«Фулхэм» и «Борнмут» вышли в АПЛ. Итоги последнего тура Чемпионшипа

Завершились все матчи 46-го тура Чемпионшипа.
«Борнмут» — «Миллуолл» 1:0
Гол: Мур Киффер 81
«Бирмингем Сити» — «Блэкберн» 1:2
Голы: Педерсен Кристиан 78 — Бакли Джон 29, Бреретон Бен 45
«Дерби Каунти» — «Кардифф» 0:1
Гол: Хьюджилл Джордан 56
«Хаддерсфилд Таун» — «Бристоль Сити» 2:0
Голы: Тоффоло Гарри 33, Уорд Дэниел 44
«Халл Сити» — «Ноттингем Форест» 1:1
Голы: Льюис-Петтер Кин 90+4 — Джонсон Бреннан 90+2 (пенальти)
«Лутон Таун» — «Рединг» 1:0
Гол: Корник Харри 45+1
«Петерборо Юнайтед» — «Блэкпул» 5:0
Голы: Кларк-Харрис Джонсон 36, Шмодич Самуэль 63, Шмодич Самуэль 71, Марриотт Джек 85, Тейлор Джек 90
«Престон» — «Мидлсбро» 4:1
Голы: Браун Алан 24, Фрай Даэль 35 (автогол), Риис Эмиль 53, Риис Эмиль 74 (пенальти) — Таверньер Маркус 49
«Шеффилд Юнайтед» — «Фулхэм» 4:0
Голы: Гиббс-Уайт Морган 10, Ндиайе Илиман 21, Берге Сандер 25, Стивенс Энда 49
«Сток Сити» — «Ковентри Сити» 1:1
Голы: Клукас Сэм 43 — Гьекерес Виктор 14
«Суонси Сити» — «КПР» 0:1
Гол: Грей Андре 80
«Вест Бромвич» — «Барнсли» 4:0
Голы: Ахирн-Грант Карлан 37 (пенальти), Рич Адам 40, Кларк Мэтью 52, Ахирн-Грант Карлан 60