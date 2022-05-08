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Клопп: «Квадрупл маловероятен»

сегодня, 09:40
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался после матча АПЛ с «Тоттенхэмом».

Нам не хватило удачи, но мы будем двигаться дальше.

Команда не была уставшей, просто не хватило точности. Квадрупл маловероятен. Неслучайно ведь в Англии он никому не удавался.

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Все комментарии
vova505
vova505
сегодня в 10:50
Честно и откровенно
Молодец!!!
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 10:34
титул апл для "городка" важнее ЛЧ? спорное заявление с учетом сопоставления статусов этих турниров, ведь у "городка" титул апл все-таки хоть как-то обозначен, а вот ЛЧ для них непосильная задача в обозримом будущем! ЛЧ это для избранных, каковым "городок" никогда не был и не будет! Ди и у Клоппа долгожданный 20-й титул накрылся медным тазом...
Мés que un сlub
Мés que un сlub
сегодня в 10:31
Раньше клоп меньше говорил, и больше показывал на поле
Как только начал много болтать , сразу карма настигла.
Сначала чуть не вылетели от Вильярреала (впрочем Реал исправит это недоразумение)
Теперь потеряли очки в АПЛ в самый ответственный момент
DXTK
DXTK
сегодня в 10:16, ред.
Юрген нечего плакать, над квадруплом, дерни Реал в финале ЛЧ подари счастье всем....... МС специально слился Реалу, чтобы просто второй финал ЛЧ не проиграть подряд, .... ( ведь титул АПЛ, важнее ЛЧ)
протон
протон
сегодня в 10:13
Спасибо Диасу и всей команде за ничью и за мизерную надежду на осечку Сити. Конечно, это маловероятно, но если кому-то из будущих их соперников удастся хотя бы скатать ничейку, то уверен, адекватные фаны Ливерпуля, напоминающие, что рано делить шкуру не убитого медведя, будут благодарны за сохранение чуть более осязаемой надежды на чудо.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:46
Вчера ттх не хватало удачи, они могли и выиграть. Да в апл шансов немного, а лч и кубок должны брать)
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