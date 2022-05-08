«Нант» обыграл «Ниццу» в финале Кубка Франции

В финальном матче Кубка Франции «Нант» обыграл «Ниццу» со счетом 1:0.
Единственный гол на 47-й минуте с пенальти забил полузащитник Людовик Блас.
«Нант» стал победителем Кубка Франции, выиграв данный трофей в четвёртый раз в истории. Последняя победа команды из Нанта в Кубке страны была в сезоне-1999/2000.
В общем, совершенно не получается с какими-либо симпатиями определиться, не хочется, чтобы сегодня кто-то из финалистов проиграл. В Испании, Италии и Германии такого всё-таки не было или нет.
В общем, совершенно не получается с какими-либо симпатиями определиться, не хочется, чтобы сегодня кто-то из финалистов проиграл. В Испании, Италии и Германии такого всё-таки не было или нет.