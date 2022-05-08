«Нант» обыграл «Ниццу» в финале Кубка Франции

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сегодня, 08:44

В финальном матче Кубка Франции «Нант» обыграл «Ниццу» со счетом 1:0.

Единственный гол на 47-й минуте с пенальти забил полузащитник Людовик Блас.

«Нант» стал победителем Кубка Франции, выиграв данный трофей в четвёртый раз в истории. Последняя победа команды из Нанта в Кубке страны была в сезоне-1999/2000.