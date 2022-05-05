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«Реал» продолжает творить чудеса. Перевернул безнадежную игру с «Ман Сити» и вышел в финал Лиги чемпионов

сегодня, 00:56
Бензема
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Мадридский клуб приучил к демонстрации силы воли. «Соккер.ру» — о фантастическом полуфинале.

«Сити» брал измором

В большинстве случаев победа одной из команд в первом матче с минимальным перевесом оставляла бы примерно равные шансы на суммарный успех, на проход дальше. Однако в этом случае многие сходились во мнении, что «Сити» — фаворит. Скорее из-за того, как складывалась игра в Англии, а также из-за того, какими ресурсами и возможностями влияния на игру располагали обе команды.

Большая часть матча в Мадриде подтверждала эту позицию. Нельзя сказать, что «Манчестер» доминировал. Этого не было. Но при этом команда Гвардиолы все контролировала. Диашу и Ляпорту удавалось внимательно следить за перемещениями вездесущего Бензема, а вовремя вернувшийся Уокер перекрывал дорогу стремительному Винисиусу – их противостояние – отдельная история.

В то же время битву в центре поля великолепная троица Каземиро, Кроос и Модрич не проигрывала. Пусть и работала временами на пределе. Даже при счете 0:0 напряжение ощущалось. Во многом за счет очень активного прессинга, который вынуждал двигаться постоянно, передохнуть не получалось даже в своей штрафной.

Еще в игре в Манчестере было заметно, как тяжело «Реалу» дается часто задаваемый «горожанами» ритм игры. Мадридцы привыкли к иной интенсивности. Нужно понимать, что мы все равно говорим о мастерах высочайшего класса с обеих сторон. Только «Сити» в высоком ритме и давлении работает лучше. Держа комфортные 0:0, постоянно нагнетая ритм и давление, «горожане» методично выбивали силы и дух из «Реала», где многое держится на возрастных исполнителях, пусть те и кажутся двужильными.

Смена режима

Можно было ожидать, что при таком зыбком равновесии, которое малейшая ошибка может качнуть в одну из сторон, тренеры будут до последнего откладывать с заменами. Но не забываем про первый пункт – измор. «Сити» ведь тоже питал свой ритм не из космоса. И все же поначалу работал именно план Гвардиолы. Анчелотти первому пришлось менять одного из незыблемых ветеранов.

Ушел Кроос. И замена его на Родриго не выглядела очевидной. Кто знал, что бразильцу предстоит войти в историю. Точнее, можно было ожидать выхода последнего, однако скорее вместо Вальверде, который смотрелся менее впечатляюще, чем вся троица в полузащите. Но тут как раз фактор измотанности пришлось учитывать Анчелотти. Феде опустился в полузащиту вместо Крооса. Гвардиола убрал своих разгоняющих – Де Брюйне и Уокера. Причем последний, вероятно, получил травму.

А вот замена Кевина смотрелась примерно такой же неожиданной, как выход Родриго вместо Крооса у Анчелотти. Переключение на замены и постоянный прессинг все же привели «Реал» к ошибке, и атака, начатая как раз вышедшими Зинченко и Гюндоганом, завершилась пасом Бернарду на Мареза, и голом Рияда. План Гвардиолы работал и исполнялся как часы. Анчелотти убрал и еще двух основополагающих полузащитников – Модрича с Каземиро, выпустив Асенсио и Камавингу.

Выглядело как закат великой тройки и жест отчаяния. Особенно с учетом того, что качества в игре это не прибавило. Все оставалось под контролем «Сити», который уже и по ударам вышел вперед к тому моменту, и по владению мячом, хотя почти все время соперники шли вровень. К 89-й минуте у «горожан» было 11 ударов и 52 процента владения мячом против восьми ударов у «Реала». Но самое важное, что из этих 11 ударов «Сити» девять пришлись в створ, а у «Реала» — ни одного. Вот где следствие контроля над ситуацией. И если бы не Куртуа, преимущество по точности красовалось бы на табло более отчетливо.

Время чудес

В фильмах обычно герои переживают колоссальное падение, пик отчаяния, прежде чем подняться и начать подъем. Таким моментом можно было считать два подряд эпизода с участием Грилиша у ворот Куртуа. Джек просто прошивал защиту, после первого удара с линии ворот мяч чудом вынес Менди, а в следующей атаке спас шипами бутсы вратарь. Но «Реал» выглядел безнадежным, что ощущалось в каждом движении игроков обеих команд. При счете 1:0 «Сити» вел себя так, словно добивает соперника, пропустившего пять безответных мячей.

И тут началось. Это сложно объяснить какими-то футбольными, тактическими факторами. Когда речь о последних минутах таких матчах, дело уже больше в психологии, в способности сохранять хладнокровие или, напротив, завестись. Ну и казавшиеся странными замены Анчелотти – тут как тут. Родриго на 90-й и 91-й минутах обрел невероятное голевое чутье. Сначала он шикарно сыграл на опережение после скидки Бензема (куда тут без него!?), а потом шикарно выпрыгнул на линии вратарской.

Идеально выполнявший план большую часть матча «Сити» провалил его в самые ответственные минуты, утратив концентрацию. После этих ошибок так собранно играть уже не получалось, и тот же Бензема, за перемещениями которого неустанно следили Ляпорт с Диашем, все-таки поймал на движении Рубена, который приехал французу в ноги и привез пенальти. Что толку с плана, если решает все равно сила характера и магия момента?

Уроки спасения

Гвардиола бросил Стерлинга спасать команду. Тут уже не до тактических изысков. Особенно с учетом того, что измученный «Реал» едва-едва передвигался. Анчелотти вынужден был даже заменить Бензема, а потом и Винисиуса, и Эдера, который ходить не мог и жаловался на сведенные ноги и проблемы с пахом. Конечно, мадридцы пытались тянуть время любыми доступными способами. Но и «Сити» не использовал те моменты, которые у него были даже при таком раскладе.

Они могли заставить ревущий «Сантьяго Бернабеу» замолчать, но Стерлинг на спасителя не потянул, Фернандиньо промахнулся в упор, а такого зверского желания и самоотверженности в борьбе «горожане» не показали, как это делал «Реал» и его игроки. Там уже не в идеальных передачах, не в огрехах было дело. Все ошибались и ошибались много, но одни бились, а другие пытались вернуть ушедший поезд и нервничали от невозможности этого сделать.

Отдельно стоит отметить путь «Реала» в плей-офф. Мадридцы придумали себе сами эмоциональный допинг. Они проиграли ПСЖ и проигрывали дома, но спаслись в конце и выиграли с нужным счетом. Они проигрывали «Челси» дома разгромно – 0:3, но умудрились спастись в самом конце. Они проиграли «Сити» на выезде и проигрывали дома, но смогли вытащить матч.

Этот «Реал» нигде не победил на чистом плане, на выстроенной изначально тактике, на спокойствии. Он всегда вырывал свой успех за счет вдохновения отдельных игроков или всей команды. Он просто не сдавался даже в самых тяжелых ситуациях, которые у него повторялись раз за разом. Путь этого «Реала» — хорошее пособие по мотивации.

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Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
сегодня в 10:33
игра огонь, Реал творит чудеса
faneng
faneng
сегодня в 10:24
А еще я рад: всегда, когда Гвардиола проигрывает в ЛЧ - я говорю - вспомни Эвребе, вот тебе за Эвребе.
В 2009 году произошла самая жуткая несправедливость, какую я видел, - именно в полуфинале ЛЧ Барселона Гвардиолы прошла Челси за счет судейства Эвребе.

Можно еще вспомнить, как в 2011 г. в полуфинале ЛЧ Барселона-Реал судья Маркус Мерк незаслуженно удалил Пепе и это серьезно склонило чашу весов в пользу Барселоны. В тех матчах вообще каталонцы очень много симулировали - Бускетс, Дани Алвес, Педро.
Так что оба Кубка чемпионов Гвардиолы - липовые.
NOVA
NOVA
сегодня в 10:05
этот Реал Чемпион!!! должны выигрывать 14й ЛЧ!!!
Мантефильный
Мантефильный
сегодня в 09:08
Тренерский проигрыш, Гвардиола сделал странные замены, вместо лидеров выпустил казиков типа Зинченко и ко
Мантефильный
Мантефильный
сегодня в 09:03
Такого кино сложно вспомнить, чтоб забив 2 мяча команда стала, какой-то дворовой футбол...
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 08:35
Раз такой Реал, пусть он и возьмёт ЛЧ. Показали характер. ☺️👍
Пепс
Пепс
сегодня в 08:32
Браво Реал!!!!
Ron09
Ron09
сегодня в 06:31, ред.
Смотрел матч на повторе не зная счёта, спасибо матч тв за эту возможность, после 85 минуты думал всё не прошли а нет... сила воли и голлл... сердце бьётся, адреналин, думаю успеют ещё или нет и вновь голллл, затем доп время Бензема панека или забьёт...и снова голллл... спасибо Мадрид удачи нам в финале =)))
DVL
DVL
сегодня в 06:03
Как писал ранее, хоть Сити и фаворит, Реал может пройти за счет характера и бойцовских качеств.
Что ж финал Ливерпуль - Реал, матч реванш для красных. Ждем..
амурец
амурец
сегодня в 02:51
Реал есть Реал, и он действительно творит чудеса в тех играх где все уже списывают его с игровых счетов
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ faneng (раскрыть)
сегодня в 02:26
КДБ мог бы быть лидером и сборной Бельгии, и МС, но годы ротации в английском клубе его стерилизовали. Ему хватает, что он тащит в матчах с "Брентфордами".

Та ситуация, о которой ты писал, я (да и многие) ее понял еще лет 8 назад. У Гвардиолы главный всегда должен быть он с его "тактическими замыслами", которые в основном заключаются в ротации полутора топовых составов, за счет которых он и выигрывает АПЛ на дистанции. Футбол у него предельно прагматичный, роботизированный.

Но в ключевых матчах даже полено Йоренте становится против него героем. Потому что игроки МС внезапно ощущают необходимость играть через силу с неуступчивым соперником, а они к этому не приучены и не хотят этого делать, ибо на дистанции сезона Пеп раскидывает их миллиардный состав так, что КДБ может спокойно отдохнуть с условным "Норвичем", а там будет играть условный Грилиш.
faneng
faneng
сегодня в 02:10
Сначала буду ругать Реал.
1. Выход из обороны через пас - мне смотреть было больно, как раз за разом МС накрывают Реал прессингом на мадридской половине поля. Почему Реал не понимал, что лучше выносить мяч от ворот забросом в центр поля - а там уже цепляться за мяч.
2. Старики. В этой ЛЧ это первый матч, когда старики Реал действительно устали и были заменены все. Эта волшебная победа была добыта без Модрича, Крооса и Каземиро.
3. Азар и Бейл - как они меня бесят. Комментатор три раза повторил, что у Реал мало запасных игроков. Ага, зато есть эти два нахала - Азар и Бейл - которые ничего не делают, лопают за обе щеки (судя по жирку на Азаре), играют в гольф, получают зарплату и завоевывают трофеи как члены команды.

Огромный плюс Реала - несгибаемый характер и умение реализовывать моменты.

Гвардиола - эстет, у него идеально отточенные комбинации, у него россыпь исполнителей в команде - Жезус, Стерлинг, Гюндоган, Фоден, Марез, де Брюйне. Выпускай на поле кого хочешь. Все мастера. Но! Когда нужно сделать конкретное дело - в доп. время взять игру на себя, взять мяч и забить гол - положиться не на кого.
МС удивительно бесхребетная команда. Под стать ПСЖ. Но безволие ПСЖ - это следствие избалованности игроков. В Париже собраны этакие ленивые эгоисты, звездные эстеты. Хотя даже у ПСЖ больше харизмы и вожаков, чем у МС - в ПСЖ есть Маркиньос - он же всегда бьется на поле.
А в МС вожаков нет вообще. И, похоже, главная проблема МС - это Гвардиола. Он подминает под себя команду. Он пытается расписать роли каждому игроку до мельчайший подробностей, все подсказывает, все диктует, а результат - безволие. Кто вожак в МС? Фернандиньо? Но он даже не игрок основного состава. Де Брюйне? По сборной Бельгии мы знаем, какой он слабенький вожак.
David Young
David Young ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 02:01
Разные вещи могут попадать в лучшие. То чего следует избегать я написал в данном хэштеге когда было принято решение о том чтобы строже подходить к отбору лучших комментариев.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 01:57
Хорошо. Из-за вашей просьбы, сейчас пойду спать))
Спасибо за ответ.
David Young
David Young ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:48
Просьба остановиться в плане таких комментариев ввиду того что они могут спровоцировать негативные эмоции у других пользователей, что может привести к уже более серьёзным санкциям.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 01:43
Доброй ночи! А разве это запрещается? Барселонские всегда этим занимаются. Но почему-то не видно, чтоб их блокировали. Почитайте что пишут на фото, в какую позу он пишет поставят Реал
Его комментарий же не удалён был
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 01:27
Учитывая какие эмоции показывали запасные игроки Реала. Это однозначно будущие победители
David Young
David Young ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:27
Доброй ночи. Поправлю Вас - в не топ. В случае с флудом комментарии удаляются.

За троллинг тех пользователей насчёт их прогнозов.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 01:13
Матч имени Куртуа, ну и Бензема, конечно же.
Но Куртуа творил невероятное
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:13, ред.
David Young, с Приветом от Реала !
Помнишь мой прогноз что в финале будут играть Ливерпуль - Реал !?!)
А ты всё Манчестер Сити писал будет в финале.
Наши всё таки взяли водокачку !)))
V For Vendeta
V For Vendeta
сегодня в 01:04
Отличная статья !
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