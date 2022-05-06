Силкин — о матче с «Крыльями»: «„Динамо“ едет в Самару не на прогулку»

Бывший тренер «Динамо» поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

А чего теперь ожидать? К сожалению, за чемпионство «Динамо» побороться не удалось. Надеюсь, команда поборется хотя бы за тройку.

Первую часть сезона команда провела очень хорошо, все обратили внимание на «Динамо» и разобрали по косточкам. Команда сейчас играет на том же уровне, но соперники стали более серьёзно относиться к «Динамо», поэтому и идёт потеря очков. Состав молодой, присутствует нестабильность. Видно, что многим ребятам не хватает мастерства, нужно набраться опыта.

Понятно, что с «Крыльями» просто не будет. Сегодня обе команды будут биться. «Динамо» едет в Самару не на прогулку — не для того, чтобы отдавать очки. У «Динамо» я не видел ни одной игры, чтобы команда не боролась. Может не получаться, но чтобы у команды не было желания бороться — такого я не видел.