«Реал» продолжает творить чудеса. Перевернул безнадежную игру с «Ман Сити» и вышел в финал Лиги чемпионов

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Мадридский клуб приучил к демонстрации силы воли. «Соккер.ру» — о фантастическом полуфинале.

«Сити» брал измором

В большинстве случаев победа одной из команд в первом матче с минимальным перевесом оставляла бы примерно равные шансы на суммарный успех, на проход дальше. Однако в этом случае многие сходились во мнении, что «Сити» — фаворит. Скорее из-за того, как складывалась игра в Англии, а также из-за того, какими ресурсами и возможностями влияния на игру располагали обе команды.

Большая часть матча в Мадриде подтверждала эту позицию. Нельзя сказать, что «Манчестер» доминировал. Этого не было. Но при этом команда Гвардиолы все контролировала. Диашу и Ляпорту удавалось внимательно следить за перемещениями вездесущего Бензема, а вовремя вернувшийся Уокер перекрывал дорогу стремительному Винисиусу – их противостояние – отдельная история.

В то же время битву в центре поля великолепная троица Каземиро, Кроос и Модрич не проигрывала. Пусть и работала временами на пределе. Даже при счете 0:0 напряжение ощущалось. Во многом за счет очень активного прессинга, который вынуждал двигаться постоянно, передохнуть не получалось даже в своей штрафной.

Еще в игре в Манчестере было заметно, как тяжело «Реалу» дается часто задаваемый «горожанами» ритм игры. Мадридцы привыкли к иной интенсивности. Нужно понимать, что мы все равно говорим о мастерах высочайшего класса с обеих сторон. Только «Сити» в высоком ритме и давлении работает лучше. Держа комфортные 0:0, постоянно нагнетая ритм и давление, «горожане» методично выбивали силы и дух из «Реала», где многое держится на возрастных исполнителях, пусть те и кажутся двужильными.

Смена режима

Можно было ожидать, что при таком зыбком равновесии, которое малейшая ошибка может качнуть в одну из сторон, тренеры будут до последнего откладывать с заменами. Но не забываем про первый пункт – измор. «Сити» ведь тоже питал свой ритм не из космоса. И все же поначалу работал именно план Гвардиолы. Анчелотти первому пришлось менять одного из незыблемых ветеранов.

Ушел Кроос. И замена его на Родриго не выглядела очевидной. Кто знал, что бразильцу предстоит войти в историю. Точнее, можно было ожидать выхода последнего, однако скорее вместо Вальверде, который смотрелся менее впечатляюще, чем вся троица в полузащите. Но тут как раз фактор измотанности пришлось учитывать Анчелотти. Феде опустился в полузащиту вместо Крооса. Гвардиола убрал своих разгоняющих – Де Брюйне и Уокера. Причем последний, вероятно, получил травму.

А вот замена Кевина смотрелась примерно такой же неожиданной, как выход Родриго вместо Крооса у Анчелотти. Переключение на замены и постоянный прессинг все же привели «Реал» к ошибке, и атака, начатая как раз вышедшими Зинченко и Гюндоганом, завершилась пасом Бернарду на Мареза, и голом Рияда. План Гвардиолы работал и исполнялся как часы. Анчелотти убрал и еще двух основополагающих полузащитников – Модрича с Каземиро, выпустив Асенсио и Камавингу.

Выглядело как закат великой тройки и жест отчаяния. Особенно с учетом того, что качества в игре это не прибавило. Все оставалось под контролем «Сити», который уже и по ударам вышел вперед к тому моменту, и по владению мячом, хотя почти все время соперники шли вровень. К 89-й минуте у «горожан» было 11 ударов и 52 процента владения мячом против восьми ударов у «Реала». Но самое важное, что из этих 11 ударов «Сити» девять пришлись в створ, а у «Реала» — ни одного. Вот где следствие контроля над ситуацией. И если бы не Куртуа, преимущество по точности красовалось бы на табло более отчетливо.

Время чудес

В фильмах обычно герои переживают колоссальное падение, пик отчаяния, прежде чем подняться и начать подъем. Таким моментом можно было считать два подряд эпизода с участием Грилиша у ворот Куртуа. Джек просто прошивал защиту, после первого удара с линии ворот мяч чудом вынес Менди, а в следующей атаке спас шипами бутсы вратарь. Но «Реал» выглядел безнадежным, что ощущалось в каждом движении игроков обеих команд. При счете 1:0 «Сити» вел себя так, словно добивает соперника, пропустившего пять безответных мячей.

И тут началось. Это сложно объяснить какими-то футбольными, тактическими факторами. Когда речь о последних минутах таких матчах, дело уже больше в психологии, в способности сохранять хладнокровие или, напротив, завестись. Ну и казавшиеся странными замены Анчелотти – тут как тут. Родриго на 90-й и 91-й минутах обрел невероятное голевое чутье. Сначала он шикарно сыграл на опережение после скидки Бензема (куда тут без него!?), а потом шикарно выпрыгнул на линии вратарской.

Идеально выполнявший план большую часть матча «Сити» провалил его в самые ответственные минуты, утратив концентрацию. После этих ошибок так собранно играть уже не получалось, и тот же Бензема, за перемещениями которого неустанно следили Ляпорт с Диашем, все-таки поймал на движении Рубена, который приехал французу в ноги и привез пенальти. Что толку с плана, если решает все равно сила характера и магия момента?

Уроки спасения

Гвардиола бросил Стерлинга спасать команду. Тут уже не до тактических изысков. Особенно с учетом того, что измученный «Реал» едва-едва передвигался. Анчелотти вынужден был даже заменить Бензема, а потом и Винисиуса, и Эдера, который ходить не мог и жаловался на сведенные ноги и проблемы с пахом. Конечно, мадридцы пытались тянуть время любыми доступными способами. Но и «Сити» не использовал те моменты, которые у него были даже при таком раскладе.

Они могли заставить ревущий «Сантьяго Бернабеу» замолчать, но Стерлинг на спасителя не потянул, Фернандиньо промахнулся в упор, а такого зверского желания и самоотверженности в борьбе «горожане» не показали, как это делал «Реал» и его игроки. Там уже не в идеальных передачах, не в огрехах было дело. Все ошибались и ошибались много, но одни бились, а другие пытались вернуть ушедший поезд и нервничали от невозможности этого сделать.

Отдельно стоит отметить путь «Реала» в плей-офф. Мадридцы придумали себе сами эмоциональный допинг. Они проиграли ПСЖ и проигрывали дома, но спаслись в конце и выиграли с нужным счетом. Они проигрывали «Челси» дома разгромно – 0:3, но умудрились спастись в самом конце. Они проиграли «Сити» на выезде и проигрывали дома, но смогли вытащить матч.

Этот «Реал» нигде не победил на чистом плане, на выстроенной изначально тактике, на спокойствии. Он всегда вырывал свой успех за счет вдохновения отдельных игроков или всей команды. Он просто не сдавался даже в самых тяжелых ситуациях, которые у него повторялись раз за разом. Путь этого «Реала» — хорошее пособие по мотивации.