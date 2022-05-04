Отыгрался с 0:2 и установил рекорд. «Ливерпуль» — в финале Лиги чемпионов

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сегодня, 00:34

«Ливерпуль» в гостях обыграл «Вильярреал». «Соккер.ру» — о спасении «красных» с 0:2.

Новый «Вильярреал»

Когда «Вильярреал» в гостях проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:2 и при этом еще оберегал эту разницу мячей, могло показаться, что «желтая субмарина» обречена и просто не может играть иначе как от глухой обороны без моментов впереди. Но тогда «Вильярреал» не помчался спасать игру, держа в голове ответный матч и понимая, что открытый футбол на «Энфилде» приговорил бы его окончательно.

Как показала ответная встреча, Унаи Эмери и его команде хватило времени, чтобы построить новый план. С учетом того, что им противостоит в разы более мощная команда, которая проводит выдающийся сезон и имеет фору в два мяча. Задача для «Вильярреала» со скромными ресурсами кажется нерешаемой. Но помогла сама команда Юргена Клоппа.

Таким несобранным «Ливерпуль» давненько не был. К концу сезона «красные» играют с предельной концентрацией, потому что цена каждой игры уже невероятная. Тут на кону судьба целых турниров – в каждой игре. А «Ливерпуль» умудряется играть во всех возможных турнирах. При таком внутреннем напряжении даже большие мастера и профессионалы могут периодически «выключаться». Это произошло с «Ливерпулем» в первом тайме.

«Красные» не были похожими сами на себя. Огромный процент брака, множество потерь и индивидуальных ошибок, провальные отрезки, на которых «Вильярреал» буквально зажимал англичан у их штрафной. К тому же испанцам удалось главное – забить быстрый гол. Мяч Диа стал ключевым для определения настроения «Вильярреала». Он уже на третьей минуте получил подтверждение, что способен на чудо.

Для «Ливерпуля» же пропущенный мяч не стал каким-то триггером. Команда Клоппа была настолько уверена в себе и убеждена в том, что ее гол еще придет, что не особо волновалась, позволяя «желтым» подпитываться верой в спасение, собираться с силами и нападать снова и снова. Перед перерывом забил уже Коклен – тогда стало ясно, что «Ливерпуль» так легко не отделается. Тут не добежали, там не допрыгнули, здесь не совершили рывок – все это отличало «красных» в первом тайме. И это пропало после перерыва.

Переключение «Ливерпуля»

Клопп совершил напрашивающуюся перестановку, убрав с поля Жоту. На самом деле, такой красивой истории «Вильярреала» в первом тайме могло и не быть. Даже в несобранном виде «Ливерпуль» имел прекрасные возможности забить один-два мяча. И вот Жота как раз становился тем, кто губил эти шансы. Реализуй он выход один на один, и волнения никакого не потребовалось бы.

Тренер «Ливерпуля» принял решительные и правильные меры, выпустив вместо Жоты Луиса Диаса. Наверняка была проведена работа и по вправлению мозгов остальным футболистам, которые решили, что слишком много трудятся в этом сезоне и заслужили себе игру без должной концентрации после победы в первом полуфинале.

Работа Клоппа принесла плоды, и после перерыва «Ливерпуль» существенно преобразился. А вот «Вильярреал», сравняв счет по сумме двух игр, решил снова проявить себя закрытым контратакующим бойцом. С «Баварией» и «Ювентусом» это срабатывало. Но с тем же «Ливерпулем» на выезде не помогло. И сейчас – тоже. Мы после той игры разбирали конкретные досадные ошибки, которые подвели «желтых». На этот раз обидного тоже хватало.

Распад «Вильярреала»

Начиная уже с первого пропущенного «Вильярреалом» мяча. Тут вину можно возложить на Рульи, который пропустил мяч между ногами после удара Фабиньо с достаточно острого угла и с не самого близкого расстояния. Не успел сомкнуть ноги в ситуации, когда девять из десяти вратарей справились бы уверенно с такого рода ударом. А дальше получилось почти повторение истории на «Энфилде».

Тогда первый пропущенный мяч выбил из колеи «желтых», и они сразу же пропустили второй на недостатке концентрации при выстраивании искусственного офсайда. И в этот раз тоже на второй гол, который случился через пять минут после первого, подача Александра-Арнольда прошла за линию защиты на рывок Диаса, который оказался в одиночестве. Очень похожая ситуация.

Пропустив второй мяч, «Вильярреал» уже откровенно сдал психологически. Все-таки играть на пределе моральных сил в каждом матче плей-офф Лиги чемпионов, превозмогая нехватку мастерства именно ментальными усилиями, очень тяжело. Отыграть два мяча с «Ливерпулем», переступив через свою привычную тактику, стоило больших эмоций. И когда за пять минут все эти неимоверные старания обесцениваются – после такого у кого угодно руки опустятся.

И вот уже нелепейшая ошибка Рульи на выходе из штрафной привела к третьему пропущенному мячу, а через какое-то время и герой первого тайма Капу, который отдал две голевые передачи, удалился с поля. В общем, все у хозяев повалилось из рук. Но это не умаляет заслуг «Вильярреала», который провел восхитительную европейскую кампанию, и несколько раз, будучи списанным со счетов, умудрялся воскресать. Даже в противостоянии с «Ливерпулем».

Цифры

Удары по воротам (в створ): 5 (2) – 15 (5)

Цифровые показатели как нельзя лучше характеризуют перемену в игре, произошедшую в перерыве. Ведь все удары, нанесенные «Вильярреалом», случились в первом тайме. Да, за весь второй тайм «желтые» не пробили в сторону ворот Алиссона ни разу. Сам «Ливерпуль» в первом тайме нанес лишь два удара и ни одного в створ. То есть всю статистику ударов настрелял во второй части игры. И во многом благодаря Диасу, кстати, который стал самым нацеленным на ворота с четырьмя ударами.

Владение мячом (точность передач): 50% (73%) — 50% (77%)

Равенство по владению мячом отражает тот же самый баланс по итогам встречи, разбитый на разные составляющие по таймам. Даже по атакам в итоге равенство – по 40 с обеих сторон. Например, в первой половине контроль был гораздо лучше у «Вильярреала», который умудрялся лучше работать с мячом, хотя обычно вообще с ним не возится – жизнь заставила переступить через привычную тактику.

«Ливерпуль», в свою очередь, допускал слишком много потерь, проводил мало атак и часто был неточен. Эта неточность отразилась на общей статистике. Такие проценты точности передач весьма низки для Лиги чемпионов на этой стадии, где они обычно стремятся к 90. Временами у «Ливерпуля» в первом тайме точность падала ниже 70 процентов.

Общее число пасов тоже не впечатляет – 240 у «Вильярреала» и 320 у «Ливерпуля». В хороших матчах команды делают на 100-200 точных передач больше. Временная потеря концентрации «Ливерпуля» резко снизила его эффективность на поле. Но тем значимее те усилия, которые приложил «Вильярреал» в первой половине, а также та работа, которую провел Клопп, чтобы команда вернулась в борьбу.

И немного о других цифрах.

3. Это третий финал Лиги чемпионов для «Ливерпуля» за последние пять лет. И это третий финал «Ливерпуля» в нынешнем сезоне. В финале Кубка Английской Лиги «красные» обыграли в серии пенальти «Челси», в финале Кубка Англии им еще предстоит сыграть с «синими». А в финале Лиги чемпионов – с «Манчестер Сити» или «Реалом». Удивительный сезон команды Клоппа продолжается.

10. Это десятый финал Лиги чемпионов или Кубка европейских чемпионов для «Ливерпуля». Только у «Реала» (16), «Милана» (11) и «Баварии» (11) их больше.

15. Мане забил в плей-офф Лиги чемпионов за одну команду 15 мячей. Он стал лучшим африканским бомбардиром на этой стадии турнира, обойдя Дидье Дрогба с его 14 мячами. Кроме того, Мане сравнялся с Лэмпардом по числу голов в плей-офф Лиги чемпионов за одну английскую команду. У Фрэнка было 15 за «Челси». У Уэйна Руни за МЮ 14 мячей.

139. «Ливерпуль» забил в нынешнем сезоне уже 139 мячей, что является рекордом результативности «красных» за сезон. А ведь он еще не окончен. Предыдущий рекорд – 138 мячей – был установлен в сезоне-1985/86.