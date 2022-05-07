Действующий чемпион России «Зенит» выиграл у «Химок» в матче 28-го тура РПЛ (1:0).
Гол забил Иван Сергеев на 13-й минуте.
После игры «Зенит» набрал 64 очка, «Химки» расположились на 12-й строчке (29 очков).
Ранее в туре «Ахмат» переиграл «Нижний Новгород» (1:0).
Думаю, опять Спартаку не меньше семи штук влупят
Думаю, опять Спартаку не меньше семи штук влупят
Ну или хотя бы сын Юрана .
Ну или хотя бы сын Юрана .
Скромненько...немного по-ленивке (предыдущих 3-х играх менее 3-х не забивали)...но победителей не судят...да и кто бросит камень в маломотивированных ребят уже достигших цели....
17 игр подряд в РПЛ без поражений...
Удачных гастролей в Москве...даже без мотивации нужно быть профессионалами и сохранять лицо...и чемпионский задор.....
Тем более под блокбастер "Спартак-Зенит" выделены кинотеатры....
Скромненько...немного по-ленивке (предыдущих 3-х играх менее 3-х не забивали)...но победителей не судят...да и кто бросит камень в маломотивированных ребят уже достигших цели....
17 игр подряд в РПЛ без поражений...
Удачных гастролей в Москве...даже без мотивации нужно быть профессионалами и сохранять лицо...и чемпионский задор.....
Тем более под блокбастер "Спартак-Зенит" выделены кинотеатры....
Связка Альберто Сергеев сыгрывается, и приносит свои плоды
Связка Альберто Сергеев сыгрывается, и приносит свои плоды