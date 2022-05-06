Кавазашвили: «Зачем убивать футбол и сокращать время игры?»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал идею сокращения игрового времени в футболе до 60 минут.

Из футбола хотят сделать хоккей. Видимо, это связано с тем, что почти в каждом матче просматривают VAR , много остановок. Тогда можно и 50 минут сделать, и еще меньше. Зачем что-то выдумывать? Футбол — емкий, профессиональный, творческий вид спорта. Когда смотришь матчи с участием таких великих клубов, как «Реал», «Манчестер Сити» и так далее, радуешься таким изумительным по красоте матчам. Ну зачем убивать футбол и сокращать время игры?

Люди же платят большие деньги за билеты, добираются до стадионов не бесплатно. Футбольный матч — это же не буханка хлеба, когда из 500 грамм можно сделать на 20 грамм меньше и оставить ту же цену. Не надо сокращать время матча.