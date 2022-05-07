Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Зенит» выиграл у «Химок»

вчера, 18:39
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Действующий чемпион России «Зенит» выиграл у «Химок» в матче 28-го тура РПЛ (1:0).

Гол забил Иван Сергеев на 13-й минуте.

После игры «Зенит» набрал 64 очка, «Химки» расположились на 12-й строчке (29 очков).

Ранее в туре «Ахмат» переиграл «Нижний Новгород» (1:0).

Все новости
«Шальке» вернулся в Бундеслигу
Сегодня, 00:45
«Барселона» вырвала победу у «Бетиса»
Сегодня, 00:00
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» не выявили победителя
Вчера, 23:45
«Порту» минимально обыграл «Бенфику»
Вчера, 22:11
«Торпедо» и «Факел» вновь победили. Итоги 36-го тура ФНЛ
Вчера, 21:26
«Брайтон» разгромил «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 21:23
Сортировать
Все комментарии
Мés que un сlub
Мés que un сlub
вчера в 22:30
Наверно экономили силы перед следующим матчем
Думаю, опять Спартаку не меньше семи штук влупят
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:57
Игра чемпионом мало приносит радостей и не всем)
pomor45
pomor45
вчера в 20:26
Нахья Семаку понадобилась эта тики-така?
МапС
МапС
вчера в 19:18
Скажу больше: Зенит выиграет следующий чемпионат. И к гадалке не ходи.
steelhead
steelhead ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:06
Ну, про кинотеатры сами все понимаете. Хорошо, что не в цирке. Хотя, какая разница. Этот матч не нужен Зениту от слова вообще.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:05
Странно , а почему сын инвестора не забил ?
Ну или хотя бы сын Юрана .
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:50, ред.
Зенит с Победой !!!!!!
Скромненько...немного по-ленивке (предыдущих 3-х играх менее 3-х не забивали)...но победителей не судят...да и кто бросит камень в маломотивированных ребят уже достигших цели....

17 игр подряд в РПЛ без поражений...

Удачных гастролей в Москве...даже без мотивации нужно быть профессионалами и сохранять лицо...и чемпионский задор.....
Тем более под блокбастер "Спартак-Зенит" выделены кинотеатры....
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 18:50
С очередной победой Зенит, за два тура до конца, 12 очков отрыв от второго места, просто безоговорочные Чемпионы
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:48
Зенит с победой!
Связка Альберто Сергеев сыгрывается, и приносит свои плоды
Djebrael
Djebrael
вчера в 18:44
Ожидаемый результат
я из Химок
я из Химок
вчера в 18:41
Спасибо что хоть так! Как бы мы не пыжились, но мы аутсайдеры! Класс чувствуется! Зенит играл, по моим ощущениям, в пол ноги! Лишний раз подтверждает их чемпионство! Питер, снимаю шляпу перед вами(и в том числе, что забили только один)!)))
drug01
drug01
вчера в 18:39
Молодцы с победой
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 