Клопп: «Квадрупл маловероятен»

Наставник «Ливерпуля» высказался после матча АПЛ с «Тоттенхэмом».

Нам не хватило удачи, но мы будем двигаться дальше.

Команда не была уставшей, просто не хватило точности. Квадрупл маловероятен. Неслучайно ведь в Англии он никому не удавался.