно. Футбольный матч — это же не буханка хлеба, когда из 500 грамм можно сделать на 20 грамм меньше и оставить ту же цену. Не надо сокращать время матча.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 17:31, ред.
Согласно статистике в АПЛ в среднем мяч в игре 53 мин, остальное паузы. Почему то чистое время прекрасно прижилось в гандболе, хоккее, баскетболе и нет проблем. При этом исключается судейский произвол с добавлением времени игры, то 3 мин, то 5, иногда 9,А когда чистое время, этого не будет
Aleks365
Aleks365
сегодня в 16:50
Кто придумал war я его отправил нп катаргу вся игра ломается когда смльришь этот war
Птица Феникс
Птица Феникс ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 16:31
А они этого не понимают.
ДСА
ДСА
сегодня в 16:30
60 минут чистого времени - это больше, чеиюм 90 грязного.
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