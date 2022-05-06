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Силкин — о матче с «Крыльями»: «„Динамо“ едет в Самару не на прогулку»

сегодня, 14:33
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗакончился 1-й тайм

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

А чего теперь ожидать? К сожалению, за чемпионство «Динамо» побороться не удалось. Надеюсь, команда поборется хотя бы за тройку.

Первую часть сезона команда провела очень хорошо, все обратили внимание на «Динамо» и разобрали по косточкам. Команда сейчас играет на том же уровне, но соперники стали более серьёзно относиться к «Динамо», поэтому и идёт потеря очков. Состав молодой, присутствует нестабильность. Видно, что многим ребятам не хватает мастерства, нужно набраться опыта.

Понятно, что с «Крыльями» просто не будет. Сегодня обе команды будут биться. «Динамо» едет в Самару не на прогулку — не для того, чтобы отдавать очки. У «Динамо» я не видел ни одной игры, чтобы команда не боролась. Может не получаться, но чтобы у команды не было желания бороться — такого я не видел.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 15:38
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 15:29
    Если Матюшкина не будет, то Крылья победят !
    Mangur
    Mangur
    сегодня в 15:21
    Динамо упустило шанс. Жаль. Будем верить
    Cat01
    Cat01
    сегодня в 15:17
    Там будет жарко!!
    swed27
    swed27
    сегодня в 14:53
    Поставлю на победу ментов
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 14:41
    Встретятся две команды с хорошо выстроенной обороной и быстрыми, молодыми и динамичными игроками. Самарцам нужна победа, чтобы подобраться к пятой строчке, а москвичам чтобы удержать вторую позицию. Все же фактор домашнего поля, на котором всем в РПЛ играть с «крыльями» тяжело, должен положительно сказаться на результат и думаю, что все же 1 балл самарцы положат себе в копилку. А голов думаю, что будет мало, как и было в последних 5 очных встречах – будет много борьбы в центре поля.
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