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«Вильярреал» попытался, а «Реал» сделал. В финале Лиги чемпионов Анчелотти и «Ливерпуль» вспомнят Стамбул

вчера, 12:20
Футболисты
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Да здравствует футбол!

«Вильярреал» напугал «Ливерпуль», а «Реал» сотворил великую ремонтаду

Словами «А я же говорил!» всех чувств не передать. Большинство из читателей «Соккер.ру» уважительно отнеслись к аргументам в пользу испанских клубов после первых полуфинальных матчей, но остались при своем мнении: у Лиги чемпионов будет английский финал. А вот и не будет, за что спасибо величайшим футбольным трикстерам из Мадрида, которые каждое противостояние в плей-офф превращали в драму, затаскивали противника на территорию хаоса и разбирались там с ним своими методами. ПСЖ, «Челси», а теперь и «Манчестер Сити» видели камбэки «Реала» с лучших зрительских мест.

О команде Анчелотти будем говорить еще месяц, а вот благодарить «Вильярреал» за попытку нужно здесь и сейчас. У команды Эмери изначально было меньше шансов на переворот дуэли с «Ливерпулем» после 0:2 на «Энфилде», но «Вильярреал» не сдался и не позволил полуфинальной баталии скатиться к будничной скуке. Равенство с «Ливерпулем» после трех таймов дорогого стоит, заставили «красных» прибавить и сражаться за результат на полном серьезе, а если бы не ошибки Рульи, могли играть на нервах у фаворита и подольше. Эмери во всех фазах противостояния оставался в привычном для себя амплуа.

Исход полуфиналов Лиги чемпионов решили тренерские решения и тренерская нерешительность

По идеям, глубине понимания футбола и практическим навыкам создания футбольных структур Унаи Эмери входит в тройку-пятерку сильнейших тренеров планеты, однако в критические моменты он далеко не всегда принимает верные решения. Испанец любит футбольные головоломки, умеет находить выход из непростых ситуаций, также он добивается результатов, когда от его команд ничего не ждут.

При этом испанец на протяжении всей карьеры начинает дергаться, когда получает преимущество — не умеет ни развивать, ни удерживать. «Вильярреал» был прекрасен, когда нужно было гнаться за «Ливерпулем», но оказался не готов к тому, что догонит фаворита. Это ведь при Эмери ПСЖ вылетел от «Барселоны» после домашней победы 4:0. И пусть на «Камп Ноу» каталонцы взяли в свою команду двенадцатым Айтекина, колени у команды Эмери тряслись задолго до спорных решений арбитра.

Величие Клоппа и тренеров подобного ранга в умении сохранять хладнокровие и принимать правильные решения в критические для команды моменты. Юрген успокоил своих парней в перерыве, сделал точечную замену в атакующей линии, выпустив Диаса вместо Жоты, и забрал причитающуюся путевку в финал. Между тем, обстоятельства вылета «Сити» в очередной раз напомнили, что Гвардиола по качеству действий в критические моменты больше похож на Эмери, нежели на Клоппа.

Пеп хорош на дистанции, где работают неплоские идеи и длинная скамейка, но в замкнутом пространстве важных матчей на вылет он регулярно чудит. Вспомните прошлогодний финал с «Челси» и странный выбор состава, а на «Сантьяго Бернабеу» скамейка «Манчестер Сити» выключилась после двух шокирующих голов Родриго, хотя тогда еще не все было потеряно. Анчелотти просто перебирал бровями, делал правильные замены и сохранял спокойствие. Карло не был похож на проигравшего, даже когда «Реал» ходил по грани вылета.

«Ман Сити» дважды оставил в живых кровожадного зверя

Камбэк «Мадрида» получился поздним, отчаянным и неординарным, однако в некотором смысле он абсолютно закономерен. Еще после встречи в Манчестере многие отмечали, что «Сити», несмотря на все свое игровое преимущество, не добил «Реал» перед ответным матчем. Зверь остался в живых.

На «Сантьяго Бернабеу» «горожане» снова загнали мадридцев, обложили их красными флажками и ранили голом Мареза, а потом должны были добить на 80-х минутах, когда Куртуа сделал сэйв шипами, а Менди выбил мяч с линии ворот. Хищник снова выжил, а потом собрался для прыжка и вцепился в горло нерешительному охотнику. Это то, что в баснях называется «моралью»: закономерный исход с точки зрения архетипов персонажей, их поведения и событий.

Анчелотти в третий раз встретит «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов

Возможно, перед финалом Лиги чемпионов футболисты «Ливерпуля» искренне поблагодарят соперников из «Реала» за титул в АПЛ. Мадридцы безжалостно сломали «Сити» ментальный хребет своим суперкамбэком, это может отразиться на матчах в чемпионате, где «Ливерпуль» ждет осечку «горожан». Шансы на смену лидера в Премьер-Лиге растут, мгновенно оправиться после такого удара команде Гвардиолы будет непросто, возрастает риск допустить ошибку в одном из оставшихся матчей чемпионата и завершить сезон без титулов.

Будет здорово, если в финале Лиги чемпионов встретятся свежеиспеченные чемпионы Испании и Англии — двух сильнейших первенств Европы. Тем более, у «Реала» и «Ливерпуля» старые счеты за 2018 год, когда «сливочные» оказались сильнее в Киеве, а Серхио Рамос вывел из игры Салаха. Но еще интереснее напомнить, что Карло Анчелотти в третий раз в тренерской карьере встретит «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов. Вряд ли он мог себе такое представить в прошлом году, когда обыгрывал «красных» с «Эвертоном» в мерсисайдском дерби.

В 2005-м «Милан» Анчелотти вел со счетом 3:0 в финальном матче против «Ливерпуля», футболисты в перерыве уже праздновали победу в Лиге чемпионов, а потом случился величайший камбэк, и Стамбул стал местом славы «Ливерпуля». Два года спустя «Милан» и Карло взяли убедительный, но довольно будничный реванш в Афинах — 2:1. Учитывая, какие удивительные сюжеты рисует «Реал» в плей-офф этой Лиги чемпионов, в финале команда Анчелотти должна отыграться со счета 0:3, чтобы сатисфакция итальянца за Стамбул была безоговорочной. Ох, кажется, нас ждет великий финал.

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Все комментарии
NOVA
NOVA
вчера в 20:04, ред.
лучше не отыграться с 0-3, а выиграть 3-0, удачи и конечно же победы Реалу!!! вот мне кажется Реал просто разорвет ливер, как и тогда в финале, как и в прошлом сезоне!!!
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 18:36, ред.
Честно говоря финальный матч будет сложным. Я желал чтобы против Ливерпуля сыграл МС, Клопп смог бы укротить лысого. Учитывая что Реал тренирует Анчелотти тактическая битва будет сложной и Анчелотти очень силен в этом компоненте. Клопп проиграл опытному Хайнкесу финал ЛЧ против Баварии, когда тренировал Боруссию Дортмунд. В Киевском финале ЛЧ было невезение у Ливерпуля, но тренировал тогда Реал Зидан который пародировал действия предшественников. Вальверде и Почеттино все таки это тренеры не уровня Анчелотти. И теперь задача Ливерпуля более сложна.
В Стамбульском финале ЛЧ помогло чудо, характер и магия Бенитеса. При всем опыте Бенитеса чудо было необходимо в том финальном матче. Хотя Ливерпуль по силе был не так силен как сейчас (именно по качеству игроков и глубине состава) когда Милан был фаворитом. А в 2007 в Афинском финале ЛЧ наоборот Ливерпуль был сильнее Милана, но Анчелотти смог выждать два момента и забить. Чуда не было, хотя Ливерпуль был хорош при Бенитесе. Поэтому определенно и точно сказать сложно кто на самом деле фаворит, хотя буду болеть за Ливерпуль. Предположу что небольшое преимущество есть у Ливерпуля. Но мы знаем что Анчелотти может играть как и первым, так вторым номером и брать результат.
Для Клоппа это испытание и надеюсь удача будет на стороне Ливерпуля.
David Young
David Young ответ faneng (раскрыть)
вчера в 15:52
Благодарю за отличный комментарий.

Увидим сможет ли королевский клуб Испании взять кубок в итоге.
faneng
faneng
вчера в 15:48
Вообще я не собирался болеть за Реал - потому что не люблю Переса и мне не нравится, что из Реала ушли Роналду. Рамос и Варан. Я сначала хотел, чтобы Ливерпуль выиграл свой 7-й Кубок чемпионов.

Но за этот Реал невозможно не болеть. В этой Лиге чемпионов все волшебство исходит именно от Реала. Кроме Реала, в этой ЛЧ вообще никто ничего не показал, по большому счету.
Ливерпуль - легкая сетка плей-офф - Интер, Бенфика, Вильяреал.
Манчестер Сити - разгром Спортинга, скучное противостояние с Атлетико, слабость обороны с Реалом. Кроме того, в этом году я первый раз заметил, что МС начинает практиковать те же некрасивые штучки, которыми славилась Барселона при Гвардиоле. В конце мадридского матча с Атлетико игроки МС прямо катались по полю - из-за этого и разгорелся конфликт, продолжившийся даже в подтрибунном помещении. Вчера огромный Ляпорт ударил маленького Модрича по лицу и сам же упал, держась за лицо. Да, возможно, Модрич его толкнул, но по лицу Модрич Ляпорта точно не бил. А Ляпорт как раз ударил Модрича по лицу, но Модрич не упал и не катался по полю.
Бавария - разгром Зальцбурга и бессилие против Вильяреала.
Вильяреал - да, преподнес две сенсации, но скорее терпел, выдавливал свои победы.
Челси - победили Лилль и всё. Хотя с Реалом бились достойно.
Аякс - радовал на групповой стадии, но рассыпался с Бенфикой.

Кроме Реала тут болеть не за кого. А вот Реал как раз в этой ЛЧ - это магия какая-то. Каждый матч - незабываемый спектакль (кроме первого матча в Париже - там было уныло).
bublikyo
bublikyo
вчера в 14:39
Финал будет очень сочным
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников ответ valeron4321 (раскрыть)
вчера в 14:36
Ребята успоеойтесь.
Реал идёт за очередным титулом.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:10
Спасибо за статью.

Для Анчелотти это будет пятый финал. Ранее он добирался до этой стадии в 2003, 2005, 2007 году с Миланом и в 2014 году с Реалом. Лишь в одном из них команда Карло потерпела поражение – в 2005 году от Ливерпуля по пенальти (в 2007-м Милан взял реванш).

28 мая - битва королей кам-бэков...:). Это будет матч играющего Ливерпуля против сражающегося Реала. Обратная история с тем стамбульским финалом. Когда Милан парил и творил, а Ливерпуль бился. Не знаю везение, удача это или ещё что но этот Реал показал в этой лиги чемпионов что его не сломить. НО...

Ливерпуль — вторая команда в истории английского футбола, сыгравшая во всех матчах(63), на которые они имеют право в течение сезона. И как они играют. Команду Клоппа им не победить на морально волевых, так что будет поражение в финале от Ливерпуля.

Ну а так что, как болельщик Ливерпуля очень рад такому финалу! Финал будет интересный и для нейтральных болельщиков. Ну а так вчера был просто отличный вечер, хотел Реал в финале но думал что они не пройдут.
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon
вчера в 14:08
Что характерно, последний проигранный "Реалом" финал ЛЧ (тогда ещё КЧ) случился в 1981 году как раз против "Ливерпуля". Финал будем будет поистине великим!
vova505
vova505
вчера в 13:15
Верю, что Ливерпуль возьмёт реванш за поражение в прошлой игре
Сейчас Ливерпуль выглядит более интересно
Не могу понять как они в том розыгрыше дошли до финала с кариусом в воротах
smitt
smitt ответ valeron4321 (раскрыть)
вчера в 13:01
Что там вчера букмекеры говорили?)
vinyardrip
vinyardrip ответ valeron4321 (раскрыть)
вчера в 12:51
Ну с реалом 3 раза подряд ошиблись, а это уже похоже на систематичность, так что загадывать не стоит
Bensurr
Bensurr
вчера в 12:44
Шансы 50 на 50
valeron4321
valeron4321
вчера в 12:29
99% нас ждет унылый матч в одну калитку в стиле Ливерпуль - Тоттенхем.
Букмекеры редко ошибаются.
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