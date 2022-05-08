Клопп: «Квадрупл маловероятен»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался после матча АПЛ с «Тоттенхэмом».
Нам не хватило удачи, но мы будем двигаться дальше.
Команда не была уставшей, просто не хватило точности. Квадрупл маловероятен. Неслучайно ведь в Англии он никому не удавался.
Молодец!!!
Молодец!!!
Как только начал много болтать , сразу карма настигла.
Сначала чуть не вылетели от Вильярреала (впрочем Реал исправит это недоразумение)
Теперь потеряли очки в АПЛ в самый ответственный момент
Как только начал много болтать , сразу карма настигла.
Сначала чуть не вылетели от Вильярреала (впрочем Реал исправит это недоразумение)
Теперь потеряли очки в АПЛ в самый ответственный момент