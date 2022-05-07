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«Фулхэм» и «Борнмут» вышли в АПЛ. Итоги последнего тура Чемпионшипа

сегодня, 17:01

Завершились все матчи 46-го тура Чемпионшипа.

«Борнмут» — «Миллуолл» 1:0
Гол: Мур Киффер 81

«Бирмингем Сити» — «Блэкберн» 1:2
Голы: Педерсен Кристиан 78 — Бакли Джон 29, Бреретон Бен 45

«Дерби Каунти» — «Кардифф» 0:1
Гол: Хьюджилл Джордан 56

«Хаддерсфилд Таун» — «Бристоль Сити» 2:0
Голы: Тоффоло Гарри 33, Уорд Дэниел 44

«Халл Сити» — «Ноттингем Форест» 1:1
Голы: Льюис-Петтер Кин 90+4 — Джонсон Бреннан 90+2 (пенальти)

«Лутон Таун» — «Рединг» 1:0
Гол: Корник Харри 45+1

«Петерборо Юнайтед» — «Блэкпул» 5:0
Голы: Кларк-Харрис Джонсон 36, Шмодич Самуэль 63, Шмодич Самуэль 71, Марриотт Джек 85, Тейлор Джек 90

«Престон» — «Мидлсбро» 4:1
Голы: Браун Алан 24, Фрай Даэль 35 (автогол), Риис Эмиль 53, Риис Эмиль 74 (пенальти) — Таверньер Маркус 49

«Шеффилд Юнайтед» — «Фулхэм» 4:0
Голы: Гиббс-Уайт Морган 10, Ндиайе Илиман 21, Берге Сандер 25, Стивенс Энда 49

«Сток Сити» — «Ковентри Сити» 1:1
Голы: Клукас Сэм 43 — Гьекерес Виктор 14

«Суонси Сити» — «КПР» 0:1
Гол: Грей Андре 80

«Вест Бромвич» — «Барнсли» 4:0
Голы: Ахирн-Грант Карлан 37 (пенальти), Рич Адам 40, Кларк Мэтью 52, Ахирн-Грант Карлан 60

«Фулхэм» и «Борнмут» вышли в АПЛ. Итоги последнего тура Чемпионшипа

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Все комментарии
Bensurr
Bensurr
сегодня в 17:54
Так себе команды думаю вылетят обратно в шип в следующем сезоне
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:37
Достойные команды!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:27
Петерборо на последок показал себя.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 17:19
Через год вылетят. Команды-лифты.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:11
Снова Фулем оказался.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 17:03
Ну и да!
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