Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыФранция. Кубок 2021/2022

«Нант» обыграл «Ниццу» в финале Кубка Франции

сегодня, 08:44
НиццаЛоготип футбольный клуб Ницца0 : 1Логотип футбольный клуб НантНантМатч завершен

В финальном матче Кубка Франции «Нант» обыграл «Ниццу» со счетом 1:0.

Единственный гол на 47-й минуте с пенальти забил полузащитник Людовик Блас.

«Нант» стал победителем Кубка Франции, выиграв данный трофей в четвёртый раз в истории. Последняя победа команды из Нанта в Кубке страны была в сезоне-1999/2000.

Все новости
Источник: soccer.ru
Бензема признан лучшим игроком Примеры в апреле
Сегодня, 09:42
Родригао — лучший игрок матча ЦСКА — «Сочи»
Вчера, 21:30
Уткин — лучший игрок матча «Нижний Новгород» — «Ахмат»
Вчера, 18:44
Юри Альберто — лучший игрок матча «Зенит» — «Химки»
Вчера, 18:41
ОфициальноМозес — лучший игрок матча «Урал» — «Спартак»
Вчера, 16:10
Каррера: «У меня есть шарф с нецензурной фразой Комбарова»
Вчера, 11:52
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 10:29
Тот случай, когда совершенно не знаешь, кому отдать предпочтение. У Галтье в Ницце интересный проект, о котором уже много сказано, да и победы на пути к финалу над ПСЖ и Марселем дорогого стоят. Но и Комбуаре очень интересную команду построил. Кроме того, таким людям, как я, чьё детское знакомство с миром футбола произошло во второй половине 1990-х, сильный Нант, выигрывающий трофеи, видеть будет очень приятно.

В общем, совершенно не получается с какими-либо симпатиями определиться, не хочется, чтобы сегодня кто-то из финалистов проиграл. В Испании, Италии и Германии такого всё-таки не было или нет.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 08:57
Да Нант в конце 90х играл в евро кубках,кажется в последний разы!!!
1 984
1 984
сегодня в 08:56
Нант с победой.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:50
Победа в Кубке перекрывает неудачи в чемпионате.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 