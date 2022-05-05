«Вильярреал» попытался, а «Реал» сделал. В финале Лиги чемпионов Анчелотти и «Ливерпуль» вспомнят Стамбул

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вчера, 12:20

Да здравствует футбол!

«Вильярреал» напугал «Ливерпуль», а «Реал» сотворил великую ремонтаду

Словами «А я же говорил!» всех чувств не передать. Большинство из читателей «Соккер.ру» уважительно отнеслись к аргументам в пользу испанских клубов после первых полуфинальных матчей, но остались при своем мнении: у Лиги чемпионов будет английский финал. А вот и не будет, за что спасибо величайшим футбольным трикстерам из Мадрида, которые каждое противостояние в плей-офф превращали в драму, затаскивали противника на территорию хаоса и разбирались там с ним своими методами. ПСЖ , «Челси», а теперь и «Манчестер Сити» видели камбэки «Реала» с лучших зрительских мест.

О команде Анчелотти будем говорить еще месяц, а вот благодарить «Вильярреал» за попытку нужно здесь и сейчас. У команды Эмери изначально было меньше шансов на переворот дуэли с «Ливерпулем» после 0:2 на «Энфилде», но «Вильярреал» не сдался и не позволил полуфинальной баталии скатиться к будничной скуке. Равенство с «Ливерпулем» после трех таймов дорогого стоит, заставили «красных» прибавить и сражаться за результат на полном серьезе, а если бы не ошибки Рульи, могли играть на нервах у фаворита и подольше. Эмери во всех фазах противостояния оставался в привычном для себя амплуа.

Исход полуфиналов Лиги чемпионов решили тренерские решения и тренерская нерешительность

По идеям, глубине понимания футбола и практическим навыкам создания футбольных структур Унаи Эмери входит в тройку-пятерку сильнейших тренеров планеты, однако в критические моменты он далеко не всегда принимает верные решения. Испанец любит футбольные головоломки, умеет находить выход из непростых ситуаций, также он добивается результатов, когда от его команд ничего не ждут.

При этом испанец на протяжении всей карьеры начинает дергаться, когда получает преимущество — не умеет ни развивать, ни удерживать. «Вильярреал» был прекрасен, когда нужно было гнаться за «Ливерпулем», но оказался не готов к тому, что догонит фаворита. Это ведь при Эмери ПСЖ вылетел от «Барселоны» после домашней победы 4:0. И пусть на «Камп Ноу» каталонцы взяли в свою команду двенадцатым Айтекина, колени у команды Эмери тряслись задолго до спорных решений арбитра.

Величие Клоппа и тренеров подобного ранга в умении сохранять хладнокровие и принимать правильные решения в критические для команды моменты. Юрген успокоил своих парней в перерыве, сделал точечную замену в атакующей линии, выпустив Диаса вместо Жоты, и забрал причитающуюся путевку в финал. Между тем, обстоятельства вылета «Сити» в очередной раз напомнили, что Гвардиола по качеству действий в критические моменты больше похож на Эмери, нежели на Клоппа.

Пеп хорош на дистанции, где работают неплоские идеи и длинная скамейка, но в замкнутом пространстве важных матчей на вылет он регулярно чудит. Вспомните прошлогодний финал с «Челси» и странный выбор состава, а на «Сантьяго Бернабеу» скамейка «Манчестер Сити» выключилась после двух шокирующих голов Родриго, хотя тогда еще не все было потеряно. Анчелотти просто перебирал бровями, делал правильные замены и сохранял спокойствие. Карло не был похож на проигравшего, даже когда «Реал» ходил по грани вылета.

«Ман Сити» дважды оставил в живых кровожадного зверя

Камбэк «Мадрида» получился поздним, отчаянным и неординарным, однако в некотором смысле он абсолютно закономерен. Еще после встречи в Манчестере многие отмечали, что «Сити», несмотря на все свое игровое преимущество, не добил «Реал» перед ответным матчем. Зверь остался в живых.

На «Сантьяго Бернабеу» «горожане» снова загнали мадридцев, обложили их красными флажками и ранили голом Мареза, а потом должны были добить на 80-х минутах, когда Куртуа сделал сэйв шипами, а Менди выбил мяч с линии ворот. Хищник снова выжил, а потом собрался для прыжка и вцепился в горло нерешительному охотнику. Это то, что в баснях называется «моралью»: закономерный исход с точки зрения архетипов персонажей, их поведения и событий.

Анчелотти в третий раз встретит «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов

Возможно, перед финалом Лиги чемпионов футболисты «Ливерпуля» искренне поблагодарят соперников из «Реала» за титул в АПЛ . Мадридцы безжалостно сломали «Сити» ментальный хребет своим суперкамбэком, это может отразиться на матчах в чемпионате, где «Ливерпуль» ждет осечку «горожан». Шансы на смену лидера в Премьер-Лиге растут, мгновенно оправиться после такого удара команде Гвардиолы будет непросто, возрастает риск допустить ошибку в одном из оставшихся матчей чемпионата и завершить сезон без титулов.

Будет здорово, если в финале Лиги чемпионов встретятся свежеиспеченные чемпионы Испании и Англии — двух сильнейших первенств Европы. Тем более, у «Реала» и «Ливерпуля» старые счеты за 2018 год, когда «сливочные» оказались сильнее в Киеве, а Серхио Рамос вывел из игры Салаха. Но еще интереснее напомнить, что Карло Анчелотти в третий раз в тренерской карьере встретит «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов. Вряд ли он мог себе такое представить в прошлом году, когда обыгрывал «красных» с «Эвертоном» в мерсисайдском дерби.

В 2005-м «Милан» Анчелотти вел со счетом 3:0 в финальном матче против «Ливерпуля», футболисты в перерыве уже праздновали победу в Лиге чемпионов, а потом случился величайший камбэк, и Стамбул стал местом славы «Ливерпуля». Два года спустя «Милан» и Карло взяли убедительный, но довольно будничный реванш в Афинах — 2:1. Учитывая, какие удивительные сюжеты рисует «Реал» в плей-офф этой Лиги чемпионов, в финале команда Анчелотти должна отыграться со счета 0:3, чтобы сатисфакция итальянца за Стамбул была безоговорочной. Ох, кажется, нас ждет великий финал.